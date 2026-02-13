19ରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା; କପି ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଆ ଯାଇଛି ଏହିସବୁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ
ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା । ଚଳିତ ଥର 30 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ବି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ।
ODISHA MATRIC EXAM 2026 କଟକ: ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜଗିବ ସିସିଟିଭି । ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା । ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏଥର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଉପରେ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ । ବିଶେଷକରି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେପରି ଆସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ ନ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ବୋର୍ଡ । ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କପି ରୋକିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଭାଗ । ଏଥିସହ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ 37ଟି ସ୍ବାୱାର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ ।
30 ମିନିଟ ବିଳମ୍ବରେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ; ବୋର୍ଡ ସଭାପତି
ବୋର୍ଡ ସଭାପତି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ କହିଛନ୍ତି,"ଫେବୃଆରୀ 19ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କିଭଲି ଶାନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କରାଯିବ ସେନେଇ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ବୋର୍ଡ ।ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଭାଗ । ଏଥିସହ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ 37ଟି ସ୍କୱାର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ 72 ଟି ଫ୍ଲାଇଗିଂ ସ୍କାୱାର୍ଡ ଗଠନ କରାଯିବା । ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୌଣସି କାରଣରୁ 30.ମିନିଟ ବିଳମ୍ବରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ପରେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆ ଯାଉନଥିଲା । କିନ୍ତୁ 30.ମିନିଟ ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ କୌଣସି ସମୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।"
କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ?
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଚଳିତ ବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ 60 ହଜାର 5 ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ । ପ୍ରାୟ 22ଟି ସେଣ୍ଟରକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଠା ସରିଲାଣି । ଏହା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବାକୁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାରେ ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍ ୱାଟରମାର୍କ ରହିଛି । ପୃଷ୍ଠାର ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ଲାଇନ୍ ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଫଟୋ ଉଠାଇ ଲିକ୍ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସେଟ୍ ନମ୍ବର ଧରାପଡ଼ିବ । ଗତବର୍ଷ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ୱାଟରମାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ।"
