ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା ପୌର ନିର୍ବାଚନ; ବିଜେପି ଦଖଲରେ ରହିବ ନୂଆ ସହ ପୁରୁଣା NAC: ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର
ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ ମାସରେ ହେବ ପୌର ନିର୍ବାଚନ । ନିର୍ବାଚନ ସଂଗଠନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ।
Published : January 21, 2026 at 9:00 PM IST
Odisha Municipal Elections ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ ମାସରେ ହେବ ପୌର ନିର୍ବାଚନ । ନୂଆ ଭାବରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ 28ଟି NAC ଓ 7ଟି ପୌରପାଳିକା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ନୂଆ ଏନଏସି ଘୋଷଣା ହେବାର 6 ମାସ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା କଥା । ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଜୁନ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ।
ପୌର ନିର୍ବାଚନ:
ତେବେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା ପରେ, NAC କିମ୍ବା ପୌରପାଳିକାର ନିର୍ବାଚନ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେହେତୁ NAC ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଡିସେମ୍ବର 31ରେ ଜାରି ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ । ଏହା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ପରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ୧୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୨୮ ନୂତନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ (ଏନଏସି) ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଚୁଡାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ହୋଇ ସାରିଛି । ଏହାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ । ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନିର୍ବେଚନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ।"
ସବୁ ବିଜେପି ଦଖଲରେ ରହିବ:
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମ ସଂଗଠନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସରାକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ବାସ ରଖିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ସରକାର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସରକାରରେ ରହିବା ଭିତରେ ଯାହା କରିପାରିନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ତାହା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବିଜେପି ଦଖଲରେ ରହିବ । ନୂଆ ସହ ପୁରୁଣା ବି ବିଜେପି ଦଖଲରେ ରହିବ । କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ବସ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ।"
