ବାଂଲାଦେଶ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି କାବୁଲା, ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ମାଆଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ
ବାଂଲାଦେଶ ପିରୋଜପୁର ଜେଲରେ ସଜା କାଟୁଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଅସୁରଢ଼ିପା ଗାଁର କାବୁଲା ମାଝୀ । ୨୦୧୯ ଜୁନ ମାସରେ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ବିଶ୍ବ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : April 9, 2026 at 2:37 PM IST
ODISHA MAN IN BANGLADESH JAIL, ନୟାଗଡ଼: "ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ ସରକାର । ସେ ବାଂଲାଦେଶ ଜେଲରେ ସଜା କାଟୁଛି । କିଛି ଦୋଷ ନ ଥାଇ ବି ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛି । ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି । ଏବେ ମୁଁ ନାତି-ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଦିନକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି । " ଏପରି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ ପିରୋଜପୁର ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅସୁରଢିପା ଗାଁର କାବୁଲା ମାଝୀଙ୍କ ମାଆ କନକ ମାଝୀ ।
ବାଂଲାଦେଶ ଜେଲରେ କାବୁଲା:
ମାଆ କନକ ମାଝୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, "୨୦୧୯ ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ କାବୁଲାଙ୍କ ପୁଅ ଓମ୍ର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା । ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ସେ ପାଖ ଗାଁରୁ ଆସୁଛି କହି କେଉଁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା । ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ, ସେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା । "
ମାଆ କନକ କହିଛନ୍ତି "ଥାନାରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ନୟାଗଡ଼ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି କାବୁଲାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ । ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ କାବୁଲାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବା, ପୋଲିସ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଇଣ୍ଟରପୋଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କଟକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସିଆଇଡିକୁ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ କାବୁଲାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଆଇଡିକୁ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲା । ଏହାପରେ କାବୁଲା ବାଂଲାଦେଶ ପିରୋଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।"
ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ଜୀବନ ହାରିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ:
କାବୁଲା ସେଠାରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ ? କେମିତି ଫେରିବେ ? ଏନେଇ ପରିବାର ବର୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛନ୍ତି । ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ କାବୁଲାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୌଶଲ୍ୟା ମାଝୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏବେ ଦୁଇ ପୁଅ-ଝିଅ ବାପାଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଝାଟିମାଟି ଘରେ ଜେଜେ ମା' କନକଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି । ପୁଅକୁ ବାଂଲାଦେଶ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ମାଆ କନକ । ସେପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ କାବୁଲାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି ଏସ୍. ସୁଶ୍ରୀ ।
ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ନିବେଦନ:
କାବୁଲାଙ୍କ ମାଆ କନକ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି," ମୋ ପୁଅ ଦୀର୍ଘ ହେଲା ବାଂଲାଦେଶ ଜେଲରେ ସଜା କାଟୁଛି । କିଛି ଦୋଷ ନ ଥାଇ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛି । ସରକାର ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ । ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାଆ ଛେଉଣ୍ଡ । ପିଲାମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ? ଏବେ କେବଳ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭରସା ।" କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ? ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କନକ।
ଏପରି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ...
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଲଗ୍ନଜିତ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ଅସୁରଢିପା ଗାଁର କାବୁଲା ମାଝୀ ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଥିଲେ । ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଭୁଲବଶତଃ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାଂଲାଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲରେ ରଖିଛନ୍ତି । ବାଂଲାଦେଶ ଦୂତବାସ ଭାରତୀୟ ଦୂତବାସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ରହିଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼