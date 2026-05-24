'ଲିଚୁ କ୍ୟାପିଟାଲ' କୁଚିଣ୍ଡା; ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁରେ ଫଳୁଛି ସୁଆଦିଆ ଲିଚୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି

ଲିଚୁ ଚାଷ ପାଇଁ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ 'ଲିଚୁ କ୍ୟାପିଟାଲ' ଭାବେ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ପାଇଛି l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା

ଓଡ଼ିଶା ଲିଚୁ କ୍ୟାପିଟାଲ କୁଚିଣ୍ଡା, ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁରେ ଫଳୁଛି ସୁଆଦିଆ ଲିଚୁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 24, 2026 at 9:00 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ଖରାଦିନେ ଲିଚୁ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଖରାଦିନେ ଫଳିଥିବା ଲିଚୁର ଚାହିଦା ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଯାଏ । ଅନ୍ୟ ଲିଚୁ ତୁଳନାରେ ଏହି ଲିଚୁର ଆକାର ବଡ଼ ଓ ସ୍ବାଦରେ ଖୁବ୍ ମିଠା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରୁ ଲିଚୁ ଚାଷ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଭଲ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଚାଷ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଲିଚୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜର ପରିଚୟ ବଜାୟ ରଖିଛି l ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 400ରୁ 500 ଜଣ ଲିଚୁ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି l ଏଠାକାର ଲିଚୁ ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବିଳାସପୁର ଓ ଟାଟା ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ରପ୍ତାନି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗୁଦୁଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତ ଓ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଲିଚୁ ଚାଷକୁ ସୁହାଇଥାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ 400 ଟନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲିଚୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଖୁଚୁରା ବେପାରୀ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ।

ଲିଚୁ ଚାଷର ରାଜକୀୟ ଇତିହାସ:
ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ମିତ୍ରଭାନୁ ପଟେଲଙ୍କଅନୁସାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରୁ ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେବଗଡ଼/ବାମଣ୍ଡା ରାଜା ଭାନୁଗଙ୍ଗ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲିଚୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ସେହି ଦିନଠୁଁ ଏଠାରେ ଲିଚୁ ଚାଷ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା lଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜା ଙ୍କ ଏକ ଲିଚୁ ବଗିଚା ଥିଲା l ଏଠାରେ 144 ଟି ଗଛ ଥିଲା l ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ର କେହି ଚାଷୀ ଲିଚୁ ଚାଷ କରୁ ନଥିଲେ l ତେବେ 1985-86 ମସିହାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲିଚୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ l 1990 ମସିହାରୁ ଲିଚୁ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା l ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 400ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛୋଟ ବଡ଼ ଲିଚୁ ଚାଷୀ ଚାଷ କରନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଭୂମିହୀନ ଲୋକର ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ଲିଚୁ ଗଛ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖିଥାଏ l

ଗୁଦୁଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତ (ETV Bharat Odisha)

ଲିଚୁ କ୍ୟାପିଟାଲ:
କୁଚିଣ୍ଡା ବଡ଼ବାହାଲ ଗ୍ରାମର ଲିଚୁ ଚାଷୀ ଦଧିଶଙ୍କର ପଟେଲ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଜଣା ଶୁଣା ଲିଚୁ ଚାଷୀ । ସେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି । 1980 ମସିହାରୁ ସେ ଲିଚୁ ଚାଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ବର୍ଷ ଭଲ ଲିଚୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି l ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲିଚୁ ଚାଷ ପାଇଁ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲିଚୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଭାବେ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ପାଇଛି l ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଲିଚୁ ଓ ଆମ୍ବ ଚାଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଖରା ଦିନରେ ଦେଢ଼ ମାସରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲିଚୁ କାରବାର ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଚାଷ ବିଗତ ବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଭଲ ରୋଜଗାର ମିଳେ:
ଲିଚୁ ଚାଷୀ ଦଧିଶଙ୍କର ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗୁଦୁଗୁଦା ଜଳ ପ୍ରପାତ ତଥା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲିଚୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 400 ରୁ 500 ଜଣ ଚାଷୀ ଲିଚୁ ଚାଷ କରନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 400 ଟନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲିଚୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଚାଷୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି l ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏଠାକାର ଚାଷୀ, ଖୁଚୁରା ବେପାରୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଭଲ ରୋଜଗାର ପାଉଛନ୍ତି ।

ଲିଚୁ ବେପାରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଭଲ ଦି'ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ:
ଏହି ଲିଚୁ ଚାଷ ଚାଷୀଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଦେଇଥାଏ । ଏମାନେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଲିଚୁ ବିକ୍ରି କରି ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ବଡ଼ବାହାଲ ଛକରେ ଲିଚୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ରୁକ୍ମିଣୀ ଭଞ୍ଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଲିଚୁ ବଡ଼ ଓ ବହୁତ ମିଠା ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ବାହାରରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଲିଚୁ ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି । ଆମେ 1000ଟି ଲିଚୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କ୍ରୟ କରିଥାଉ । ସେଥିରୁ 51ଟି ଲିଚୁକୁ 120ରୁ 150 ଟଙ୍କାରେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଥାଉ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ଦି'ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାଉ ।

ଲିଚୁ ତୋଳିବା ବେଳର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)



ଅନ୍ୟପଟେ ଏଠାରେ ଥିବା ଗୁଦଗୁଦା ଜଳପ୍ରପାତ ଓ ଲିଚୁ ଚାଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖରା ଦିନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଥାଏ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ତାପମାତ୍ରା ଖରାଦିନେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହିଥାଏ । ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତିକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ତପନ ମହନ୍ତ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁ ଏଠାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମିଠା ଲିଚୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଲିଚୁ ପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି ।

କୁଚିଣ୍ଡା ଲିଚୁ (ETV Bharat Odisha)



ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଛୋଟ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଗୁପଚୁପ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜେଶ ମହାକୁଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ନିଆରା ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଲିଚୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଏବଂ ସ୍ବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମିଠା ହୋଇଥାଏ । ଶୀତଦିନ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୁଏ । ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ ଲିଚୁ ଚାଷୀ ଅଟନ୍ତି । ମୋର ମଧ୍ୟ 50ଟି ଲିଚୁ ଗଛ ଅଛି ।

ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଲିଚୁ (ETV Bharat Odisha)

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଜିଲ୍ଲାର କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ମିଠା ଓ ଆକାରରେ ବଡ଼ ଲିଚୁ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଲିଚୁର ଖୁବ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଉତ୍ପାଦିତ ଲିଚୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଉଛି । ତେଣୁ ଆମେ ORMASକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲିଚୁ ଉତ୍ପାଦନ ଆଗକୁ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନି ହେବ ସେନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ । ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ଲିଚୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏଠାକାର ଜଳବାୟୁ ଓ ମାଟି ଲିଚୁ ଚାଷକୁ ସୁହାଇଥାଏ ।

ସଦ୍ୟ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଲିଚୁ (ETV Bharat Odisha)




ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଦୁଗୁଦା ଜଳ ପ୍ରପାତ ଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିର ଅଭାବ ନାହିଁ । ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ରହୁଛି । ଏହା ସହ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମାଟିରେ 'mycorrhizae' ନାମକ ଏକ ଜୀବାଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଢିଥାଏ । ଯାହା ଲିଚୁ ଚାଷକୁ ସୁହାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଲିଚୁ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ ।"

ଲିଚୁ ସହିତ ଚାଷୀ (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

