ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ବର ଆମ୍ବ ପର୍ବରେ ଜାପାନର 'ମିୟାଜାକି', ଓଡ଼ିଶା ଆମ୍ବ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଉପରେ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ

ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ କୃଷି ରପ୍ତାନିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ’ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ।ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ୬୦ରୁ ଅଧିକ କିସମର ଆମ୍ବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ। ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ

deputy CM K V SinghDeo emphasized on special branding for Odisha's mangoes
'ଓଡ଼ିଶାର ଆମ୍ବ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି' ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂହଦେଓ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 6, 2026 at 9:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha Mango Branding , ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆମ୍ବର ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଥିଲା ପୂରା ପରିସର। କେଉଁଠି ହଳଦିଆ, କେଉଁଠି ସବୁଜ, ଆଉ କେଉଁଠି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଦୁର୍ଲଭ କିସମର ଆମ୍ବର ସମ୍ଭାର । ଆମ୍ବ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆମ୍ବ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆମ୍ବ ମହୋତ୍ସବ କେବଳ ଏକ ଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ନଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଐତିହ୍ୟ, ଜୈବ ବିବିଧତା ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ଥାୟୀ ଚାଷ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ମଞ୍ଚ ଥିଲା ।

ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଆମ୍ବ ସ୍ଥାନିତ:
ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ୬୦ରୁ ଅଧିକ କିସମର ଆମ୍ବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ କିସମ ସହ ଜାପାନର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ 'ମିୟାଜାକି' ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଉଚ୍ଚ ଅମଳକ୍ଷମ 'ଅର୍କ' ହାଇବ୍ରିଡ୍ କିସମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ୍ବର ରଙ୍ଗ, ଆକୃତି ଓ ସ୍ୱାଦ ପଛରେ ଥିଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀ ।

ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଆମ୍ବ କେବଳ ଫଳ ଭାବେ ନୁହେଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣର ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିଲା । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରି ବଗିଚା ପରିଚାଳନା, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଫଳଚାଷର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ’ ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ବାନ:
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆମ୍ବକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଆମ୍ବକୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ିବା ସହ ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। "ଆମ୍ବର ମିଠା ସ୍ୱାଦ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିର ଏକ ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ । ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ କୃଷି ରପ୍ତାନିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଆମ୍ବର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ’ ବା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି," ବୋଲି କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଥିଲେ ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ:
କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଫସଲ ବିବିଧକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ପଦ୍ଧତିରୁ ବାହାରି ଚାଷୀମାନେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ, ତୈଳବିଜ ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଭଳି ଫଳ ଚାଷ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ । ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ସଫଳ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ସେ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।

କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର କମିଶନର ସଚିନ ଯାଦବଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଆମ୍ବ ଚାଷ ହେଉଛି । ଏହା କେବଳ ଏକ ଫଳ ଚାଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ହଜାର ହଜାର ପରିବାରର ଜୀବିକା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ।

ମନ ମୋହିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଆମ୍ବ ଆଇସକ୍ରିମ୍:
ମହୋତ୍ସବର ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଆମ୍ବରୁପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇସକ୍ରିମ । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବୟସ୍କଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ । ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଥିଲା ଯେ, ଆମ୍ବ କେବଳ ଗଛରେ ଫଳୁଥିବା ଏକ ଫଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ । ଏହି ଆମ୍ବ ମହୋତ୍ସବରେ ଜୈବ ବିବିଧତାର ସୁରକ୍ଷା, ଜଳବାୟୁ-ଉପଯୋଗୀ ଉଦ୍ୟାନକୃଷି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ ଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦିନ କଟୁନି କି ରାତି ବିତୁନି...ନଜର ଅଟକିଛି ମିଆଜାକି ଆମ୍ବ ଗଛରେ, ବିକିବା ଚିନ୍ତାରେ ଦେବା

ମୋଗଲ ଇତିହାସର ମୁକସାକ୍ଷୀ ନିଆରା ନୁରଜାହାନ ଆମ୍ବ: ଗୋଟାଏର ଦାମ୍‌ 3000, ବିଦେଶରେ ଢେର୍‌ ଚାହିଦା

ଲଣ୍ଡନ-ଦୁବାଇ ପରେ ଇଟାଲୀ ବଜାରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ 'ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ' ଆମ୍ବ, ବିଦେଶରେ ବଢୁଛି ଓଡିଶା ଫଳର କ୍ରେଜ୍

ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ୧୪ ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ବ ! ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ଆମ୍ବ ମହୋତ୍ସବ ଭୁବନେଶ୍ବର
KANAK VARDHAN SINGH DEO
MANGO EXHIBITION ODISHA
MANGO FESTIVAL ODISHA
ODISHA MANGO BRANDING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.