ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକକୁ ବିରୋଧ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଓ କଲା ନବ ନିର୍ମାଣ ଛାତ୍ର ସଙ୍ଘଠନ

ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ଘୋଷଣା ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଲାଗିବ ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଓ କଲା ନବ ନିର୍ମାଣ ଛାତ୍ର ସଙ୍ଘଠନ ।

Odisha Naba Nirman Students union surrounds Transport Ministers residence in Bhubaneswar
ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଓ କଲା ନବ ନିର୍ମାଣ ଛାତ୍ର ସଙ୍ଘଠନ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 27, 2025 at 8:08 PM IST

Green Sticker ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନବାହନ ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି । ବିଭାଗର ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଜେନାଙ୍କ ୟୁନିଟ ୬ ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଘେରାଓ କରିଛି ନବ ନିର୍ମାଣ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ । ସେପଟେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ଗାଡିରେ ଲାଗିବ ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର । PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ପରିବହନ ବିଭାଗ ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର ଯୋଗାଇ ଦେବ । ଏହାସହ 2019ରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଫାଇନ୍‌ର ହାର ମଧ୍ୟ କମାଇବାକୁ ସରକାର ତର୍ଜମା କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ।

ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଓ କଲା ନବ ନିର୍ମାଣ ଛାତ୍ର ସଙ୍ଘଠନ (ETV Bharat)

ନବ ନିର୍ମାଣ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ପ୍ରତିବାଦ:

ଏହି ନିୟମକୁ କୋହଳ କରିବାକୁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ନେଇ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ନିୟମ ନାଁରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥୁବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ନବ ନିର୍ମାଣ ଛାତ୍ର ସଙ୍ଘଠନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଓ କରିଛି । ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ, ନିର୍ମାଣ ସାଇଟ ଦାୟୀ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇନ ଆଦାୟ ନ କରି କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସଙ୍ଘଠନ । ଆଜି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ, ନିଜ ହାତକୁ ଗମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ଶାନ୍ତି ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅଟକେଇ ସମସ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇଛି ।

ନବ ନିର୍ମାଣ ଛାତ୍ର ସଙ୍ଘଠନ ସଭାପତି ମନ୍ବର ଅଲ୍ଲୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାଁରେ ଅତ୍ଯାଚାରା ଚାଲିଛି । ବିକାଶ ନାଁରେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜଙ୍ଗଲ କଟାଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀମାନେ ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତ ଶୋଷିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନବନିର୍ମାଣ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ବିରୋଧ କରୁଛି ।"

Odisha Naba Nirman Students union surrounds Transport Ministers residence in Bhubaneswar
ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଓ କଲା ନବ ନିର୍ମାଣ ଛାତ୍ର ସଙ୍ଘଠନ (ETV Bharat)
ପ୍ରତିକ୍ରୟା ରଖିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ:

ସେପଟେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି । ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ତେବେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ସହ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ । ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କାହାର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ନୁହଁ ।"

Odisha Naba Nirman Students union surrounds Transport Ministers residence in Bhubaneswar
ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଓ କଲା ନବ ନିର୍ମାଣ ଛାତ୍ର ସଙ୍ଘଠନ (ETV Bharat)

ଗାଡିରେ ଲାଗିବ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର:

ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫାଇନ ଆଦାୟ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ନାହାଁନ୍ତି । ମୋଟର ଭେଇକିଲ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଡ଼ିର ସବୁପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିବ କଥା । ଏସବୁ ଦରକାର । ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ମାସ ଆସୁଥିବାରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୋହଳ କରାଯାଇଛି । ଯାହାର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ହେବ । 2019ରେ ଯେଉଁ ଫାଇନ ବଢ଼ାଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ କୋହଳ କରିବା ପାଇଁ ତର୍ଜମା କରିବୁ । ନୂଆଗଡିକୁ ବି ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳୁଛି ପୁରୁଣାକୁ ବି ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳୁଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯାହାର ତର୍ଜମା କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ଫେବୃୟାରୀ ମାସରୁ ଗାଡ଼ିରେ ଗ୍ରୀନ ଷ୍ଟିକର ଲାଗିବ ।

Odisha Naba Nirman Students union surrounds Transport Ministers residence in Bhubaneswar
ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଓ କଲା ନବ ନିର୍ମାଣ ଛାତ୍ର ସଙ୍ଘଠନ (ETV Bharat)

ରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଅନୁପାଳନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା । ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ତେଣୁ ଓଡିଶା ପରିବହନ ବିଭାଗ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (PUCC) ଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସବୁଜ ଷ୍ଟିକର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ।"

ସବୁଜ ଷ୍ଟିକର

  • ବୈଧ PUCC ଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସବୁଜ ଷ୍ଟିକର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ।
  • ପରିବହନ ବିଭାଗ ସିଧାସଳଖ ଯାନବାହାନ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ ଷ୍ଟିକର ଯୋଗାଇବ ।
  • ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ODISHA NABA NIRMAN STUDENTS UNION
GREEN STICKER ODISHA
GREEN STICKER FOR VEHICLES
ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା
PUCC GREEN STICKER

