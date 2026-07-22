ETV Bharat / state

ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ବନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଅରଣ୍ୟ ଭବନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା IFMCC

ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍‌ରେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନଜର, ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ହେବ ବନାଗ୍ନି; ପାଟ୍ରୋଲିଂ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ଜିଓସ୍ପେସିଆଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ ସହ ସମସ୍ତ ବନ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ

Odisha IFMCC
ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ବନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଅରଣ୍ୟ ଭବନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା IFMCC (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 22, 2026 at 8:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ହେବ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିନିର୍ଭର। ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ନଜରଦାରି, ବନାଗ୍ନିର ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ, ପାଟ୍ରୋଲିଂ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଜିଓସ୍ପେସିଆଲ୍ ମ୍ୟାପିଂଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଗରିକ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଅରଣ୍ୟ ଭବନରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫରେଷ୍ଟ ମନିଟରିଂ ଆଣ୍ଡ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର (IFMCC)ର ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଛି।

Odisha IFMCC
ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ବନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଅରଣ୍ୟ ଭବନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା IFMCC (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଶାର ବନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଅରଣ୍ୟ ଭବନରେ ଆଜି(ବୁଧବାର) ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫରେଷ୍ଟ ମନିଟରିଂ ଆଣ୍ଡ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର (IFMCC)ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଧିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିନିର୍ଭର, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦ୍ରୁତ ଓ ଦକ୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

Odisha IFMCC
ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ବନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଅରଣ୍ୟ ଭବନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା IFMCC (ETV Bharat Odisha)

ଏହି କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରକୁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍‌ରେ ଜଙ୍ଗଲର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ସେହିପରି ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ, ଜିଓସ୍ପେସିଆଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର, ବନ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିଚାଳନାକୁ ଅଧିକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବ। ବିଶେଷକରି ବନାଗ୍ନିର ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜରଦାରି ଏବଂ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହାୟକ ହେବ।

Odisha IFMCC
ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ବନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଅରଣ୍ୟ ଭବନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା IFMCC (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବନ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବନ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମୟୋପଯୋଗୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣରେ ବଡ଼ ସହାୟତା ମିଳିବ। ବନ ସୁରକ୍ଷା, ପାଟ୍ରୋଲିଂ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ବନାଗ୍ନି ପରିଚାଳନା, ଆସେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଜିଓସ୍ପେସିଆଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ, କ୍ଷତିପୂରକ ବନୀକରଣ ପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ନାଗରିକ ସେବା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସେବାକୁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକୀକୃତ କରାଯାଇଛି।

Odisha IFMCC
ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ବନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଅରଣ୍ୟ ଭବନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା IFMCC (ETV Bharat Odisha)

ପରିବେଶବିତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହିଙ୍କ ମତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ମାନବୀୟ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ନଜରଦାରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ ସମ୍ପଦର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ଶିକାରୀ, କାଠ ମାଫିଆ ଓ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନାଧିକୃତ ପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ। ଏହା ସହ ବନ ପରିଚାଳନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଜବାବଦେହିତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ଏହି ନୂତନ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫରେଷ୍ଟ ମନିଟରିଂ ଆଣ୍ଡ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ବନ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ସେହିପରି ବନ ସମ୍ପଦର ସଂରକ୍ଷଣ, ଦ୍ରୁତ ସେବା ପ୍ରଦାନ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଆଧୁନିକ ବନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଆଣିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର କୁଡୁ ବତକ; ବାର୍ଷିକ ଦିଏ 150 ଅଣ୍ଡା, ହୁଏନି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ

TAGGED:

FOREST DIGITAL TECHNOLOGY CENTER
INTEGRATED FOREST MONITORING
ODISHA FOREST DEPARTMENT
ODISHA IFMCC

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.