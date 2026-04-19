ପୁରୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଖାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷାଗାର
ଖୁବଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ଯର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସହ ପୌରପାଳିକା ଅଞ୍ଚଳରେ 7ଟି ମୋବାଇଲ ଫୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଭ୍ୟାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : April 19, 2026 at 1:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଜୋରଦାର ହେବ । ପୁରୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଖାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷାଗାର (Food Testing Lab) । ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଭ୍ୟାନ୍ । ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲ୍ଯାବ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସହ ପୌରପାଳିକା ଅଞ୍ଚଳରେ 7ଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
ପୁରୀରେ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଖାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷାଗାର:
ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସହ ତେଲ ଏବଂ ପାଣିର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଭ୍ୟାନ୍ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇସାରିଛି । ଆଗାମୀ 3ରୁ 4ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ସହ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମୋବାଇଲ ଫୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲ୍ଯାବ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଏନେଇ NHMରୁ କିଛି ଗାଡି ଆସିଛି । ସେହି ଗାଡ଼ିରେ ଖାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଭ୍ୟାନ୍ ବୁଲିବା ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ।
ଖାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷାଗାର:
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 11ଟି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୁରୀରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ । ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି । ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କାମ ଚାଲିଛି । ଆଗାମୀ 6 ମାସ ମଧରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫୁଡ୍ ଲ୍ୟାବ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ।
ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଲ୍ୟାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ, ମାଇକ୍ରୋ-ବାୟୋଲୋଜି, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । "
ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଫୋକସ୍:
ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଫୋକସରେ ରହିଛି ପୁରୀ ବଡଦାଣ୍ଡ । ଏନେଇ 10 ଜଣିଆ ଟିମ ଏକ ମାସ ଧରି ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିବେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର