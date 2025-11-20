ବଢିବ ସାପ କାମୁଡା ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷତିପୂରଣ: ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ, ‘ଗଳା ବାଟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ସରକାର’
ରାଜ୍ୟରେ ସାପ କାମୁଡା ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । 4 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ହେବ ବୃଦ୍ଧି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଢିବ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି । ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି । ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ-ମଣିଷ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ସେପଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ତିନି ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଗଳାବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି:
ଭାରତୀୟ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଆଇନରେ ମଣିଷକୁ ମାରିବା ଭଳି କ୍ଷମତା ରଖିଥିବା ସବୁ ସାପ Schedule 1 ଏବଂ 2 ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବିଷଧର ନାଗ, ତମ୍ପ, ଚନ୍ଦନ ବୋଡ଼ା, ଅହିରାଜ ଓ ଅଜଗର Schedule 1 ସାପ ବର୍ଗର ରହିଛି । ଯାହା ହାତୀ, ବାଘ, କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ପାହ୍ୟା । ସେହିପରି ଚିତି, ରଣା, ଧୂଳିଆ ବୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ Schedule 2 ଅନ୍ତର୍ଗତ । ତେଣୁ ହାତୀ, ବାଘ, ଭାଲୁ, କୁମ୍ଭୀର ଆଦି ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଯେପରି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିବ । ସେହିପରି ସାପ କାମୁଡାରେ କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅର୍ଥ ମିଳିବ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାପ ଯୋଗୁଁ କାହା, ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା,ଗାଈ/ବଳଦ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟର 50.5.1 ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସ୍ବାଗତ କଲେ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ:
ଏନେଇ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି," ମଣିଷ - ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ୱକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ମଣିଷ - ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ୱକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ରାଶି ମିଳୁଥିଲା । ଏହା ଏବେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି । ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ OSDMA ଜରିଆରେ ମିଳୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବନ ବିଭାଗ ଦେଉଛି । ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା ପରେ ଏହା ବନ ବିଭାଗରୁ ବାହାରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗକୁ ଆସିଯିବ । ତେଣୁ ବନ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ସମନ୍ୱୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।"
ଗଳା ବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି:
ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ସାପ କାମୁଡ଼ା ଗରିବୀର ରୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଓ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକ ଶିକାର ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଥିବା ଏହି ବର୍ଗର ଲୋକ ସାଧାରଣ ଭାବେ ପରିବାର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି । ଫଳରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଥିଲା । 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ନହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ପରିବାର ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ । ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ । କାରଣ ଅର୍ଥ ଭିତରେ ଅନର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅପରାଧିକ କରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଲେ ଅର୍ଥ ହେରଫେରର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି ସାପକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହତ୍ୟା ଘଟଣା ନିକଟ ଅତୀତରର ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି । "
"ସାପ ମୃତ୍ୟୁ ତଥ୍ୟ ଓ ଏସଆରସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ନାହିଁ"
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଅନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡିଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଡାକ୍ତର । ଏହାକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ । ସାପ କାମୁଡିଲେ ଆଣ୍ଟିଭେନମ ମାଗଣା ଓ ଚିକିତ୍ସା ମାଗଣାରେ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର । ତେଣୁ ଗୁଣି ଗାରେଡି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରାନ୍ତୁ ସରକାର । ଏହା ବନ୍ଦ ନହେଲେ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ । କଡାକଡି ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ । ସବୁ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଅଭିଯୋଗର ଫରେନସିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗଠନ କରାଯାଇ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉ । ପୁରୁଣା ମାମଲାକୁ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ । ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଇଥିବା ସାପ ମୃତ୍ୟୁ ତଥ୍ୟ ଓ ଏସଆରସିଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ନଥିଲା । ଏକା ସମୟରେ ଉଭୟ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ନ ରହିବା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏହାର ଅଡିଟ ଏ.ଜିଙ୍କ ଜରିଆରେ ହେଉ । ଫଳରେ ଏଥିରେ ରହି ଯାଇଥିବା ଗଳାବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ।"
ଏପରି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ:
ସେପଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ରହିଛି । ଅନେକ ପ୍ରକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି । ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାଲିକାରେ ରହିଛି । ବଜ୍ରପାତ ହେଉ ବା ସାପ କାମୁଡ଼ା ଅଥବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଏହି କ୍ରମରେ ଏସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରିଲିଫ କୋଡ ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ । ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ।"
