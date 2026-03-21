ବନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଅଗ୍ରଣୀ; ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ୫୫୮ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବୃଦ୍ଧି
ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ବିକାଶ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 21, 2026 at 5:58 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ୫୫୮ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବୃଦ୍ଧି । ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ-ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଆହୁରି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ତଥା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ବିଶ୍ୱ ବନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନତା ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ । ଉତ୍ତମ ବନ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି, ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଜନସଚେତନତା ଜରିଆରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସବୁଜ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛି । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ୫୫୮ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବନ ଓ ବୃକ୍ଷ ଆବରଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ ଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରର ୩୭.୬୩ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ ୫୮,୫୯୭ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବନ ଓ ବୃକ୍ଷ ଆବରଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଐତିହାସିକ "ଏକ ପେଡ୍ ମା’ କେ ନାମ୍" ଅଭିଯାନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୧.୪୯ କୋଟି ଚାରାରୋପଣ ସହିତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୮ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାରାରୋପଣ କରାଯାଇଛି ।
ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛୁ । ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି । ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବନଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ।"
ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "୨୦୩୬ ଓ ୨୦୪୭କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କେବଳ ୨୫ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ନିଯୁକ୍ତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ବହୁତ ବଡ ଭୂମିକା ରହିବ । ତେଣୁ ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେବଳ Ecological Contributor ଭାବେ ନୁହେଁ, Economical Contributor ଭାବେ ଗଢି ତୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ । Blue Economy ଭଳି ଆମକୁ Green Economy ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।"
ଓଡ଼ିଶାର ବନବିଭାଗ ବନସୁରକ୍ଷା, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ସୁଦୃଢ କରିବାରେ ଦୃଢଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ରାଜ୍ୟରେ ୧୬,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଓ ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବନସଂରକ୍ଷଣରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ।
ବନାଗ୍ନି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହୋଇଛି । ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ତୁରନ୍ତ ସଚେତନତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି ।
ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବେ ସରକାର:-
- ବାଉଁଶ କ୍ଷେତ୍ରର ସମଗ୍ର ବିକାଶ ଓ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର
- ବନ ଆଧାରିତ ଜୀବିକା ପାଇଁ ନୂତନ କର୍ପୋରେସନ
- ଏଆଇ ଆଧାରିତ ବନାଗ୍ନି ଓ ହାତୀ ଗତିବିଧ ନିରୀକ୍ଷଣ
- ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁର୍ନବସତି ସ୍ଥାପନ ଓ ପ୍ରକୃତିର ପୁର୍ନସ୍ଥାପନ
- ବନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା
ବନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା- ଏହି ଦୁଇଟିର ସମନ୍ଵୟ କରିବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା । ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଲୋକ ସହଭାଗୀତା ଓ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବନ ସମ୍ପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ।
ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଦେଶରେ ବନସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ । ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ବନ ଓ ଗଛ ଆବରଣ ରାଜ୍ୟର ଭୌଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ୩୭ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ । ଯାହା ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ ଅଧିକ । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୫୫୦ ବର୍ଗ କିମିରୁ ଅଧିକ ବନ ଆବରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯାହା ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି । “ଏକ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ" ଅଭିଯାନରେ କୋଟି କୋଟି ଗଛ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଜନସାଧାରଣ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେପରିକି-
- ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଜାତି ଆଧାରିତ ଇକୋ-ରେଷ୍ଟୋରେସନ ପଲିସି କରାଯିବ
- ସହର ସବୁଜୀକରଣ ପାଇଁ ଅର୍ବାନ ଗ୍ରିନିଂ ପଲିସି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ
- ଜୀବିକା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ହର୍ବସ୍ ର ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି
- ବନ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶ, ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ବନ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଆନୁସାରେ, 2021-22ରୁ 2025-26 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ବନ ବିଭାଗ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲା 5005.5 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ । ହେଲେ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ 4276.46 ହେକ୍ଟର ପାହାଡ଼ରେ ଚରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି । ବାକି 728 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାରା ଲଗାଇପାରିଲା ନାହିଁ ବନ ବିଭାଗ । 2021-22ରେ କେବଳ କମ୍ପା ଅଧୀନରେ ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ରେ ଦୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଉଥିଲା । ସେହିବର୍ଷ 1316 ହେକ୍ଟର ପାହାଡ଼ ଜମିରେ ସବୁଜିମା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ 1316 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାରା ରୋପଣ ହୋଇଥିଲା । ତା'ପରଠୁ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରୀନ୍ ମହାନଦୀ ମିଶନ (ଜିଏମ୍ଏମ୍) ଓ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଜିମା ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଇଡିସି ଯୋଜନା ଯେଗେ ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗେ ନିଆଁ, ବନାଗ୍ନି ରୋକିବାକୁ ସଜାଗ ବନ ବିଭାଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାନାଗ୍ନି ରୋକିବାକୁ ବନ ବିଭାଗର 'ଫାୟାର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ'; "ବୁସ କଟିଂ" ସମୟରେ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ନିଆଁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର