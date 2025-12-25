ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଓ ଆକ୍ରମଣର ରକ୍ତିମ ଇତିହାସ: ଗଡିଥିଲା ମୁଣ୍ଡ, ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଯବାନ
ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଷ ହୋଇଛି ମାଓ ଆକ୍ରମଣ । 26 ବର୍ଷରେ 525 ଆକ୍ରମଣ । ଯାଇଛି 379 ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ । ନଜର ପକାନ୍ତୁ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଥିଲା...ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା...ଜଙ୍ଗଲରେ ବନ୍ଧୁକର ଗର୍ଜନରେ ଥର ଥର କରି ରଖିଥିଲା । ଶେଷରେ କନ୍ଧମାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟପ୍ ମାଓ ନେତା ଗଣେଶ ଉଇକେ କାହାଣୀର ପଡିଛି ଯବନିକା । ଆଜି ବଡ଼ଧରଣର ମାଓ ଅପରେସନରେ ଟଳିଛି ଟପ୍ ମାଓନେତା ଗଣେଶଙ୍କ ସମେତ 6 ମାଓବାଦୀ । ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ବଡ଼ ସଫଳତା କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୂର ଖୁରାନିଆ । ଏପରିକି ଆଜିର ଏହି ସଫଳତା ପରେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ କହି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଓ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି । ଆଉ ଗୁଳିରେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ । କଣ କହୁଛି ମାଓ ଆକ୍ରମଣ, ଏନକାଉଣ୍ଟରର ଇତିହାସ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ...
ଗତ 25 ବର୍ଷର ମାଓ ଆକ୍ରମଣ ଇତିହାସ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ...
|ବର୍ଷ
|ହତ୍ଯା ଘଟଣା
|ସାଧାରଣଲୋକ
|ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ
|ମାଓବାଦୀ
|2000
|1
|2
|0
|0
|2001
|6
|3
|8
|3
|2002
|5
|3
|10
|1
|2003
|7
|2
|21
|4
|2004
|4
|0
|5
|0
|2005
|9
|11
|1
|3
|2006
|10
|3
|4
|13
|2007
|17
|12
|2
|8
|2008
|30
|21
|77
|33
|2009
|41
|29
|31
|15
|2010
|62
|62
|18
|30
|2011
|44
|37
|5
|25
|2012
|51
|32
|15
|14
|2013
|31
|22
|7
|29
|2014
|36
|30
|1
|11
|2015
|27
|21
|3
|23
|2016
|36
|27
|3
|42
|2017
|27
|18
|9
|11
|2018
|19
|13
|1
|18
|2019
|14
|10
|1
|8
|2020
|12
|4
|2
|17
|2021
|9
|3
|0
|8
|2022
|12
|7
|3
|7
|2023
|5
|3
|0
|6
|2024
|7
|3
|0
|7
|2025
|3
|1
|1
|2
|ମୋଟ
|525
|379
|228
|338
13 ବର୍ଷର ବଡ଼ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ..
04.02.2024: କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡାର କକେରପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିୟମ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଟଳିଥିଲା ଟପ୍ ମାଓନେତା ଦଶ୍ରୁ । ଯିଏକି KKBN ଡିଭିଜନର ଡିସିଏମର ସଦସ୍ୟ ଥିଲା । ଏହି ଗୁଳି ବିନିୟମରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାହାକ ନାମକ ଜଣେ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
24.11.2022: ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ-ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 2 ମାଓବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଥିଲେ ।
12.11.2022: କୋରାପୁଟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସିପିଆଇ(ମାଓବାଦୀ) ଦୁଇ ସଦସ୍ୟ ନିପାତ ହୋଇଥିଲେ । ରାମଗିରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଖାପାଖି 20 ମାଓବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରିଥିଲା ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ । ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 2 ମାଓବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଥିଲେ ।
08.05.2019: ଏହି ମାଓ ବିରୋଧି ଅପରେସନ କୋରାପୁଟର କିଟୁଆକାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 5 ମାଓବାଦୀ ସଫା ହୋଇଥିଲେ । ନିହତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ମହିଳା ଥିଲେ ।
24ରୁ 27 ଅକ୍ଟୋବର, 2016: ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 30 ମାଓବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଥିଲେ । ଅକ୍ଟୋବର 24, ଅକ୍ଟୋବର 25 ଓ ଅକ୍ଟୋବର 27ରେ ମାଲକାନଗିରିର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଡ୍ୟାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ନକ୍ସଲ ନିପାତ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ 30 ମାଓବାଦୀ ସଫା ହୋଇଥିଲେ ।
14.09.2013: ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସିପିଆଇ ମାଓବାଦୀର 14 ସଦସ୍ୟ ନିପାତ ହୋଇଥିଲେ । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଥିଲା ।
26.01.2012: କୋରାପୁଟରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 2 ମାଓବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଥିଲେ । ସେଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ମାଓବାଦୀ । ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 2 ଆତଙ୍କୀ ଟଳିଥିଲେ ।
