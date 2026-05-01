୩୩% ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଗର୍ଜିଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ
୨୦୨୩ ମସିହାରେ ସଂସଦରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ୩୩% ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : May 1, 2026 at 2:44 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଗର୍ଜିଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ । ରାଜନୀତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ । ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଏକ ବିରାଟ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଘେରିଛି ଦଳ । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ଓ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ହଜାର ହଜାର ମହିଳା କର୍ମୀ ବିଧାନସଭା ଘେରାଓରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ୨୦୨୩ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇନାହିଁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ସଂସଦରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି କରି ଶହ ଶହ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବିଧାନସଭା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ମହିଳାମାନେ ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପରେ ମହିଳା କର୍ମୀମାନେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ସଭାସ୍ଥଳରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ AICC, ମହିଳା ପ୍ରଭାରୀ ତୁଳିକା ରାମ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୋମୁହାଁ ନୀତିକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ,"କଂଗ୍ରେସ ସଦା ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାର କାହିଁକି ମହିଳାଙ୍କୁ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି ?" ଏହା ସହିତ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର