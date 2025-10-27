ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶା ମାରିଟାଇମ ଗେଟୱେ; '୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ବନ୍ଦର କ୍ଷମତା ହେବ ୫୦୦ ନିୟୁତ ଟନ୍'- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହ- ୨୦୨୫ ଆଜିଠାରୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମାରିଟାଇମ ଓ୍ବିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି।

INDIA MARITIME WEEK 2025 IN MUMBAI
INDIA MARITIME WEEK 2025 IN MUMBAI (ETV BHARAT ODISHA)
Published : October 27, 2025 at 9:51 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଦର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଇଞ୍ଜିନରେ ପରିଣତ କରିବ । ଯାହା ଆଗାମୀ ୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗେଇ ନେବ । ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଓଡିଶାର ବନ୍ଦର କ୍ଷମତା ୫୦୦ ନିୟୁତ ଟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଇଣ୍ଡିଆ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସପ୍ତାହ ୨୦୨୫ରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏହି ଅବସରରେ ଓଡିଶା ସମ୍ପର୍କିତ ବନ୍ଦରରେ ୫୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପାଇଁ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଓଡିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପରିବର୍ତ୍ତନମୂଳକ ଯାତ୍ରାର ଅଂଶ ହେବାକୁ ନିବେଶକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହ- ୨୦୨୫ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମାରିଟାଇମ ଓ୍ବିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ନବସୃଜନକାରୀ ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ସମେତ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଏଥିରେ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବନ୍ଦର ଏବଂ ସବୁଜ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶଶୀଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଏବଂ ଉପକୂଳୀୟ ପରିବେଶର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ମହତ୍ବକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରାଚୀନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଦକ୍ଷତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଛି । ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବନ୍ଦର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ଏକ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଭାରତର ପୂର୍ବ ସାମୁଦ୍ରିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାହକ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ।"

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସାଗରମାଳା, ଭାରତମାଳା ଏବଂ ବ୍ଲୁ-ଇକୋନୋମି ଭଳି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଶ ଉପକୂଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ ଉର୍ଜା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଓଡ଼ିଶା ନିକଟରେ ୫୭୫ କିଲୋମିଟରର ଲମ୍ବା ବେଳାଭୂମି ରହିଛି । ଆଉ ଆମେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଭାରତର ମାରିଟାଇମ ଗେଟ-ଓ୍ବେ ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛୁ । ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ଭାବନା ବିକାଶର ପ୍ରତୀକ ବନିଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଏହା ବାରମ୍ବାର କହିଆସୁଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବୋତ୍ତର ପରିକଳ୍ପନାର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି ବନିଛି । ଓଡ଼ିଶା ମାରିଟାଇନ ଇକୋ ସିଷ୍ଟମକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ, ସଷ୍ଟେନାବଲ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲି କ୍ବାଣ୍ଟିଟେଟିଭ କରୁଛୁ । ୨୦୪୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ୫୦୦ ମିଲିୟନ ଟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ୩ଟି ବଡ଼ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରହିଛି । ପାରାଦୀପ, ଧାମରା ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଭା ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ବନାଉଛୁ ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତା କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଧାମରା, ଗୋପାଳପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଆସ୍ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ଜଟାଧାର ମୁହାଁଣରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେଉଛି । ରାଜ୍ୟର ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । ସାମୁଦ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ଗୋଟିଏ ୨୧ ହଜାର ୫ ଶହ କୋଟିର ବାହୁଡ଼ା ପୋର୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟଟି ୨୪ ହଜାର ୭ ଶହ କୋଟିର ସି’ ବିଲ୍ଡିଂ କ୍ଲଷ୍ଟର । ଯାହା ମହାନଦୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗର କେନ୍ଦ୍ର ହେବ । ନିବେଶ ଏବଂ ରୋଜଗାର ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କିତ ୯ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ।
  1. କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଓ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଛି।
  2. ପୁରୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ ବିକାଶ ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମେରିଟାଇମ ମଧ୍ୟରେ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଛି।
  3. NW-5ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଓଡ଼ିଶା ମେରିଟାଇମ ବୋର୍ଡ ଏବଂ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଛି।
  4. ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଭାରତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଛି।
  5. ଗଞ୍ଜାମର ବାହୁଡ଼ା ମୁହାଣାରେ ଏକ ସର୍ବ-ପାଣିପାଗ ସାଟେଲାଇଟ ବନ୍ଦର ବିକାଶ ପାଇଁ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଓଡ଼ିଶା ମେରିଟାଇମ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ସାଗରମାଳା ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୨୧,୫୦୦ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।
  6. ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ମେଗା ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କ୍ଲଷ୍ଟର ବିକାଶ ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ୨୨,୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି।
  7. ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପାଇଁ IPRCL ସହିତ ଚୁକ୍ତି।
  8. ୪ ଥାକିଆ ରାସ୍ତା ପାଇଁ IPRCL ସହିତ ଚୁକ୍ତି।
  9. କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ପାଇଁ IFFCO ସହିତ ଚୁକ୍ତି।



କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି

ପ୍ରଥମରେ ରିଲାଏନ୍ସ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଅମ୍ଭାବିଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ୯୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ବିସ୍କୁଟ, ପାନୀୟ, ଜୁସ୍ ଏବଂ ମିଠା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସୁବିଧାରେ ୧୪ ହଜାର TPA ବିସ୍କୁଟ, ୧୮ ନିୟୁତ ବାର୍ଷିକ ପାନୀୟ, ୩.୬ ନିୟୁତ ବାର୍ଷିକ ଜୁସ୍ ଏବଂ ୭ ହଜାର TPA ମିଠା ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିବ ।

ଦ୍ବିତୀୟରେ ଜୈନ ମେଟାଲିକ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଗଞ୍ଜାମରେ ୪୫ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଟିଟାନିୟମ ଧାତୁ ଏବଂ ଟିଟାନିୟମ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ୨୧ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବ।

ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଶର୍ମା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।

