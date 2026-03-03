ETV Bharat / state

ମାଓ ମୁକ୍ତ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବରଗଡ଼

ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ । ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ବରଗଡ଼କୁ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ।

Odisha Mao free
ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ବରଗଡ଼କୁ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଘୋଷଣା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 3, 2026 at 12:51 PM IST

କଟକ: ମାଓ ମୁକ୍ତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା । ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ବରଗଡ଼କୁ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ମାଓ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ତାହା ଏକ ପ୍ରକାର ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଗତ ରବିବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ବରଗଡ଼କୁ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।ଏହାସହ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ପୋଲିସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ବରଗଡ଼:

ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ କହିଛନ୍ତି,"ନିରନ୍ତର ମିଳିତ ଅଭିଯାନ, ଗୁଇନ୍ଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ନକ୍ସଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିଛି । ବରଗଡ଼-ବଲାଙ୍ଗୀର-ମହାସମୁନ୍ଦ ଡିଭିଜନରେ ସକ୍ରିୟ 15 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଛତିଶଗଡ଼ ମହାସମୁନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଗଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲୋପ" ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିବ ।"

ରାଜ୍ୟରେ 25 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ମାଓବାଦୀ ଅଛନ୍ତି:

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 25 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ମାଓବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ 10 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ, କେବଳ କନ୍ଧମାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଖର୍ଚ୍ଚ (SRE) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରହିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2026 ସୁଦ୍ଧା ବାମପନ୍ଥୀ ଉଗ୍ରବାଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟସୀମା ଅନୁସାରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି ।

ମାଓ ପ୍ରଭାବର ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମିଳିତ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି, ଗୁପ୍ତଚର ଆଧାରିତ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ-ସହ-ପୁନର୍ବାସ ଅଭିଯାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓ କ୍ୟାଡରମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି କରିଡରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରାଯାଇଛି । ଯାହା କନ୍ଧମାଳରେ ଚାଲିଥିବା ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନକୁ ସହାୟକ ହେବ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

