ETV Bharat / state

ପୁଣି ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, କାଲି ପାଇଁ 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢିବ ବର୍ଷା । ୨୨ ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

Rain
ବର୍ଷା (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2026 at 4:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟକୁ ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପିଛା ଛାଡୁନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବଢାଇବ ଲଘୁଚାପ । ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢିବ ବର୍ଷା । ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢିବ ବର୍ଷା (ETV Bharat Odisha)

4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:

ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଞ୍ଜୀବ ଦ୍ବିବେଦୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବଢିବ ବର୍ଷା ପରିମାଣ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

Odisha Weather Rain Update
ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (ETV Bharat Odisha)

ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:

ଆସନ୍ତାକାଲି ୧୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା । ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି-

  • ସୁନ୍ଦରଗଡ
  • କେନ୍ଦୁଝର
  • ମୟୂରଭଞ୍ଜ
  • ବାଲେଶ୍ବର
  • ଯାଜପୁର
  • ଭଦ୍ରକ
  • କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
  • କଟକ
  • ଜଗତସିଂହପୁର
  • ଖୋର୍ଦ୍ଧା
  • ପୁରୀ
  • ନୟାଗଡ
  • ଗଞ୍ଜାମ
  • ଗଜପତି
Odisha Weather Rain Update
ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (ETV Bharat Odisha)

ବଢିଲା ତାପମାତ୍ରା:

ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଉପକୂଳରେ ବଢିଛି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସହ ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା । ସକାଳ ୧୧.୩୦ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ୩୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଥିଲା ୭୦ ପ୍ରତିଶତ । ଏହା ସହ ହିଟ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରହିଥିଲା ୫୦ ପ୍ରତିଶତ । ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସକାଳ ୮.୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ୩୦.୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଥିଲା ୭୮ ପ୍ରତିଶତ । ଏହା ସହ ହିଟ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରହିଥିଲା ୩୮ ପ୍ରତିଶତ ।

Odisha Weather Rain Update
ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (ETV Bharat Odisha)


କେଉଁଠି କେତେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ?


ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଖୁଆପଦାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ୫୮.୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ୧୦୦୦ମିମି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ୧ଜୁନରୁ ୧୯ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏଯାବତ ୧୦୦୬.୫ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ୭୮୬.୫ ମିମି ତୁଳନାରେ ୨୨୦ ମିମି ଅଧିକ ବର୍ଷା ସହ ୨୮% ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ।

Odisha Weather Rain Update
ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (ETV Bharat Odisha)
Odisha Weather Rain Update
ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (ETV Bharat Odisha)

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ପାଇଁ ଲାଗିବ 3 ଦିନ; ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ 124ଟି ମେଡିକାଲ ଟିମ, BPPLକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ

ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ରିଲିଫ୍‌ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଲେ କଣ କରିବେ ?

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ବର୍ଷା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଓଡିଶା ଲଘୁଚାପ
IMD HEAVY RAIN
ODISHA WEATHER UPDATE
ODISHA RAIN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.