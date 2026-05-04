ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର: ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଳୁ ସମସ୍ୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ !
ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ୧୫ବର୍ଷ ଧରି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାରଣରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ବାଜିମାତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ।
Published : May 4, 2026 at 6:30 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଜାରି ରହିଛି ଭୋଟ ଗଣତି । ଏଥର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି । ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଳୁ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ ମମତା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିଛି । ’
ଅଙ୍ଗ-ବଙ୍ଗ-କଳିଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର:
ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ଏହି ବାଜିମାତ ପଛରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ଦୀର୍ଘ ୧୫ବର୍ଷ ଧରି ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିତସ୍ପୃହତା ହିଁ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । ଐତିହାସିକ କାଳରୁ ଅଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ଏହି ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ତେବେ ଓଡିଶା ବା କଳିଙ୍ଗ, ତା’ପରେ ଅଙ୍ଗ ବା ବିହାର ଆଉ ଏବେ ବଙ୍ଗ ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ବାଜିମାତ୍ । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ବିଚାରାଧାରାର ବିଜୟ ଘଟିଛି ।’
ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତାଜନକ:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଷ୍ଟ୍ରର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର । ଗତ ୧୫ବର୍ଷ ଧରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଶ ବାହାରର ଅଣହିନ୍ଦୁତ୍ୱବାଦୀ ମାନେ ପଶି କାୟା ମେଲାଇ ଚାଲିଥିଲେ । ଆଉ ମମତା ଦିଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ । ଗଳି ପଶି ହୋଇ ଆମ ଦେଶରେ ନିଜର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲେ । ତାହା ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତାଜନକ ଥିଲା । ଆଉ ଏହା ଚାଲିବ ନାହିଁ । ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏସଆଇଆର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦେଶୀ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ହଟାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।’
ଆଳୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ:
ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଗତ ଦିନରେ ଆଳୁ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ ମମତା ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନକରାତ୍ମକ ମନୋଭାବର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିଛି । ଯାହାକି ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ବିତସ୍ପୃହ କରିଥିଲା । ଯାହାହେଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ