'ଲିଚୁ କ୍ୟାପିଟାଲ' କୁଚିଣ୍ଡା; ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁରେ ଫଳୁଛି ସୁଆଦିଆ ଲିଚୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି
ଲିଚୁ ଚାଷ ପାଇଁ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ 'ଲିଚୁ କ୍ୟାପିଟାଲ' ଭାବେ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ପାଇଛି l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : May 24, 2026 at 9:00 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଖରାଦିନେ ଲିଚୁ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଖରାଦିନେ ଫଳିଥିବା ଲିଚୁର ଚାହିଦା ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଯାଏ । ଅନ୍ୟ ଲିଚୁ ତୁଳନାରେ ଏହି ଲିଚୁର ଆକାର ବଡ଼ ଓ ସ୍ବାଦରେ ଖୁବ୍ ମିଠା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରୁ ଲିଚୁ ଚାଷ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଭଲ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଚାଷ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଲିଚୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜର ପରିଚୟ ବଜାୟ ରଖିଛି l ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 400ରୁ 500 ଜଣ ଲିଚୁ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି l ଏଠାକାର ଲିଚୁ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବିଳାସପୁର ଓ ଟାଟା ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ରପ୍ତାନି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗୁଦୁଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତ ଓ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଲିଚୁ ଚାଷକୁ ସୁହାଇଥାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ 400 ଟନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲିଚୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଖୁଚୁରା ବେପାରୀ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ।
ଲିଚୁ ଚାଷର ରାଜକୀୟ ଇତିହାସ:
ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ମିତ୍ରଭାନୁ ପଟେଲଙ୍କଅନୁସାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରୁ ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେବଗଡ଼/ବାମଣ୍ଡା ରାଜା ଭାନୁଗଙ୍ଗ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲିଚୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ସେହି ଦିନଠୁଁ ଏଠାରେ ଲିଚୁ ଚାଷ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା lଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜା ଙ୍କ ଏକ ଲିଚୁ ବଗିଚା ଥିଲା l ଏଠାରେ 144 ଟି ଗଛ ଥିଲା l ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ର କେହି ଚାଷୀ ଲିଚୁ ଚାଷ କରୁ ନଥିଲେ l ତେବେ 1985-86 ମସିହାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲିଚୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ l 1990 ମସିହାରୁ ଲିଚୁ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା l ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 400ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛୋଟ ବଡ଼ ଲିଚୁ ଚାଷୀ ଚାଷ କରନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଭୂମିହୀନ ଲୋକର ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ଲିଚୁ ଗଛ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖିଥାଏ l
ଲିଚୁ କ୍ୟାପିଟାଲ:
କୁଚିଣ୍ଡା ବଡ଼ବାହାଲ ଗ୍ରାମର ଲିଚୁ ଚାଷୀ ଦଧିଶଙ୍କର ପଟେଲ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଜଣା ଶୁଣା ଲିଚୁ ଚାଷୀ । ସେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି । 1980 ମସିହାରୁ ସେ ଲିଚୁ ଚାଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ବର୍ଷ ଭଲ ଲିଚୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି l ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲିଚୁ ଚାଷ ପାଇଁ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲିଚୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଭାବେ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ପାଇଛି l ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଲିଚୁ ଓ ଆମ୍ବ ଚାଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଖରା ଦିନରେ ଦେଢ଼ ମାସରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲିଚୁ କାରବାର ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଚାଷ ବିଗତ ବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଭଲ ରୋଜଗାର ମିଳେ:
ଲିଚୁ ଚାଷୀ ଦଧିଶଙ୍କର ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗୁଦୁଗୁଦା ଜଳ ପ୍ରପାତ ତଥା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲିଚୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 400 ରୁ 500 ଜଣ ଚାଷୀ ଲିଚୁ ଚାଷ କରନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 400 ଟନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲିଚୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଚାଷୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି l ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏଠାକାର ଚାଷୀ, ଖୁଚୁରା ବେପାରୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭଲ ରୋଜଗାର ପାଉଛନ୍ତି ।
ଭଲ ଦି'ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ:
ଏହି ଲିଚୁ ଚାଷ ଚାଷୀଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଦେଇଥାଏ । ଏମାନେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଲିଚୁ ବିକ୍ରି କରି ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ବଡ଼ବାହାଲ ଛକରେ ଲିଚୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ରୁକ୍ମିଣୀ ଭଞ୍ଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଲିଚୁ ବଡ଼ ଓ ବହୁତ ମିଠା ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ବାହାରରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଲିଚୁ ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି । ଆମେ 1000ଟି ଲିଚୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କ୍ରୟ କରିଥାଉ । ସେଥିରୁ 51ଟି ଲିଚୁକୁ 120ରୁ 150 ଟଙ୍କାରେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଥାଉ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ଦି'ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାଉ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠାରେ ଥିବା ଗୁଦଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତ ଓ ଲିଚୁ ଚାଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖରା ଦିନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଥାଏ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ତାପମାତ୍ରା ଖରାଦିନେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହିଥାଏ । ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତିକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ତପନ ମହନ୍ତ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁ ଏଠାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମିଠା ଲିଚୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଲିଚୁ ପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଗୁପଚୁପ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜେଶ ମହାକୁଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ନିଆରା ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଲିଚୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଏବଂ ସ୍ବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମିଠା ହୋଇଥାଏ । ଶୀତଦିନ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୁଏ । ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ଲିଚୁ ଚାଷୀ ଅଟନ୍ତି । ମୋର ମଧ୍ୟ 50ଟି ଲିଚୁ ଗଛ ଅଛି ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଜିଲ୍ଲାର କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ମିଠା ଓ ଆକାରରେ ବଡ଼ ଲିଚୁ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଲିଚୁର ଖୁବ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଉତ୍ପାଦିତ ଲିଚୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଉଛି । ତେଣୁ ଆମେ ORMASକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲିଚୁ ଉତ୍ପାଦନ ଆଗକୁ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନି ହେବ ସେନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ । ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଲିଚୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏଠାକାର ଜଳବାୟୁ ଓ ମାଟି ଲିଚୁ ଚାଷକୁ ସୁହାଇଥାଏ ।
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଦୁଗୁଦା ଜଳ ପ୍ରପାତ ଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିର ଅଭାବ ନାହିଁ । ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ରହୁଛି । ଏହା ସହ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମାଟିରେ 'mycorrhizae' ନାମକ ଏକ ଜୀବାଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଢିଥାଏ । ଯାହା ଲିଚୁ ଚାଷକୁ ସୁହାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଲିଚୁ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର