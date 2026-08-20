ପୁଣି ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, କାଲି ପାଇଁ 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢିବ ବର୍ଷା । ୨୨ ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : August 20, 2026 at 4:51 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟକୁ ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପିଛା ଛାଡୁନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବଢାଇବ ଲଘୁଚାପ । ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢିବ ବର୍ଷା । ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଞ୍ଜୀବ ଦ୍ବିବେଦୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବଢିବ ବର୍ଷା ପରିମାଣ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆସନ୍ତାକାଲି ୧୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା । ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି-
- ସୁନ୍ଦରଗଡ
- କେନ୍ଦୁଝର
- ମୟୂରଭଞ୍ଜ
- ବାଲେଶ୍ବର
- ଯାଜପୁର
- ଭଦ୍ରକ
- କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
- କଟକ
- ଜଗତସିଂହପୁର
- ଖୋର୍ଦ୍ଧା
- ପୁରୀ
- ନୟାଗଡ
- ଗଞ୍ଜାମ
- ଗଜପତି
ବଢିଲା ତାପମାତ୍ରା:
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଉପକୂଳରେ ବଢିଛି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସହ ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା । ସକାଳ ୧୧.୩୦ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ୩୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଥିଲା ୭୦ ପ୍ରତିଶତ । ଏହା ସହ ହିଟ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରହିଥିଲା ୫୦ ପ୍ରତିଶତ । ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସକାଳ ୮.୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ୩୦.୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଥିଲା ୭୮ ପ୍ରତିଶତ । ଏହା ସହ ହିଟ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରହିଥିଲା ୩୮ ପ୍ରତିଶତ ।
କେଉଁଠି କେତେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ?
ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଖୁଆପଦାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ୫୮.୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ୧୦୦୦ମିମି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ୧ଜୁନରୁ ୧୯ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏଯାବତ ୧୦୦୬.୫ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ୭୮୬.୫ ମିମି ତୁଳନାରେ ୨୨୦ ମିମି ଅଧିକ ବର୍ଷା ସହ ୨୮% ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର