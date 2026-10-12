ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ବ୍ୟବହାରିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ୪ଟି ଟ୍ରେଡ୍ରେ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ରୁ ୧୬ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ୫ ଦିନିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର; ୧୭୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ସାମିଲ। ରିପୋର୍ଟ - ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : October 12, 2026 at 8:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାଭିତ୍ତିକ କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ନିଯୁକ୍ତିଯୋଗ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକ ୫ ଦିନିଆ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି।
ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟୁଲ୍ ରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର (CTTC) ଏବଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ (IHM)ରେ ଏହି ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ଅଡିଓ-ଭିଜୁଆଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ଡ୍ରୋନ୍ ପାଇଲଟ୍, କ୍ୟାଟରିଂ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭଳି ୪ଟି ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିରେ ୧୭୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନିତା ସେନାପତି, ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, CTTCର ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର୍ (ଟ୍ରେନିଂ) କେ.ଏମ୍. ରାଜନ ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ମିତାରେଖା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନିତା ସେନାପତି କହିଥିଲେ ଯେ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ସହ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ନିଯୁକ୍ତିଯୋଗ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକାଧିକ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ସହ ନିଯୁକ୍ତିଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ସେହିପରି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଉଚ୍ଚମାନର ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ CTTC ଏବଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଭଳି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ସାମିଲ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ CTTCର ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର୍ କେ.ଏମ୍. ରାଜନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏକ ଦକ୍ଷ କର୍ମଶକ୍ତି ଗଠନ ଦିଗରେ CTTC ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ଜିଲ୍ଲାଭିତ୍ତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ଦେଖିଲେ, CTTCରେ ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ଼, ଯାଜପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ପୁରୀ ଭଳି ୯ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି IHMରେ ଭଦ୍ରକ, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ କେବଳ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନରଖି ଶିଳ୍ପ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ବଜାରର ଆବଶ୍ୟକତା ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବ୍ୟବହାରିକ ଦକ୍ଷତା ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ବୃତ୍ତିଗତ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ; ‘ପ୍ରାଇଡ୍ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2026’ ଜିତିଲେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରୀୟା ଶିବଦର୍ଶିନୀ ପଣ୍ଡା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର