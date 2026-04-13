Exclusive: ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼,ଏସି ପାଣିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ.. ଅଙ୍ଗେନିଭା କାହାଣୀ ବଖାଣିଲେ ଓଡ଼ିଆ ନାବିକ
ହୋର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ 36 ଦିନର ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା ପରେ ଭାରତ ଫେରି ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଓଡ଼ିଆ ନାବିକ ଅଶୋକ ଦୀକ୍ଷିତ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : April 13, 2026 at 2:41 PM IST
କଟକ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହର୍ମୁଜରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ମେରାଇନ ଅଫିସର ତଥା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଅଶୋକ ଦୀକ୍ଷିତ । ଏଲପିଜି ଭର୍ତ୍ତି ଗ୍ୟାସ ଜାହାଜ ନେଇ ମଝି ଭାରତ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଅଶୋକ । ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ । ଦିନ ଯେତେ ବଢ଼ୁଥିଲା ଭୟ ସେତେ ବଢ଼ୁଥିଲା । ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଝେଇ ଜାହାଜ ଭାରତ ଆସିଥିଲା । ଆଉ ଭାରତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ମେରାଇନ୍ ଅଫିସର । ହୋର୍ମୁଜରେ ଫସି ରହିଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ? ସେନେଇ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ETV Bharat ଆଗରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ।
ହୋର୍ମୁଜରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ନାବିକ:
ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଇରାନରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ନାବିକ ଅଶୋକ ଦୀକ୍ଷିତ । ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ଗ୍ୟାସ ବୋଝେଇ ଜାହାଜ ଧରି ଭାରତ ଫେରିଥାନ୍ତେ । ମାତ୍ର ସବୁ କିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା । ଆଖି ଆଗରେ ଚାଲୁ ଥାଏ ମିଶାଇଲ ମାଡ଼ । ଜାହାଜ ଉପରେ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ତେଵେ ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି, ଭାରତ ଫେରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା । ସେଦିନ ପୁଣି ଭାରତ ଜାହାଜରେ ଗ୍ୟାସ ବୋଝେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ହୋର୍ମୁଜ ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ଚାରି ଆଡ଼େ ଯୋଗାଯୋଗ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ।
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପାଣିର ସମସ୍ୟା:
ସେହି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପାଣିର ସମସ୍ୟା । କାରଣ କୌଣସି ଜାହାଜରେ ପ୍ରାୟତଃ 15ରୁ 20 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁତ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ଲମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଥିଲା । କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବ ଆଉ, ହୋର୍ମୁଜ କେବେ ଖୋଲିବ ତାହା ବି କାହାକୁ ଜଣାନଥିଲା । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସମୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା । ପାଖରେ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ତାହାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରି ଖାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବାକୁ ପଡୁଥିଲା ।
AC ପାଣିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ:
ପାଣି କଥା ଶୁଣିଲେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ । କାରଣ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ପାଣିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ହିଁ ପିଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଏପରିକି ଜାହାଜରେ ଲାଗିଥିବା ଏସି (AC) ପାଣିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ACରୁ ପ୍ରାୟ 30ରୁ 40 ଲିଟର ପାଣି ବାହାରି ଥାଏ । ସେଥିରେ ବାସନ କୁସନ ଧୋଇବା ସହ ଜାହାଜରେ ଥିବା 28 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ।
ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 19:
ଏପରି ସମସ୍ୟା ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଲାଗି ନଥିଲା, ତାହା ଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ମିଶାଇଲ ଆକ୍ରମଣ । ସେଦିନ ରାତି 3ରୁ4 ଟାରେ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଅତି ନିକଟରେ ମିଶାଇଲ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ବଢ଼ିଥିଲା । ଘନ ଘନ ମିଶାଇଲ ମାଡ଼ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡୁଥିଲେ । ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ପର ଠାରୁ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଆଶଙ୍କା କମି ଯାଇଥିଲା । କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡ଼ାକିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନଥିଲା । ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଅଶୋକ ଦୀକ୍ଷିତ ।
ଭାରତ ଜାହାଜ ପ୍ରତି ଇଲାନର କେମିତ ଥିଲା ଆଭିମୁଖ୍ଯ:
ଅଶୋକ ଦୀକ୍ଷିତ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ଜାହାଜ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ସେମିତି କିଛି ଆକ୍ରମଣଣ ହୋଇନାହିଁ । ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ଥିବା ଜାହାଜରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଫ୍ଲାଗରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇ ନଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ହୋର୍ମୁଜ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ଆଉ କିଛି ଜାହାଜ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ।"
ତେବେ ଅଶୋକ ପ୍ରାୟ 8ରୁ 9 ବର୍ଷ ହେବ ଜାହାଜରେ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଇଥାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ସେ କେବେବି ଦେଖି ନଥିଲେ । ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହୋର୍ମୁଜରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପୂରା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି । ହର୍ମୁଜରେ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଆହୁରି 4ରୁ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ । ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ବନ୍ଦ ନେହେବ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟର ଶିକାର ହେବ । ସମସ୍ତେ ଏହାଦ୍ୱରା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଇଟିଭି ଭାରତ ଆଗରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ।
