ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିର ହେବ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଲେ ‘ମହାପୁରୁଷ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା’
ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ମଡେଲ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯିବ ।ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ‘ମହାପୁରୁଷ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା’ ବା MAGY କାର୍ଯ୍ୟକରୀ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 8, 2026 at 8:49 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ‘ମହାପୁରୁଷ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା’ ବା MAGY କାର୍ଯ୍ୟକରୀ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି । ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ମଡେଲ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯିବ ।
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ଗିରିଶ ଏସ ଏନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬-୨୭ ରୁ ୨୦୨୮-୨୯ ଅର୍ଥାତ ତିନି ବର୍ଷ ଅବଧି ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା’ ବା MAGY କାର୍ଯ୍ୟକରୀ ହେବ । ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଅବଧି ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ । ସରକାରଙ୍କ ମତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଜନ୍ମଗ୍ରାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଏହି ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନତିର ନୂଆ ମଡେଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
୧୦୦ରୁ ୧୫୦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେବ ଚୟନ :
ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ୧୦୦ରୁ ୧୫୦ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଚୟନ କରାଯିବ । ସାଧାରଣତଃ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୪୭ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମିତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ । ତେବେ ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ । ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଧରାଯିବ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ କମ୍ରେ କମ୍ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଚୟନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
ପାଇପ ଜଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓପନ ଜିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ :
ମହାପୁରୁଷ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି । ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମରେ ସବସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ମନ୍ଦିର, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଓପନ ଜିମ, ସୋଲାର କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ, ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହାଇସ୍ପିଡ ଇଣ୍ଟରନେଟ, ମଦମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ, ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର, ପାଇପ ଜଳ, ସୋଲାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ, ଶ୍ମଶାନ, ହାଟ ବଜାର, ଗୋଚର ଜମି, ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ଓ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଭଳି ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଏହା ଛଡ଼ା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପୈତୃକ ଘରର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସେଠାରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କିମ୍ବା ଐତିହ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗଠନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଗ୍ରାମର ହାଇସ୍କୁଲରେ ICT ଲ୍ୟାବ ଓ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ମିଳିବ ଗୁରୁତ୍ୱ :
କେବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ ସୂଚକର ଉନ୍ନତିକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କୁ କୌଶଳ ତାଲିମ ଓ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ, ସୌର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର, VB-G RAM G ଅଧୀନରେ ୧୦୦/୧୨୦ ଦିନର କାମ, ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା, ଶୂନ୍ୟ ଡ୍ରପଆଉଟ, ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଟୀକାକରଣ, ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଶୂନ୍ୟକରଣ, ପୌଷ୍ଟିକ ଅଭାବ ହ୍ରାସ ଓ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ କଳ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟରେ କାମ :
ଯୋଜନାର ନୋଡାଲ ବିଭାଗ ଭାବେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଶକ୍ତ କମିଟି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଓ ବିଡିଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ । ଗ୍ରାମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ବା IVDP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାମ ହେବ ।
ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ପୃଥକ ବଜେଟ ତୁଳନାରେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାର ସମନ୍ୱୟ ବା Convergence ଉପରେ ଅଧିକ ଜୋର ଦିଆଯିବ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । MPLADS, MLALADS, DMF, OMBADC, CSR ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତହବିଲରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଗାଯିବ ।
ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ମହତ୍ତ୍ୱ :
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଉନ୍ନତି ସହ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି । ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନତ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନତି, ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ ସଚେତନତାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିବାରେ ଏହି ଯୋଜନା ଏକ ନୂଆ ମଡେଲ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର ।
