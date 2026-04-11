ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ 'ଛେନାପୋଡ଼', ବିଶ୍ବ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସରେ ମାନ୍ୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ନୟାଗଡ଼ର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ

ଛେନାପୋଡ଼କୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍‌ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଓର୍‌ମାସ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର

World Chenapoda Divas today process for Geographic Indication Tag Validation underway
ଆଜି ବିଶ୍ବ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ, ମାନ୍ୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଓଡିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ (ETV Bharat GFX Team)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 11, 2026 at 10:41 AM IST

3 Min Read
CHHENA PODA , ନୟାଗଡ଼: ମିଠା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ... ସେଦିନ କିଛି ଛେନା ବଳି ପଡ଼ିଥିଲା ... ସେଥିରେ କିଛି ଚିନି ମିଶାଇ ଧୀମା କୋଇଲା ଆଞ୍ଚରେ ରଖି ଦେଇଥିଲେ ... ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳରୁ ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ମିଷ୍ଟାନ୍ନର ରୂପ ନେଇଥିଲା .... କାରିଗରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ମିଠା 'ଛେନାପୋଡ଼' ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା ନିଆରା, ସ୍ବତନ୍ତ୍ର, ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ମନୋଲୋଭା ....ଓଡିଆଙ୍କ ମିଠାନ୍ନ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଆଣି ଦେଇଥିଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ମିଠା କାରିଗର ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ଏହି ଅବଦାନକୁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 'ବିଶ୍ବ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ' ଭାବେ ପଳନ କରାଯାଉଛି । ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରିତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣ 'ଛେନାପୋଡ଼' । ଏହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ।...

ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ ପାଳନ:
ଆଜି ବିଶ୍ବ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ । ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ । ଏହାର ସ୍ଵାଦ ଯେମିତି, ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ସେମିତି । ଛେନାପୋଡ଼ ନାମ ଶୁଣିଲେ ସଭିଁଙ୍କ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ି ଆସେ । ଏହି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଆଜି ଦେଶ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି । ଛେନାପୋଡକୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି (ଏପ୍ରିଲ 11) ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା ରଥ କହିଛନ୍ତି ।

ବିଶ୍ବ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଛେନାପୋଡ଼ (ETV Bharat Odisha)

ଓଡିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଛେନାପୋଡ଼:
ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଉ ବା ଯାନିଯାତ୍ରା, ବାହଘରଠାରୁ ବ୍ରତଘର, ସବୁଠି ଛେନାପୋଡ଼ର ଆଦର ରହିଛି । ଓଡିଆଙ୍କ ମଉଡ଼ମଣି କଳା ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଛେନାପୋଡ଼ ପ୍ରେମୀ । ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ କେକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଛେନାପୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଏପରିକି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଛେନାପୋଡ଼ ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ ଥିଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ଛେନାପୋଡ଼ର ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ କୁହାଯାଉଥିବା ନୟାଗଡ଼ ମାଛିପଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ ଛେନାପୋଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ ।

ଛେନାପୋଡ଼ର ସ୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ମିଠା ଛେନାପୋଡ଼କୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ? ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଛେନାପୋଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।

ବିଶ୍ବ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ (ETV Bharat Odisha)
  • ଛେନା: 1ରୁ 1.5 କେଜି
  • ସୁଜି: ୫୦ ଗ୍ରାମ
  • ଚିନି: ୨୦୦ରୁ ୨୫୦ ଗ୍ରାମ
  • ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ: ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ
  • କାଜୁ: ସଜାଇବା ପାଇଁ


ଛେନାପୋଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:

ଛେନାପୋଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV Bharat Odisha)

ଛେନାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଛାଣି ଦିଆଯାଏ । ଫଳରେ ସେଥିରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମ୍ ରହିବ । ଏହା ପରେ ଭଲ ଭାବେ ଏହାକୁ ଦଳି ଚିକ୍କଣ କରାଯାଏ । ଚିନି ଓ ସୁଜି ମିଶାଇ ଗୋଳାଇ ଦିଆଯାଏ । ଏହା ପରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଘିଅ ଲଗାଯାଇ କଦଳୀପତ୍ର ରଖାଯାଏ । ଏହା ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଛେନାର ମିଶ୍ରଣକୁ ରଖାଯାଏ । ପାତ୍ରକୁ ଗରମ କୋଇଲା ଉପରେ ରଖାଯାଏ । ଏହାର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗରମ କୋଇଲା ରଖାଯାଏ । ଫଳରେ ଛେନାପୋଡ଼ ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତାପ ପାଇ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ।

ବିଶ୍ୱ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)


କେତେ ରହିଛି ଛେନାପୋଡ଼ର ମୂଲ୍ୟ:
1982 ମସିହାରେ ଛେନାପୋଡାର ଦାମ୍ କେଜି ପ୍ରତି 10 ଟଙ୍କା ଥିବା କୁହନ୍ତି ଛେନାପୋଡ଼ା କାରିଗର ଏବଂ ଦୋକାନୀ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଦାମ୍ 260 ଟଙ୍କାରୁ ୩୦୦ଟଙ୍କାରେ ( କେଜିପ୍ରତି) ପହଞ୍ଚିଛି ।

ଛେନାପୋଡ଼ ପାଇଁ GI ଟ୍ୟାଗ୍‌ ମାନ୍ୟତା ଦାବି:
ଛେନାପୋଡ଼ର ସ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ବର୍ଗତ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୧ ତାରିଖକୁ ନୟାଗଡ଼ର ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ସଙ୍ଗଠନ ‘ହେଲପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌’ ପ୍ରଥମେ ଛେନା ପୋଡ଼ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ ଭାବେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରାଶାସନିକସ୍ତରରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ସେହିଭଳି ୨୦୨୩ରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ‌ରେ ଛେନାପୋଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରି ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଛେନାପୋଡ଼କୁ GI ଟ୍ୟାଗ୍‌ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ନାମରେ Odisha Rural Development and Marketing Society (ଓର୍‌ମାସ୍) ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଛେନାପୋଡ଼ ପସରା (ETV Bharat Odisha)

ନୟାଗଡ଼ ବିଜେପି ନେତା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଛେନାପୋଡ଼ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଗର୍ବିତ । ଏହି ମିଠା ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି । "ସମାଜ ସେବୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଖଟେଇଙ୍କ କହିବା କଥା "ଛେନାପୋଡ଼ର ସ୍ବାଦ ନିଆରା । ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଆମର ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ଅଟେ । ସାରା ଓଡିଶାକୁ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଛେନାପୋଡ଼ ଯାଇଥାଏ ।"

ବିଶ୍ବ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ (ETV Bharat Odisha)

"ନୟାଗଡ଼ ଛେନାପୋଡ଼ ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଏହା ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତି ହାସଲ କରିଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ହୁସେନ ଖାଁ

ମିଠା ବ୍ୟବସାୟୀ ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଛେନାପୋଡ଼ ନୟାଗଡ଼ର ଗର୍ବ । ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆମ ବାପା ଓ ଦାଦା 20-25 ବର୍ଷ ତଳେ ଶିଖାଇଥିଲେ । ଛେନା, ଚିନି, କାଜୁ, ଗୁଜୁରାତି ଆଦି ମିଶ୍ରଣରେ ଛେନାପୋଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କୋଇଲା ଆଞ୍ଚରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ।"

ବିଶ୍ବ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ (ETV Bharat Odisha)

"ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଦ୍‌ଭାବନା ଗୃହରେ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି " ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁମିତା ରଥ ।


ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଅତୁଟ ରଖିଥିବା ନୟାଗଡ଼ର ଛେନାପୋଡ଼ ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଛେନାପୋଡ଼କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା । ଏହାକୁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୧ ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ବ ଛେନା ପୋଡ଼ ଦିବସ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।

ବିଶ୍ବ ଛେନାପୋଡ଼ ଦିବସ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼

