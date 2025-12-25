ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଓ ଆକ୍ରମଣର ରକ୍ତିମ ଇତିହାସ: ଗଡିଥିଲା ମୁଣ୍ଡ, ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଯବାନ

ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଷ ହୋଇଛି ମାଓ ଆକ୍ରମଣ । 26 ବର୍ଷରେ 525 ଆକ୍ରମଣ । ଯାଇଛି 379 ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ । ନଜର ପକାନ୍ତୁ

MAJOR MAOIST ATTACK
ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଓ ଆକ୍ରମଣର ରକ୍ତିମ ଇତିହାସ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 25, 2025 at 8:27 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଥିଲା...ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା...ଜଙ୍ଗଲରେ ବନ୍ଧୁକର ଗର୍ଜନରେ ଥର ଥର କରି ରଖିଥିଲା । ଶେଷରେ କନ୍ଧମାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟପ୍‌ ମାଓ ନେତା ଗଣେଶ ଉଇକେ କାହାଣୀର ପଡିଛି ଯବନିକା । ଆଜି ବଡ଼ଧରଣର ମାଓ ଅପରେସନରେ ଟଳିଛି ଟପ୍‌ ମାଓନେତା ଗଣେଶଙ୍କ ସମେତ 6 ମାଓବାଦୀ । ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ବଡ଼ ସଫଳତା କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ । ଏପରିକି ଆଜିର ଏହି ସଫଳତା ପରେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ କହି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଓ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି । ଆଉ ଗୁଳିରେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ । କଣ କହୁଛି ମାଓ ଆକ୍ରମଣ, ଏନକାଉଣ୍ଟରର ଇତିହାସ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ...

ଗତ 25 ବର୍ଷର ମାଓ ଆକ୍ରମଣ ଇତିହାସ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ...

ବର୍ଷହତ୍ଯା ଘଟଣାସାଧାରଣଲୋକସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାଓବାଦୀ
20001200
20016383
200253101
200372214
20044050
200591113
2006103413
2007171228
200830217733
ବର୍ଷହତ୍ଯା ଘଟଣାସାଧାରଣଲୋକସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାଓବାଦୀ
200941293115
201062621830
20114437525
201251321514
20133122729
20143630111
20152721323
20163627342
20172718911
20181913118
2019141018
2020124217
20219308
202212737
20235306
20247307
20253112
ମୋଟ525379228338

13 ବର୍ଷର ବଡ଼ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ..

04.02.2024: କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡାର କକେରପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିୟମ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଟଳିଥିଲା ଟପ୍‌ ମାଓନେତା ଦଶ୍ରୁ । ଯିଏକି KKBN ଡିଭିଜନର ଡିସିଏମର ସଦସ୍ୟ ଥିଲା । ଏହି ଗୁଳି ବିନିୟମରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାହାକ ନାମକ ଜଣେ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।

24.11.2022: ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ-ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 2 ମାଓବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଥିଲେ ।

12.11.2022: କୋରାପୁଟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସିପିଆଇ(ମାଓବାଦୀ) ଦୁଇ ସଦସ୍ୟ ନିପାତ ହୋଇଥିଲେ । ରାମଗିରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଖାପାଖି 20 ମାଓବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରିଥିଲା ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ । ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 2 ମାଓବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଥିଲେ ।

08.05.2019: ଏହି ମାଓ ବିରୋଧି ଅପରେସନ କୋରାପୁଟର କିଟୁଆକାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 5 ମାଓବାଦୀ ସଫା ହୋଇଥିଲେ । ନିହତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ମହିଳା ଥିଲେ ।

24ରୁ 27 ଅକ୍ଟୋବର, 2016: ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 30 ମାଓବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଥିଲେ । ଅକ୍ଟୋବର 24, ଅକ୍ଟୋବର 25 ଓ ଅକ୍ଟୋବର 27ରେ ମାଲକାନଗିରିର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଡ୍ୟାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ନକ୍ସଲ ନିପାତ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ 30 ମାଓବାଦୀ ସଫା ହୋଇଥିଲେ ।

14.09.2013: ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସିପିଆଇ ମାଓବାଦୀର 14 ସଦସ୍ୟ ନିପାତ ହୋଇଥିଲେ । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଥିଲା ।

26.01.2012: କୋରାପୁଟରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 2 ମାଓବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଥିଲେ । ସେଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ମାଓବାଦୀ । ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 2 ଆତଙ୍କୀ ଟଳିଥିଲେ ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

