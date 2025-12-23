ନିଲାମ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ୪୯ ଖଣି ! ଜାନୁଆରୀ 3ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଭାରତର ମୋଟ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ୩୦% ଓଡ଼ିଶାରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଖଣି ନିଲାମ ନେଇ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ବସିବାକୁ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ।
Published : December 23, 2025 at 10:24 AM IST
ODISHA MINERAL BLOCK AUCTION ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଭୂସ୍ବର୍ଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଲାମ ହେବ ଖଣି । ଭାରତର "ଖଣିଜ କେନ୍ଦ୍ର" ଭାବେ ପରିଚିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ଏବଂ ବୃହତ ଖଣି ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକର ନିଲାମ ହେବା ନେଇ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ 'ଖଣି ଏବଂ ଭୂତତ୍ତ୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ୪୯ଟି ଖଣି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୩ ତାରିଖରେ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।'
ଲୁହା ପଥର, କୋଇଲା, ବକ୍ସାଇଟ୍, କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଗନ୍ତାଘର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା । ବିଭାଗୀୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ଖଣି ଏବଂ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ବାର୍ଷିକ ନିଲାମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ DOMG, OMC, GSI ଏବଂ MECL ଦ୍ୱାରା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଖଣିଜ ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ଦିନ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସିବ । ଯେଉଁଠାରେ ଖଣି ନିଲାମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।
କେନ୍ଦୁଝରରେ ୧୬ଟି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୧୨ଟି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ 5ଟି, କଳାହାଣ୍ଡି 4ଟି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ 5ଟି, ବଲାଙ୍ଗୀର 3ଟି, ନୟାଗଡ଼ ଗୋଟିଏ, ମାଲକାନଗିରିରେ ଗୋଟିଏ, ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟିଏ , ଦେବଗଡ଼ ଗୋଟିଏ, ବରଗଡ଼ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଖଣି ନିଲାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ୧୦ଟି ଖଣିଜ ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକର ଅନଲାଇନ୍ ନିଲାମ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ ସରକାର । ଯେଉଁଥିରେ ସାତଟି ଲୁହାପଥର ବ୍ଲକ ଏବଂ ତିନୋଟି ଲୁହାପଥର ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ ବ୍ଲକ ରହିଥିଲା ।
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନିଲାମ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଖଣି ବ୍ଲକ :
ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଖଣିଜ ବ୍ଲକ ଅଛି, ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ଟି ଖଣିଜ ବ୍ଲକ ନିଲାମ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଭାରତର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ୩୦% ଓଡ଼ିଶାରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଲୁହା ଖଣି, କୋଇଲା, ବକ୍ସାଇଟ୍, କ୍ରୋମାଇଟ୍, ଚୂନାପଥର ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରହିଛି ।
ଆସନ୍ତୁ, ନଜର ପକାଇବା ଖଣିଜ ବ୍ଲକରୁ କେତେ ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛି ଓଡ଼ିଶା । ୨୦୨୨-୨୩ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, ଭାରତର ମୋଟ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ୪୧.୯% ରୁ ଅଧିକ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ୬୧.୩୬ ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଥିଲା । ରାଜ୍ୟର ଖଣି କ୍ଷେତ୍ର ଏହାର ମୋଟ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (GSDP)ରେ ପ୍ରାୟ ୧୦% ଅବଦାନ । ୨୦୨୩-୨୪ ଏବଂ ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ (DMF) ଅଧୀନରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୪,୫୮୨.୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ୪,୨୭୦.୮୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ।
ଓଡିଶାରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ :
ଲୁହା ପଥର: ଭାରତର ମୋଟ ଲୁହା ପଥର ଭଣ୍ଡାରର ୫୦%, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ
ବକ୍ସାଇଟ୍ : ଭାରତର ୯୦%ରୁ ଅଧିକ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଭଣ୍ଡାର, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଳେ
କ୍ରୋମାଇଟ : ଭାରତର କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଭଣ୍ଡାରର ୮୩% ଏବଂ କୋଇଲା ଭାରତର କୋଇଲା ଭଣ୍ଡାରର ୨୬%
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର