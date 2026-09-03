ETV Bharat / state

ଚାରି ପୃଷ୍ଠାରେ ସୀମିତ ରହିବ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦଲିଲ୍; ସରଳ ଏବଂ କ୍ଷିପ୍ର ହେବ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଆଇନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟମାନ ୮ଟି ଧାରାରେ ସଂଶୋଧନ ସହିତ ୯ଟି ନୂତନ ଧାରା ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

revenue amendment
ଚାରି ପୃଷ୍ଠାରେ ସୀମିତ ରହିବ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦଲିଲ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 3, 2026 at 10:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚାରି ପୃଷ୍ଠାରେ ସୀମିତ ରହିବ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦଲିଲ୍ । ସରଳ ଏବଂ କ୍ଷିପ୍ର ହେବ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ନାଗରିକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍‌ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ଏଥିପାଇଁ ପେପରଲେସ୍‌ ଡିଡ୍‌ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍‌ ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିନିୟମରେ ହେବ ସଂଶୋଧନ । ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ । ବିଭାଗୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡ଼ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

revenue amendment
dଚାରି ପୃଷ୍ଠାରେ ସୀମିତ ରହିବ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦଲିଲ୍ (ETV Bharat Odisha)

ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସରଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦ୍ରୁତ ଓ ସୁବିଧାଜନକ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ପେପରଲେସ୍‌ ଡିଡ୍‌ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା ଦଲିଲ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଆଇନ, 1908ରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।

revenue amendment
ଚାରି ପୃଷ୍ଠାରେ ସୀମିତ ରହିବ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦଲିଲ୍ (ETV Bharat Odisha)



ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ପାରଦର୍ଶୀ, ସରଳ, ଦ୍ରୁତ ଓ ନାଗରିକକେନ୍ଦ୍ରିକ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ପେପରଲେସ୍‌ ଡିଡ୍‌ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍‌ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ନାଗରିକମାନେ ଅଧିକ ସୁବିଧାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସେବା ପାଇପାରିବେ । ଭୂ-ରେକର୍ଡ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ରେକର୍ଡର ଡିଜିଟାଲ୍‌ ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ End-to-End ଡିଜିଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଆଇନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟମାନ ୮ଟି ଧାରାରେ ସଂଶୋଧନ ସହିତ ୯ଟି ନୂତନ ଧାରା ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ଏହା ଅଧୀନରେ ଇ-ବୁକ, ଇ-ସ୍ୱାକ୍ଷର ଓ ଇ-ସିଲକୁ ଆଇନଗତ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯିବ । ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦଲିଲର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍‌ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍‌ ପ୍ରତିଲିପି ତଥା ରେକର୍ଡ଼କୁ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।"

revenue amendment
ଚାରି ପୃଷ୍ଠାରେ ସୀମିତ ରହିବ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦଲିଲ୍ (ETV Bharat Odisha)



ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଦଲିଲର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍‌ ଉପସ୍ଥାପନା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାମଲାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍‌ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ତଦନ୍ତର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ଅନନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚୟକ ନମ୍ବର (UPIN) କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଭୂ-ରେକର୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ପରିଚୟ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଲିଙ୍କ୍‌ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାଗରିକଙ୍କ ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଆଧାର ପ୍ରାମାଣିକୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍‌ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚର ସୁବିଧା ରହିବ । ତେବେ ଆଧାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଅଫ୍‌ଲାଇନ୍‌ ଭେରିଫିକେସନ୍‌, ବୈଧ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ବା ଇ-ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ ।

revenue amendment
ଚାରି ପୃଷ୍ଠାରେ ସୀମିତ ରହିବ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦଲିଲ୍ (ETV Bharat Odisha)



ପଞ୍ଜୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଦଲିଲ ପାଇଁ ମାନକ ନମୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ଦଲିଲ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍‌ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍‌ ଭାବେ ଜାରି ହେଉଥିବା ପଞ୍ଜିକରଣ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋହର ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହାର ଆଇନଗତ ବୈଧତା ଭୌତିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ସମାନ ରହିବ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ରେକର୍ଡକୁ ଭୂ-ରେକର୍ଡ, ଭୂ-ନକ୍ସା, ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ, ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା, ଯୋଜନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଡିଜିଟାଲ୍‌ ଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯିବ । ପଞ୍ଜୀକରଣ ରେକର୍ଡ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଓ ନାମାନ୍ତରଣ ରେଜିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ କରି ନାମାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ଓ ସମାପ୍ତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ଏଥିସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍‌ ରେକର୍ଡର ସଂରକ୍ଷଣ, ଆର୍କାଇଭିଂ, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।



ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଇ-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତଥା ପେପରଲେସ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିକ୍ରୟ ଦଲିଲ, ବିକ୍ରୟ ଚୁକ୍ତିନାମା, ସାଧାରଣ ମୁଖ୍ୟାରନାମା ଏବଂ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବନ୍ଧକ ଦଲିଲ ଭଳି ଦଲିଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଡିଡ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ ରହିବ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ପାରଦର୍ଶୀ, ନାଗରିକକୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଦ୍ରୁତ, ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ କରିବା ସହିତ ଭୂ-ରେକର୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନଗତ ସଂଶୋଧନ ଲାଗୁ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ, ପାରଦର୍ଶୀ, ସୁରକ୍ଷିତ, ସହଜ ଓ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଜାଲିଆତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଭିଯୋଗରେ କୋମନା ତହସିଲଦାର ନିଲମ୍ବିତ; ମନିଟରିଂ ଓ ଆକସ୍ମିକ ଯାଂଚ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବଙ୍କ ପରାମର୍ଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ODISHA REVENUE AMENDMENT
ODISHA REVENUE DEPARTMENT
ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦଲିଲ
ଓଡିଶା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ
PAPERLESS DEED REGISTRATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.