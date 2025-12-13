ETV Bharat / state

ଗତିରୁ ପ୍ରଗତି : ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପାଇଁ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି

ପିଏମ-ଗତି ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟର ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଭୂ-ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର।

ODISHA GOVERNMENT MOU
ପିଏମ ଗତିଶକ୍ତି ଜାତୀୟ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 13, 2025 at 7:56 AM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସହିତ ଗୁଜୁରାଟର ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଭୂ-ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ପିଏମ-ଗତିଶକ୍ତି ଜାତୀୟ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇ ଏକ ସୁବିସ୍ତୃତ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।

ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା ଓ ଉନ୍ନତ ଡିଜିଟାଲ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ହୋଇଛି । ଗତିରୁ ପ୍ରଗତି, ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ପିଏମ-ଗତି ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏମଓୟୁ ସ୍ଵାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସହିତ ଗୁଜୁରାଟର ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଭୂ-ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ ବା ବିଆଇଏସ୍ଏଜି-ଏନ । ଏହା ବୁଝାମଣା ଫଳରେ ଓଡ଼ଶାର ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର, ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଖଣିଜ ଅଂଚଳ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାର୍କ, ରାସ୍ତା, ରେଳ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳପଥ, ଉପକୂଳ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ, ବିମାନ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଶକ୍ତି, ଟେଲିକମ, ଗ୍ୟାସ ପାଇପ ଲାଇନ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ଏହି ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଏକ ତଦାରଖ ଓ ବୈଷୟିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାବେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ODISHA GOVERNMENT MOU
ପିଏମ ଗତିଶକ୍ତି ଜାତୀୟ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ (ETV Bharat Odisha)

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ସଂସ୍ଥାନର ସକ୍ରିୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି, "ପିଏମ ଗତିଶକ୍ତି ପୋର୍ଟାଲକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଜନା ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସମନ୍ୱୟ ଅଧିକ ସହଜ ହେବ । ଏଥିସହିତ ଏହା ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଅନୁକରଣୀୟ ଏକ ମଡେଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହି ବୁଝାମଣା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟନ୍ୱୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟୟ କମିବ । ବ୍ୟବସାୟ ସହଜ ହେବ । ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଳମ୍ବ ନହୋଇ ଶୀଘ୍ର ହେବ । ସର୍ବୋପରି ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ହେବ । ଏହା ସହ ବିକାଶ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଚଳରେ ପହଁଚାଇବା ସହଜ ହେବ । ସେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନିରନ୍ତର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସହଯୋଗିତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ।"

ସେହିପରି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି," ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବ୍ୟାପକ ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ, ଶିଳ୍ପ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥି ପାଇଁ ରହୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ଏହି ସହଯୋଗିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଭୂ-ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଟି.ପି.ସିଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱିତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ସହଯୋଗିତା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରାଯିବ । "

ବୁଝାମଣା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଆଇଏସଏଜି-ଏନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ୟାପକ ବୈଷୟିକ ତଥା ଜିଓସ୍ପାଟିଆଲ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଯେଉଁଥିରେ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ, ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଧ୍ୟାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ । ଏଥିପାଇଁ ଜିଓସ୍ପାଟିଆଲ ଡାଟାସେଟ, କଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ, କ୍ଷେତ୍ର-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ଉପକରଣ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶ୍ଳେଷଣର ବିକାଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଊଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରେଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବ, ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଭୂ-ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

