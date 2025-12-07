ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ; OMSA
ଏକାଧିକ ଦାବିକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଏସୋସିଏସନ୍ । କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଲା ସଂଘ ।
Published : December 7, 2025 at 5:18 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଡାକ୍ତର ସଂଘ । ଡାକ୍ତରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଏକାଧିକ ଦାବିକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଏସୋସିଏସନ୍ (OMSA) । ଗତବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ସଂଘ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଏସୋସିଏସନ୍ ।
ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି ?
ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ, ବିନା ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ DACP ପ୍ରଦାନ, ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କନିଷ୍ଟ ବର୍ଗଙ୍କ ଭଳି PAY STRUCTURE ଏବଂ DACPରେ ଦରମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବେଳେ LEVEL 15କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉ, OMHS ଓ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ, KBK ଅଞ୍ଚଳରେ ୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାକିରି କରିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ, ପୋଷ୍ଟ ମୋର୍ଟମ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଡାକ୍ତରୀ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯାଉ ।
ଏହାସହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭାଗୀୟ ପଦୋନ୍ନତି କମିଟି ବସାଇ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଉ, କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କଡା ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଦିଆଯାଉ, ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ, ADHOC ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯାଉ ଓ ତାଙ୍କର ଚାକିରି କାଳକୁ DACPରେ ଗଣନା କରାଯାଉ।ଏଭଳି ଅନେକ ଦାବି ରଖିଛି ସଂଘ । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମୁଦାୟ ୭୧ଟି PHC ଏବଂ ୧୭ଟି CHC ରେ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ୬୩୬ ଥିବା ବେଳେ ୨୦୭ ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ଡ଼ାକ୍ତରୀ ସଂଘ ।
ଏପରି କହିଲେ OMSA ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ:
ଏନେଇ OMSA ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୀବ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଯଥା ସମ୍ଭବ ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ। ହେଲେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚଥର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ, ତିନିଥର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଇଚ୍ଛୁକ ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଗତ ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖ ପାଖରୁ ଆମେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧ୍ୟାନ କରିଛୁ । ଯେହେତୁ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଆମେ ଜନସେବା କରୁଛୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଓପିଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିବୁ । ତା' ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଅସହଯୋଗ କରିବୁ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର