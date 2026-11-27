ଓଡ଼ିଶା ମାଟିତଳେ ଲୁଚି ରହିଛି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ବିଶାଳ ଭଣ୍ଡାର, ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜ୍ୟର ୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ GSI ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛି ସର୍ଭେ । ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ।
Published : November 27, 2026 at 12:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଛି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ବିଶାଳ ଭଣ୍ଡାର । ଲୁହାପଥର, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଠାରୁ ତମ୍ବା, ନିକେଲ ଓ ସୁନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଖଣିଜ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି ? ତାହାର ଆକଳନ କରିଛି Geological Survey of India ବା GSI । ରାଜ୍ୟର ୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଛି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସର୍ଭେ । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର), ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଯୋଗେଶ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ।
ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ହେବ ବଡ଼ ଆକଳନ । ରାଜ୍ୟର ୮ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ GSI ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛି ସର୍ଭେ । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦେବଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଛି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ସନ୍ଧାନ । ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ଖଣିଜ ଭଣ୍ଡାରର ଚିତ୍ର ।
ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ :
କେନ୍ଦୁଝରରେ ୧୦୬୭.୮୪୯ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଲୁହାପଥର ଥିବା ଆକଳନ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ୯୭.୩୮ ନିୟୁତ ଟନ୍ ମାଙ୍ଗାନିଜ, ୫.୯୫ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଡୋଲୋମାଇଟ୍ ଏବଂ ୧୯୧.୦୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ରହିଛି।
ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୯୦୬.୫୬୧ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଲୁହାପଥର, ୨୭.୧୧୧୪ ନିୟୁତ ଟନ୍ ମାଙ୍ଗାନିଜ, ୧୧.୪୬ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଆଲୁମିନସ୍ ଲାଟେରାଇଟ୍ ଓ ୫.୬୫୨ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଦେବଗଡ଼:
କେବଳ ଲୁହାପଥର ନୁହେଁ, ସୁନା ଓ ଅନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜରେ ବି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା । ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୨୧.୧ ନିୟୁତ ଟନ୍ ତମ୍ବା, ୨.୦୨ ନିୟୁତ ଟନ୍ ନିକେଲ, ୦.୭୫ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଟାଇଟାନିୟମ ଓ ଭାନାଡିୟମ ରହିଛି । ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏଠାରେ ୧୪୬୨.୭୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଆକଳନ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଦେବଗଡ଼ରେ ୮.୧୬ ନିୟୁତ ଟନ୍ ତମ୍ବା, ୦.୯୯ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, ୦.୬୩୮ ନିୟୁତ ଟନ୍ ରୂପା, ୦.୧ ନିୟୁତ ଟନ୍ ନିକେଲ ଏବଂ ୧.୬୮୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଥିବା ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କୋରାପୁଟ:
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୧୪.୨୪ ନିୟୁତ ଟନ୍ ମାଙ୍ଗାନିଜ, ୨.୫୬ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଓ ୦.୩୭ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଭାନାଡିୟମ ଥିବା ଆକଳନ ହୋଇଛି । କୋରାପୁଟରେ ୨.୫୫ ନିୟୁତ ଟନ୍ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଖୋଲିପାରେ । ତେବେ କେବଳ ମାଟି ତଳେ କେତେ ଖଣିଜ ଅଛି, ତାହା ଜାଣିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଖଣିଜର ଗୁଣବତ୍ତା, ଉତ୍ତୋଳନର ସମ୍ଭାବନା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଉପଯୋଗ କେତେ ହେଉଛି, ତାହା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କମ୍ପିଲା ଗୃହ; ଧାନ କିଣା, ଟୋକନ୍ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର