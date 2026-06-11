ETV Bharat / state

ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ଓଡିଶା, ୫ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଗ୍ରଣୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଦେଶର ମୋଟ ରପ୍ତାନିର ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ୨୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେହି ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବି ଜିଲ୍ଲା ନାହିଁ।

Odisha export sector
ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ଓଡିଶା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 11, 2026 at 2:55 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ଓଡିଶା । ୫ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାତୀୟ ରପ୍ତାନି ହବ୍ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଶା ରଖିଛି। ଦେଶର ମୋଟ ରପ୍ତାନିର ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ୨୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେହି ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବି ଜିଲ୍ଲା ନାହିଁ। ଖଣିଜ, କୃଷି ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି।

5 ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରପ୍ତାନି ଲକ୍ଷ୍ୟ


ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ୧୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ରପ୍ତାନି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜିତ "Awareness Programme for Boosting Agri and Marine Exports from Odisha" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ୟାସଭିର ସିଂହ।


ଓଡିଶାରେ କୃଷି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରମୁଁହା ହେଉଛି। 2024-25 ରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ସପ୍ତମ ରପ୍ତାନିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ଭାରତର ସାମଗ୍ରିକ ରପ୍ତାନିରେ ପ୍ରାୟ 4% ଅଂଶ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲା। ଭାରତରେ ଓଡିଶା କାଜୁର ତୃତୀୟ ବୃହତ ଉତ୍ପାଦକ, ମତ୍ସ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ ଉତ୍ପାଦକ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ ଉତ୍ପାଦକ, ନଡ଼ିଆର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ ଉତ୍ପାଦକ, ଚାଉଳର ଷଷ୍ଠ ବୃହତ ଉତ୍ପାଦକ ଓ ପନିପରିବାରେ ୭ମ ବୃହତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦକ । ରପ୍ତାନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ହେତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି।

ଓଡ଼ିଶାରୁ କୃଷି ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏକ ଲମ୍ବା ଉପକୂଳ, ଅନୁକୂଳ ଜଳପାଳନ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ, ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ରପ୍ତାନିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି।

ଡିଜିଟାଲ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆପଣାଇଛି ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ


ଗତ ବାର ବର୍ଷ ଧରି ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଭାରତକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଛି। ନୀତିଗତ ସଂସ୍କାର, ଡିଜିଟାଲ ରୂପାନ୍ତର, ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସହଭାଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ, ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଭାରତକୁ "ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରପ୍ତାନି ହବ୍" ପରିଣତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।

ଭାରତର ରପ୍ତାନି 2014-15 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରିଛି। ମୋଟ ରପ୍ତାନି 468 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 863 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ଐତିହାସିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା 5.7% CAGR ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ରପ୍ତାନି 310 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 442 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେବା ରପ୍ତାନି 158 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 421 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି, ଯାହା 9.3% CAGR ହାସଲ କରିଛି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାମଗ୍ରୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ, ଔଷଧ, ବୟନଶିଳ୍ପ, କୃଷି ଉତ୍ପାଦ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ମଣି ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରମୁଖ ରପ୍ତାନି ଚାଳକ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।

ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରେଡ୍ କନେକ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ, ଟ୍ରେଡ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସ (TIA) ପୋର୍ଟାଲ, ବାଣିଜ୍ୟ ଆମଦାନୀ ମନିଟରିଂ ପୋର୍ଟାଲ (MIMP), ଇ-IEC ଜେନେରେସନ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଅନୁପାଳନ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିଛି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବେଶକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି।


2025-26 ରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନି 8.45 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ରେକର୍ଡ ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ରପ୍ତାନି ଆୟର 66% ରୁ ଅଧିକ ଫ୍ରୋଜେନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରହିଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଚୀନ୍ ଭାରତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ ଆମଦାନୀକାରୀ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ, ଟ୍ରେସେବିଲିଟି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ବଜାର ବିବିଧତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନିକୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଛି।

ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବଢିଛି ରପ୍ତାନି


ଓଡିଶା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ରପ୍ତାନି ପରିମାଣରେ ୯.୬୩% ଏବଂ ରପ୍ତାନି ମୂଲ୍ୟରେ ୧୧.୯୦% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ୬୪ଟି ପଞ୍ଜୀକୃତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନିକାରୀ, ୪୫ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆଧୁନିକ ଶୀତଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଏବଂ ଜଳକୃଷି ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ୩୬ଟି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହ୍ୟାଚେରୀ ଅଛି। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଭାନାମେଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉତ୍ପାଦନ ୫୩,୬୨୮ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପହଞ୍ଚିଛି।

ରାଜ୍ୟର ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ କ୍ଷେତ୍ର ପାରାଦୀପ, ଧାମରା ଏବଂ ବଳରାମଗଡିରେ ପ୍ରମୁଖ ମାଛ ଧରିବା ବନ୍ଦର ସହିତ ବାହାବଲପୁର, ବାଲୁଗାଁ, ଚୁଡାମଣି ଏବଂ କୋସିଆରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଛ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହେଉଛି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ କଣ୍ଟେନରାଇଜଡ୍ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଯେଉଁଠାରେ କଣ୍ଟେନର ପରିବହନ ୭୬ ରୁ ୧୫୮ କଣ୍ଟେନରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ୧୦୭% ରୁ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। MPEDA ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।

ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ବିବିଧ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟ ଅନେକ ଅନନ୍ୟ ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚକ (GI) ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । କାଜୁ, ଚିନାବାଦାମ, ମିଠା ଆଳୁ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଡ୍ରାଗନ ଫଳ, ବାଜରା, ମସଲା, ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଫୁଲ ଚାଷ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଥିବା MITS ମେଗା ଫୁଡ୍ ପାର୍କ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ରପ୍ତାନି-ମୁଖୀ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।

ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି 2023 ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ରପ୍ତାନି ହବ୍ ଭାବରେ, RODTEP, ROSCTL, ରପ୍ତାନି ଯୋଜନା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି (TIES), ଏବଂ ନିର୍ୟତ ବନ୍ଧୁ କ୍ଷମତା-ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ରପ୍ତାନି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛି। ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛି, ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାୟୀ ରପ୍ତାନି ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି।

ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଗତ ବାର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ସଫଳତା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ରପ୍ତାନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଡିଜିଟାଲ୍ ରୂପାନ୍ତର, ଦୃଢ଼ ବାଣିଜ୍ୟ ସହଭାଗୀତା ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମର୍ଥନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭାରତ 2047 ଭିଜନ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି।



ରପ୍ତାନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ହେତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି।ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଆମଦାନୀକାରୀ ଭାବରେ ରହିଆସିଛି।

ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନିରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଉତ୍ପାଦ ଭାବରେ ରହିଆସିଛି, ଯାହା ୫୩୯୭୯୧.୭୯ କୋଟି (୬୧୯.୭୯ ନିୟୁତ ଡଲାର) ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି। ଏହା ମୋଟ ପରିମାଣର ୯୮.୬୦% ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନିରୁ ମୋଟ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଆୟର ୯୯.୪୫% ଅଟେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନି ମୂଲ୍ୟରେ ୧୬.୫୧% ଏବଂ ମୂଲ୍ୟରେ ୧୧.୯୦% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

୨୦୨୫-୨୬ ଅବଧିରେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୋଟ ୯୯୪୬୭.୮୨ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନି ହୋଇଥିଲା।ସର୍ବବୃହତ ବଜାର ହୋଇଥିବାରୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ ୨,୫୬,୧୨୮ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମଦାନୀ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଚୀନ୍ ୧,୬୯,୫୦୫ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ୧,୩୫,୫୯୯ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ୮୩,୮୧୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, ଜାପାନ ୪୦,୭୭୬ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ୩୦,୪୭୮ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବରେ ୭୬,୩୫୧ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରପ୍ତାନି କରିଛି। L. vannamei ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇଗର୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ରପ୍ତାନି ପରିମାଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଉଭୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଅଣ-ଶୁଳ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନି ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଯାହାକୁ ଆକ୍ୱା, TDSVMP ଯୋଜନା ଏବଂ EU ଅଧୀନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ରପ୍ତାନି ୟୁନିଟ୍ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ରପ୍ତାନି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛି। ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରପ୍ତାନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଶନ୍ (EPM) ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ରପ୍ତାନି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦ୍ୱାରା ପରିପୂରକ। ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ-ମୂଲ୍ୟାୟିତ GST ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିପୂରକ, କର ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ବୋଝ ହ୍ରାସ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବିଶ୍ୱ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ବଜାରରେ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ​​ହେଉଛି।


ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନି 2025-26 ରେ ରେକର୍ଡ 73,890.46 କୋଟି (8.45 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର) ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା 19.72 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରପ୍ତାନି ପରିମାଣ ସହିତ ଏକ ଦୃଢ଼ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଶ୍ୱ ଚାହିଦାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଏହି ଗତିକୁ ଆଧାର କରି ଏହି କ୍ଷେତ୍ର 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ରପ୍ତାନି ହାସଲ କରିବାର ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲଣ୍ଡନ-ଦୁବାଇ ପରେ ଇଟାଲୀ ବଜାରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ 'ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ' ଆମ୍ବ, ବିଦେଶରେ ବଢୁଛି ଓଡିଶା ଫଳର କ୍ରେଜ୍


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟାପାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର; ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକୁ ମିଳିବ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA EXPORT SECTOR LAG
ODISHA SHRIMP EXPORT
ODISHA BUSINESS HUB
ଓଡିଶା ରପ୍ତାନି କ୍ଷେତ୍ର
ODISHA EXPORT SECTOR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.