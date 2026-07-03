ETV Bharat / state

ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ: ଜିଦରେ  ସଂଘ, କାଲିଠୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଓପିଡି ସେବା ବନ୍ଦ

ଅନେକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ, ନାରାୟଣ ସାହୁ

Doctor protest Odisha
ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 3, 2026 at 1:15 PM IST

|

Updated : July 3, 2026 at 1:52 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର/କଟକ: ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବାହ୍ୟ ରୋଗୀ ବିଭାଗ (ଓପିଡି) ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରୋଗୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ରୋଗୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ।

ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ହିଂସା ରୋକିବା ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଚାଲୁ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି । ଅନେକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଶେଷକରି ବୃଦ୍ଧ, ଶିଶୁ ଓ ଗୁରୁତର ରୋଗୀମାନେ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ରୋଗୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ।

କାଲିଠୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଓପିଡି ସେବା ବନ୍ଦ (ETV Bharat Odisha)



ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ରୋଗୀ


ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରୁନି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ । ୪୮ ଘଣ୍ଟା ହେବ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିରହିଛି ନାବାଳକର ମୃତଦେହ । ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ନାବାଳିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝରର ଯୋଡା ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ । ମାଲଦା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଉତ୍ତୋଳନ ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିବାରୁ ନାବାଳକ ଶ୍ରମିକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ମୃତଦେହ ବଡ଼ବିଲ୍ ନେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ । ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନହୋଇ ପାରିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ା ଟିସ୍କୋ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ମୃତଦେହ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।



ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ବାଙ୍ଗୁରୀ ଗାଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଲମ୍ୱା ଲାଇନ ଲାଗିଛି । ଓପିଡିରେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଦେଖୁ ଥିବାରୁ କିଛି ରୋଗୀ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟା ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଗୋଟିଏ ଓପିଡିରେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଓ କିଛି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ନପାଇ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ । ଜିଲ୍ଲାର ମାଥିଲି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସବୁ ଶଯ୍ୟା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି । ଏଠି ବି ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଜରୁରୀକାଳୀନ ରୋଗୀ ଆସିଲେ ମାଲକାନଗିରିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଦିଆଯାଉଛି । ଏପଟେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମାନ ଅବସ୍ଥା । ସେହିପରି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Doctor protest Odisha
ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)
ଏପଟେ ଘୁମୁସର ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ୍‌ ଗଦଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ମୃତକଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ଲାଗି ପରିବାର ଲୋକ ନାହିଁ ନ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତୁହାକୁତୁହା ବର୍ଷା ଭିତରେ ପରିବାର ଲୋକ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌କୁ ଘୂରି ବୁଲିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବିଷ ପିଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ୨ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିକଳ ଚିତ୍ର ସାମନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ୧୦ ଦଫା ଦାବିରେ ଚାଲିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।



ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଭିଡ଼


ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଓ ଡାକ୍ତର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭଳି ଜରୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଓପିଡି ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ କଟକର ଏସସିବି (SCB) ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ (AIIMS) ଭଳି ବଡ଼ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି. ଏଠାରେ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରମାନେ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସେବା ସାମାନ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।

Doctor protest Odisha
ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ (ETV Bharat Odisha)



ଶନିବାର ଠୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଓପିଡି ସେବା ବନ୍ଦ


ସରକାର କଠୋର ହେବା ପରେ ଆହୁରି କଠୋର ହେଲା ଡାକ୍ତରୀ ସଂଘ। ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶନିବାର) ଠୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଦିନ ୯ ରୁ ୧୦ ଓପିଡ଼ି ସେବା ବନ୍ଦ। ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଧାରଣା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଏସସିବି ଜୁନିଅର୍ ଡାକ୍ତର ସଂଘର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ସଙ୍ଘ ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ । ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଆଲୋଚନାକୁ ନ ଆସିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଓପିଡି ସେବା ବନ୍ଦ୍ ରଖିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସଂଘ । ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଡାକ୍ତର ସଂଘ କଳାବ୍ୟାଚ ପିନ୍ଧି ରୋଗୀ ସେବା ଜାରି ରଖିଥିଲା ବେଳେ ଦରମା ବନ୍ଦ ଓ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ଭଳି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସତ୍ୱେ ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁ ନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ସଂଘ । ଯଦି ସରକାର ଏହି ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି କଡା ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଜିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ସଂଘ ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୋହନ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ‘‘ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି । ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଲେଣି । ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଚିଠି କରାଯାଇଛି ’’।



ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ରୋଗୀ ସେବାକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । "ସେବା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ" ଏହାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ,ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ପୂର୍ବଭଳି ରୋଗୀସେବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ । ଯଦି ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟାଘାତ ହୁଏ ତା ହେଲେ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି


୧) ଯୋଗ୍ୟତା ତାରିଖରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦରମା ଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ DACP, OMHS କ୍ୟାଡରର ଦରମା ଗଠନ ସଂଶୋଧନ ସହିତ ସ୍ତର ୧୫ ଉଚ୍ଛେଦ ।
୨) ସମସ୍ତ ଗ୍ରେଡର ସମାନୁପାତିକ କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ l
୩) ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଡିପ୍ଲୋମା, ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ପୋଷ୍ଟମୋର୍ଟମ ଭତ୍ତା ଏବଂ OMHS ଏବଂ OMES କ୍ୟାଡରକୁ ସମାନ PBI l
୪) KBK, KBK+ ଏବଂ TSP କ୍ଷେତ୍ରରେ 3 ବର୍ଷର ଏକଜିଟ୍ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ l
୫) ଦନ୍ତ କ୍ୟାଡରମାନଙ୍କୁ DACP, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭତ୍ତା, ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ PBI ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ l
୬) ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିସ୍ତାରିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ OMHS କ୍ୟାଡର ନିର୍ମାଣ ।
୭) ନିୟମିତ ବାର୍ଷିକ OPSC ନିଯକ୍ତି ଏବଂ DPCl
୮) ସମସ୍ତ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଅପରାଧୀ, ସଶସ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକେୟାର ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ସହିତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ଵୟ ।
୯) ଆଡହକ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ଏବଂ DACP ପାଇଁ ଆଡହକ୍ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବା ଅବଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ।
୧୦) ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ: 'ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ, ରୋଗୀ ସେବା ବ୍ୟାଘାତ ହେଲେ ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ' ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ; ଏସମାକୁ ଡର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଓମସା ସଭାପତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର/କଟକ

Last Updated : July 3, 2026 at 1:52 PM IST

TAGGED:

DOCTORS STRIKE IMPACT HOSPITAL
HEALTH DEPARTMENT ADVISORY DOCTOR
ODISHA MEDICAL ASSOCIATION
ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡିଶା
DOCTOR STRIKE ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.