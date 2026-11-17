ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ, ବସିଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ
ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରହିଛି ବିଧାନସଭା ।
Published : November 17, 2026 at 12:58 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ । ସପ୍ତଦଶ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରହିଛି ବିଧାନସଭା । ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର । ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ।
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ, ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ଶାସକ ବିଜେପି ସମେତ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଳିଙ୍ଗ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ,ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀବିରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ,ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଳିକ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ,କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଶୀତ କାଳୀନ ଅଧିବେଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ବିନା ବାଧାରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ, ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କିଭଳି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଗୃହର ଗରିମା ବଜାୟ ରଖାଯିବ ସେନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଧିବେଶନରେ ସରକାରଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଘେରିବେ ବିରୋଧୀ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ରଣନୀତି ଉପରେ ନଜର ରହିଛି।
ତେବେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହମତି ହେଉଛି ଏବଂ ଅଧିବେଶନକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ସମୟ କହିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ. ଭୁବନେଶ୍ବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ୧୮ରୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାତ୍ର ୫ ଦିନ ଚାଲିଲା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ; ୪ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଗୃହକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା, ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବିରୋଧୀ