ସଧବା ପାଳୁଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଗାଁ ଠୁ ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଉପବାସ ରହି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ପାଇଁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ।
Published : May 16, 2026 at 7:52 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶଙ୍ଖା ବଜ୍ର ହେଉ,ସ୍ବାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉନ୍ତୁ । ଏପରି ଢଙ୍ଗରେ ସ୍ବାମୀର ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ସ୍ତ୍ରୀ କରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ । ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଗାଁଠୁ ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ସବୁଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ । ଘର ଠାରୁ ମନ୍ଦିର ସବୁଠି ମନ୍ତ୍ରପାଠ ସହ ଶଙ୍ଖ ହୁଳୁହୁଳିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଉପବାସ ରହି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ପାଇଁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ବ୍ରତ ଥାଳି ସଜାଡି ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗାଇଲେଣି ସଧବା । ନୂଆ ଶାଢୀ ପରିଧାନ କରି ବ୍ରତଧାରୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ।
ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ ବିଧି
ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଭଉଣୀ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ବାପା ଘରୁ ଆସିବ ଅମାବାସ୍ୟା ଯୋଗାଡ଼ । ଭାଇର ଆସିବା ବାଟକୁ ଭଭଣୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, କେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ଯୋଗାଡ଼ ଶାଶୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ।
ମହିଳାମାନେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କରିଥିବା ସହ ୨୧ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଅର୍ଥାତ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ସେଓ, ସପୁରୀ, ଆମ୍ବ , ପଣସ, ତାଳ ଓ ଖଜୁରୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ନେଇ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି । ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭୋଗ ଥାଳିରେ ନୂଆ ଶାଢୀ, କଳା ଚୁଡି, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୂର ଆଦି ରହିଥାଏ ।
ମାନସିକଧାରୀ ମହିଳା ନୂଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ପାଦରେ ଅଳତା, ହାତରେ ମେହେନ୍ଦୀ କରି ନବବଧୂ ଭଳି ସଜେଇ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସ୍ୱାମୀର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରନ୍ତି । ପରେ ପୂଜା ବ୍ରତ ଓ ନୂଆ ଶାଢୀ ପୂଜା କରି ଆଣିବା ପରେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧି ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି । କେହିକେହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ନିଜ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁରେ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ମନାସିଥାନ୍ତି ।
କାହିଁକି ପାଳନ ହୁଏ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ?
ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ସ୍ବାମୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପୁନଃ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ । ନିଜର ପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଓ ସତୀତ୍ବ ବଳରେ କାଳ ମୁଖରୁ ନିଜର ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ।
ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି କିନ୍ନର ସମାଜ
ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଦିଅଁ ପୂଜିଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ମହିଳାମାନେ । ଏପରିକି ସଧବା ମାନେ ହିଁ ସ୍ଵାମୀଙ୍କର ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରି ଏହା ପାଳିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣାଇଛନ୍ତି କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ । ନିଜ ଗୁରୁ ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି କରିଥାନ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା । କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ନିଜେ ବଧୂ ବେଶ ଧାରଣ କରି ହାତରେ ଧରିଥାନ୍ତି ଭୋଗ ଥାଳି । ଆଉ ଥାଳିରେ ରହିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ, ବ୍ରତ ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ।
