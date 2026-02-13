ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ, ଏଣିକି ଜଗା ଦର୍ଶନରେ ବାଧକ ସାଜିବନି ଟଙ୍କା
ଏଥର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିବନି ଟଙ୍କା । ମୋହନ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାଗଣା 'ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା' ।
Published : February 13, 2026 at 6:05 PM IST
ନବରଙ୍ଗପୁର: 'ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଏକ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସେବା ।' ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 'ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା'। ସଢେ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଉଡ଼ମଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିବନି ଟଙ୍କା । ଏଥର ମାଗଣରେ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଶ୍ରେଣୀର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ । ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 'ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଏକ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସେବା ।"
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ:
ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦିନିକିଆ ନବରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ମେଡିକାଲ କଲେକର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସହ 'ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା' ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଶ୍ରେଣୀର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ । ହେଲେ ତାହାକୁ ହୃଦବୋଧ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଶ୍ରେଣୀର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ (୬୦ ରୁ ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସ) ଓ ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪ ଟି ବସ ଯୋଗେ ୧୪୮ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ୧୨ ଜଣ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ଏହି ଯୋଜନା ନବରଙ୍ଗପୁର ବ୍ୟତୀତ ଭଦ୍ରକ, ବାରିପଦା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ନବରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ:
ଏହାସହ ପଡ଼ାଲଗୁଡା ମୌଜାରେ ୫୦ ଏକର ୫୪ ଡିସିମିଲ ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂତନ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ୧୦୦ ଜଣ ଏମବିବିଏସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୪୬ କୋଟି ୨୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସହ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
'ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଏକ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଏକ ସେବା '
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି," ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା । ଏହା ଏକ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସେବା । ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ନିଜ ପିତା, ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଥିଲା, ସେହିପରି ଏହି ଯୋଜନା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମାନ । ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ବାରା ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଶ୍ରେଣୀର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ।"
୧୭୭ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ:
ସେହିପରି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ୧୭୭ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତ । ନବରଙ୍ଗପୁରବାସୀ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ପୋଡ଼ଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ରାୟପୁର କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡିବେ ନାହିଁ । ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ ।ଏହାସହ ଭାରତ ମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ । ଜନଜାତି ଓ ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧ ହେଲେ ହିଁ ଦେଶର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ । "
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମୁନ୍ନା ଖାଁ, ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ବିଧାୟକ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ମାଝୀ, ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ, ଝରିଗାଁ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ଭତ୍ରା, କୋଟପାଡ଼ ବିଧାୟକ ରୁପୁ ଭତ୍ରା, ମାଲକାନଗିରି ବିଧାୟକ ମାନସ ମାଡକାମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନବରଙ୍ଗପୁର