ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସାଜିଲା ଦେବଦୂତ; 18 ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ଫସିଥିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୌଡ଼ ଦୀର୍ଘ ୧୮ ବର୍ଷ ପରେ ମନେ ରଖିଥିବା ଫୋନ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଶେଷରେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ।
Published : February 26, 2026 at 1:37 PM IST
ରାଉରକେଲା: ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସାଜିଲା ଦେବଦୂତ । ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ । ହିଁ ଆଜ୍ଞା ! କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କାଳ୍ପନିକ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକର ସୁଇଡିହି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋନାପର୍ବତ ଗଞ୍ଜୁଟୋଲା ଗାଁର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୌଡ଼ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେବ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଫସି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା କିଣାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
18 ବର୍ଷରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ:
ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଅନେକ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା । ଏପରି କି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା । ସେ ବାପାମାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ସେ ମାଉସୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି । 2022 ମସିହାରେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପିଲା ବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ ରହୁଥିବା ଜଣାଇଥିଲେ ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା ।
ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା ଫୋନ ନମ୍ବର:
ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫୋନରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ମାଉସୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ରଘୁନାଥପାଲ୍ଲୀ ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗା ଚରଣ ତନ୍ତୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ରଘୁନାଥପାଲ୍ଲୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ରାଉରକେଲାର ଟାଙ୍ଗରପାଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ସାମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜପୁରା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସେ ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।
'ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି'
ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରି ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ସେଠାକାର ଅନୁଭୂତି । ସେ କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି । ସବୁକିଛି ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଲାଗୁଛି । ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା କୌଣସି ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ନଥିଲା । ମୋତେ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ମୋତେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଜମ୍ମୁର ସାମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ନିକଟରେ ରହୁଥିଲି । ସେଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରେ ଥିଲି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଘର କାମ କରୁଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନବାହାନ ଚଲାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ସେମାନେ ମୋତେ କେବେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉ ନଥିଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେବେ ଟଙ୍କା ଦେଉ ନଥିଲେ । ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ହେଲେ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲି ।"
ଘରଠାରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଦୂରରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଜମ୍ମୁର ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି । ଏନେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ଏଠାରେ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ନୂଆ କରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ସେଠାରେ ଯାହା କରୁଥିଲି ତାହା କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି । ଏଠାକାର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଭାଷା ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାରେ ମୋତେ ଟିକିଏ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧିରେ ଧିରେ ଶିଖି ଯିବି ।"
'ଆମେ ଆଶା ହରାଇଥିଲୁ'
ସେପଟେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅନୀତା ଗୌଡ଼ କହିଛନ୍ତି," ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତ ଆଶା ହରାଇଥିଲୁ । ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି କହି ହତ୍ୟା କରିବେ । ରାଉରକେଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ । ଆମେ ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଉରକେଲା