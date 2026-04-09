ETV Bharat / state

ବାଂଲାଦେଶ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି କାବୁଲା, ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ମାଆଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ

ବାଂଲାଦେଶ ପିରୋଜପୁର ଜେଲରେ ସଜା କାଟୁଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଅସୁରଢ଼ିପା ଗାଁର କାବୁଲା ମାଝୀ । ୨୦୧୯ ଜୁନ ମାସରେ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ବିଶ୍ବ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର

ODISHA MAN IN BANGLADESH JAIL
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 9, 2026 at 2:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ODISHA MAN IN BANGLADESH JAIL, ନୟାଗଡ଼: "ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ ସରକାର । ସେ ବାଂଲାଦେଶ ଜେଲରେ ସଜା କାଟୁଛି । କିଛି ଦୋଷ ନ ଥାଇ ବି ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛି । ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି । ଏବେ ମୁଁ ନାତି-ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଦିନକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି । " ଏପରି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ ପିରୋଜପୁର ଜେଲ୍‌ରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅସୁରଢିପା ଗାଁର କାବୁଲା ମାଝୀଙ୍କ ମାଆ କନକ ମାଝୀ

ବାଂଲାଦେଶ ଜେଲରେ କାବୁଲା:
ମାଆ କନକ ମାଝୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, "୨୦୧୯ ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ କାବୁଲାଙ୍କ ପୁଅ ଓମ୍‌ର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା । ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ସେ ପାଖ ଗାଁରୁ ଆସୁଛି କହି କେଉଁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା । ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ, ସେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା । "

ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣ ସରକାର, ମାଆ କନକ ମାଝୀଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ (ETV Bharat Odisha)

ମାଆ କନକ କହିଛନ୍ତି "ଥାନାରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ହଠାତ୍ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ନୟାଗଡ଼ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି କାବୁଲାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ । ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ କାବୁଲାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବା, ପୋଲିସ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଇଣ୍ଟରପୋଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କଟକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସିଆଇଡିକୁ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ କାବୁଲାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଆଇଡିକୁ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲା । ଏହାପରେ କାବୁଲା ବାଂଲାଦେଶ ପିରୋଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ୍‌ରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।"

ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ଜୀବନ ହାରିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ:

କାବୁଲା ସେଠାରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲେ ? କେମିତି ଫେରିବେ ? ଏନେଇ ପରିବାର ବର୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛନ୍ତି । ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ କାବୁଲାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୌଶଲ୍ୟା ମାଝୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏବେ ଦୁଇ ପୁଅ-ଝିଅ ବାପାଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଝାଟିମାଟି ଘରେ ଜେଜେ ମା' କନକଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି । ପୁଅକୁ ବାଂଲାଦେଶ ଜେଲ୍‌ରୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ମାଆ କନକ । ସେପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ କାବୁଲାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍‌ପି ଏସ୍. ସୁଶ୍ରୀ

ପୁଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ନିବେଦନ:

କାବୁଲାଙ୍କ ମାଆ କନକ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି," ମୋ ପୁଅ ଦୀର୍ଘ ହେଲା ବାଂଲାଦେଶ ଜେଲରେ ସଜା କାଟୁଛି । କିଛି ଦୋଷ ନ ଥାଇ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛି । ସରକାର ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ । ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାଆ ଛେଉଣ୍ଡ । ପିଲାମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ? ଏବେ କେବଳ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭରସା ।" କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ? ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କନକ।

ନୟାଗଡ଼ ଅସୁରଢ଼ିପା ଗାଁର କାବୁଲା ମାଝଙ୍କ ଫଟୋ (ETV Bharat Odisha)



ଏପରି କହିଲେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ...
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଲଗ୍ନଜିତ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ଅସୁରଢିପା ଗାଁର କାବୁଲା ମାଝୀ ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଥିଲେ । ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଭୁଲବଶତଃ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାଂଲାଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲରେ ରଖିଛନ୍ତି । ବାଂଲାଦେଶ ଦୂତବାସ ଭାରତୀୟ ଦୂତବାସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ରହିଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରମ୍ପରିକ ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ, ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଶିବଶକ୍ତି ଉପାସନା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... EXPLAINER: ଖାଉଟିଙ୍କୁ E-20 ପେଟ୍ରୋଲ ଚିନ୍ତା, ଗାଡିଠୁ ନେଇ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଛାଡିଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଅଶୀ ଦଶକର ସ୍ନାତକଧାରୀ ସାଜିଲେ ସଫଳ ଚାଷୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼

TAGGED:

NAYAGARH PRISONER IN BANGLADESH
NAYAGARH FAMILY APPEAL FOR RETURN
BANGLADESH JAIL INDIAN CITIZEN
NAYAGARH NEWS
ODISHA MAN IN BANGLADESH JAIL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.