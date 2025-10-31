ତାଜା ହେବ ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଡଙ୍ଗା ତିଆରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାରିଗର
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବରର ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । 15 ଫୁଟର ଡଙ୍ଗା ତିଆରିରେ ଲାଗିପଡିଛନ୍ତି କାରିଗର ।
Published : October 31, 2025 at 8:55 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Kartika Purnima 2025 ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆ-କା-ମା-ବୈ... ପାନ-ଗୁଆ-ଥୋଇ...ପାନ-ଗୁଆ ତୋର... ମାସିକ ଧର୍ମ ମୋର । ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପଞ୍ଚୁକ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମାରେ ନଦୀ ପଠା ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ଭାସି ଆସିବ ଏଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ । ହାତ ତିଆରି ଡଙ୍ଗାରେ ପାନ, ଗୁଆ ଓ ଦୀପ ଲଗାଇ ନଦୀର ଭସାଇ ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ତାଜା କରିବେ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ । ଓଡ଼ିଶାର ଆଚାର ବିଚାର, ଚାଲିଚଳଣି ତଥା ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ସହିତ ଜଡିତ ଏହି ପର୍ବ । ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଚିନ ଇତିହାସ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବୀୟ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ପର୍ବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ।
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି:
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଥା ପୂଣ୍ୟର ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ମାସର ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ଦିନକୁ ପଞ୍ଚୁକ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ବା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଏ । ଏହି ଦିନ ବଡି ଭୋରୁ ଛୋଟରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏବେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି । ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର କମ୍ ଦିନ ଥିବାରୁ କାରିଗର ହାତକୁ ଆଉ ତର ନାହିଁ । କଦଳୀ ପାଟୁଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଗଜ, ସୋଲ ଓ ବାଉଁଶରେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି ଚାଲିଛି । ସୋଲରେ ହଂସ, ମୟୂର ଓ ଡ୍ରାଗନ ଭଳି ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୂପ ଦେବାକୁ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ଜିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।
ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇବ 15 ଫୁଟର ଡଙ୍ଗା:
ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ବରର କାରିଗର ହୃଷିକେଶ ବେହେରା ଏ ବାଉଁଶରେ ବଡ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଲମ୍ବ 15 ଫୁଟ ଓ ଉଚ୍ଚତା 8 ଫୁଟ । ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଦାମ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ସାଧବ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । କାରିଗର ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ମନେ ପକାଇବାକୁ ତିଆରି କରୁଛୁ ଡଙ୍ଗା:
ଏନେଇ କାରିଗର ହୃଷିକେଶ ବେହେରା କୁହନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବାର ଶୈଳୀ ବଦଳିଯାଇଛି । ଦାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫରକ ରହିଛି । ସେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାଉଁଶ, ସୋଲ ଓ ନଡାର ଦାମ୍ କମ୍ ଥିଲା, ଏହା ତାହା ବଢିଯାଇଛି । ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ 20 ହଜାର ଦରର ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିଛୁ, ଏଥିରେ 12 ହଜାର ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ଉଚିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସାଧବ ପୁଅ ମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ଯାହା ବଣିଜ କରିକି ଆଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳୁଥିଲେ, ସେହି 7 ଭାଇକୁ ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ତିଆରି କରିଛୁ । ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଏପରି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିଛୁ । "
କଦଳୀପାଟୁଆ ଡଙ୍ଗାର ଚାହିଦା କମୁଛି:
ବିଶେଷ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମାରେ ଦକଳି ପାଟୁଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କାରିଗରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଲୋକେ ଆଧୁନିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲିକା ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଶୁଥିବା ଓ ବଡ ବଡ ଡଙ୍ଗାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଥିବା କଦଳୀ ପଟୁଆର ଚାହିଦା ଧିରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଉଛି । କଦଳୀ ପାଟୁଆ ବଦଳରେ ସୋଲ ଓ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ଡଙ୍ଗାକୁ ଅଧିକ ଆପଣାଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେଇ ପଇସା ରହିଥିଲା ।
ବଜାରରେ ଡଙ୍ଗାର ଦର:
ହାତ ତିଆରି ଡଙ୍ଗାର ଚାହିଦା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅଧିକ ରହିଛି । ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ହାତ ତିଆରି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ହାତ ତିଆରି ଡଙ୍ଗା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 50 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 20 ହଜାର ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । କାଗଜ ଡଙ୍ଗାର ମୂଲ୍ୟ 50 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ କଦଳୀ ପଟୁଆର ମୂଲ୍ୟ 100 ରୁ 150 ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ତେବେ ଏହା ସହିତ ବଡ ଡଙ୍ଗାର ମୂଲ୍ୟ 500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କାରିଗର ।
20 ବର୍ଷ ହେଲା ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବିଜୟ:
ଡଙ୍ଗା କାରିଗର ବିଜୟ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ଆସିଲେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅ। ବିଶେଷ କରି ହଂସ ଆକୃତିର ଡଙ୍ଗାକୁ ସେ ଏମିତି ରୂପ ଦିଅଛି ଯେ ଦେଖିବା ଲୋକର ଆଖି ଲାଖି ରହେ । କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ମୟୂର ଆକାରରେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଡଙ୍ଗା ବିକି 12 ରୁ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆୟ କରନ୍ତି | ବାସ୍ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ରହିଯାଏ ଜଣେ କାରିଗରର ବର୍ଷକର ଆୟ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "20ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛି । ଏଇ କଳା ବଳରେ ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପାଇଛି । ବର୍ଷଯାକ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ନପଶୁଣୁ ଡଙ୍ଗା କାମରେ ଲାଗିଯାଏ । ଦେଢ଼ ମାସ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଡଙ୍ଗା କାମ । "
କାହିଁକି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭସାଯାଏ ଡଙ୍ଗା ?
ପୂର୍ବକାଳରେ ସାଧବ ପୁଅ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବୋପାର କରିବା ପାଇଁ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବାଲି, କାମ୍ବୋଡିଆ, ବର୍ଣ୍ଣିଓ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମାଲେସିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଆଦି ଦେଶ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ । ସାଧବ ପୁଅ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବାହାରିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ‘ବୋଇତବନ୍ଦାଣ’ କରୁଥିଲେ । ସେହି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ଦିନରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଯାଇଥାଏ ।
ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିଛି । ସାଧବ ପୁଅ ମାନେ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ଫେରିଥାନ୍ତି , ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆ-କା-ମା-ବୈ, ଯାହାର ଆର ଅର୍ଥ ଆଷାଢ଼, କା ର ଅର୍ଥ କାର୍ତ୍ତିକକ, ମା ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଘ ଓ ବୈର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୈଶାଖ , ଯାହା ଏହି ମାସ ଗୁଡିକ ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ମାସ ତେଣୁ ଏହି ମାସକୁ ନାମକରି ନିଜର ପାପକୁ ଦେଇ ପୂଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ବୋଇତ, ଲାଗିଛନ୍ତି 60 କାରିଗର
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ ସଂଘମିତ୍ରା: ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲେ ଏକୁଟିଆ ଯାତ୍ରୀ, ଆଜି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ
ଡଙ୍ଗା ଭସାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସୁରକ୍ଷା:
କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଏଏଫଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଅର୍ଥାତ ଡଙ୍ଗାଭସା ଦିନ ନଦୀ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ବିଶେଷ କରି ଦୟାନଦୀ, କୁଆଖାଇ, ଭାର୍ଗବି ନଦୀ ସହିତ ବିନ୍ଦୁସାଗର ନିକଟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ, ରେସକ୍ୟୁ ବୋଟ, ଦଉଡି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସରଞ୍ଜାମ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି ।
ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ରାବାଣୀ ଡି କହିଛନ୍ତି, "ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବାହର ଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ । ସେମାନେ ବୋଇତରେ ଜଳପଥ ଦେଇ ବେପାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ । ମାସ ମାସ ଧରି ସେ ବେପାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦାଣ କରିକି ପଠାଯାଉଥିଲା । ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଡଙ୍ଗା ଭସାଯାଉଛି । ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ କଦଳୀ ପଟୁଆରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଉଥିଲୁ । ଏବେ ଏହା ବଦଳି ଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ଡଙ୍ଗା ଭସାଯାଉଛି । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର