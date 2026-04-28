ବଙ୍ଗ ମଇଦାନରେ ଓଡ଼ିଆ ବାହିନୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ରଣନୀତି ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ହେଭିୱେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ।
Published : April 28, 2026 at 7:26 AM IST
Odisha leaders WB election campaign କୋଲକତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ନେତା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ହେଭିୱେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଆ ବାହିନୀ ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଗଳି କନ୍ଦିରେ। କେଉଁଠି ଯୁବଶକ୍ତିର ଜୋଶ୍ ତ କେଉଁଠି ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ କ୍ରେଜ୍, ବିଜେପି ପାଇଁ ବଙ୍ଗ ବିଜୟର ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସାରଥୀମାନେ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଓଡିଆ ନେତାଙ୍କ ଭିଡ
ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବା ପରେ ଏବେ ସମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଓଡିଆ ନେତାଙ୍କ ଭିଡ । ଦଳର ସବୁଠୁ ପୋଖତ ରଣନୀତିକାର ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନେତାମାନେ ଏବେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ଦିନରାତି ଏକ କରି ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକଜୁଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୁବ ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ମାନସ ଦତ୍ତ ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଭୋଟରଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ୍ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆୟୁଧ କରି ଏହି ଯୁବ ବାହିନୀ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୂଳଦୁଆ ପକାଉଛି।
ମଇଦାନରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ସୁରଜ
ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରର ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ କୌଣସି ବଙ୍ଗୀୟ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ କରି ଓଲିଉଡ୍ ଓ ଟଲିଉଡର ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଗୋଟେ ପଟେ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଟିଏମସିର ସାଂସଦ ଥାଇ ଦଳ ପାଇଁ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବିଜେପି ପାଇଁ ବାଲି, ବେହେଲା ଏବଂ ହାୱଡ଼ା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ହୁଗୁଳି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଚାର କେବଳ ରାଜନୈତିକ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଭାବଗତ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି।
ସେପଟେ ଯୁବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଏବେ ଟିଟାଗଡ଼ ଓ ମଣ୍ଡଳାଇ ରାସ୍ତାରେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ତାଙ୍କର ସାବଲୀଳ ଭାଷଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବାର ଶୈଳୀ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ସୂରଜଙ୍କ ସହ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା 'ମନ୍ କି ବାତ୍' ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ 'ଚା' ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା' ମାଧ୍ୟମରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ମଡେଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସଂପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ନଗରରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ମମତା ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ବଖାଣୁଛନ୍ତି।
ମମତାଙ୍କ ଗଡ଼ରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କ ଏହି 'ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ' କାମ ଦେଉଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭୋଟ୍ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାଜିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକମାନେ ଝାଳ ବୁହାଇ ଦଳକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅହଂକାରୀ ସରକାରର ପତ୍ତନ କରି ଏକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ବାହିନୀ ଏବେ ବଙ୍ଗ ମଇଦାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ।
