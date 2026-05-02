ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ; ଏଥର ପାସ୍ ହାର 95.04%, ଆଗରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା
ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଆରେ ମିଳିବ ମାର୍କ ସିଟ୍ । ଘରେ ବସି କିପରି ଜାଣିବେ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ? ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : May 2, 2026 at 4:22 PM IST
କଟକ: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ 2026 । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାସ ହାର 95.04 ପ୍ରତିଶତ । ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତାରାଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । ରେଗୁଲାର ପାସ୍ ହାର 95.33 ପ୍ରତିଶତ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ପାସ ହାର । ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ଗଞ୍ଜମ ଜିଲ୍ଲା । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 99.31 ପ୍ରତିଶତ ପାସ । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାସ ହାର ରହିଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ବୋର୍ଡର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ www.bseodisha.ac.in ଏବଂ www.bseodisha.nic.in ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
3310 ସ୍କୁଲ ରେ ଫଳାଫଳ 100 ପ୍ରତିଶତ-
A1 ରେ 2456 ଛାତ୍ର ପାସ
A2 ରେ 15681 ଛାତ୍ର ପାସ
B1 ରେ 43565 ଛାତ୍ର ପାସ
B2 ରେ 86103 ଛାତ୍ର ପାସ
କିପରି ଜାଣିବେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ?
ବୋର୍ଡ ୱେବ ସାଇଟ www.bseodisha.ac.in ଏବଂ www.bseodisha.nic.in ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣି ପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ନିଜର ମୋବାଇଲରୁ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣି ପାରିବେ । OR10 space ନିଜର ରୋଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଟାଇପ କରି 5676750କୁ ମେସେଜ କଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ । ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜର ୟୁଜର ଆଇଡି ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ପାରିବେ । ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ଦିନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଏବଂ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ । ନିଜର ହ୍ବାଟ୍ସଆପରେ 7710058192କୁ ସେଭ୍ କରିବା ପରେ ଉକ୍ତ ନମ୍ବରରୁ BSE ଟାଇପ କରନ୍ତୁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇପାରିବେ ।
ସେହିପରି ରିଚେକିଂ ତଥା ପୁନଃମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ । କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତେବେ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଟୋଲ ଫ୍ରି-ନମ୍ବରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ । ଦୁଇଟି ନମ୍ବର ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯିବ । ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେପରି ନିଜର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ପାରିବେ । ସେନେଇ ବୋର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତାରାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୫ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ନମ୍ବର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଆରେ ମିଳିବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍:
ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, "ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (BSE) ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ତଥା ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଣିକି ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର କେବଳ ଇଂରାଜୀରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଏହା କେବଳ ମାଟ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେବ । ଏହା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଚାର କରାଯାଇ ନାହିଁ ।ଏହି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ