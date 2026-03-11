ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ଓଡିଶା ପଛୁଆ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା ବିଜେଡି
ଜାତୀୟ ହାର ୬୦.୩୫ ଥିଲାବେଳେ ଓଡିଶା ୮ ପଏଣ୍ଟ ପଛରେ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ୧୪ ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଓଡିଶା ୩ ମାସରେ ୧୪ଟି ରାଜ୍ୟ ପଛରେ ପଡିଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କରିବାରେ ଓଡିଶା ନିମ୍ନରୁ ତୃତୀୟ । ୩ ମାସରେ ୧୪ରୁ ୨୮ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଲା ଓଡିଶା । ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶା ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ । ପୋଲିସ ଓ ଗୃହ ବିଭାଗର ବିଫଳତାକୁ ପଦାରେ ପକାଉଛି । ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ଓଡିଶାର ସ୍ଥାନ ତଳକୁ ଖସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି ।
ପଛରେ ପଡିଲା ଓଡିଶା:
ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ଓଡିଶା ପଛରେ ପଡିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେଡି । ଏହା ସହିତ ଗୃହ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ବିଜେପି କ୍ଷମତାସୀନ ହେବା ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଛି । ଫଳରେ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଢେର ପଛରେ ପଡିଛି ।
ଜାତୀୟ ହାର ଠାରୁ ପଛରେ ଓଡିଶା:
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ଡ଼ ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ରାଙ୍କିଂରେ ଗତ ନଭେମ୍ୱର ମାସରେ ଓଡିଶା ୧୪ ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା । ଗତ ୩ ମାସରେ ୨୮ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି । ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ହାର ୬୦.୩୫ ଥିଲାବେଳେ ଓଡିଶା ଏହାଠାରୁ ୮ ପଏଣ୍ଟ ପଛରେ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ୧୪ ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଓଡିଶା ଉପରକୁ ଉଠିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର ୩ ମାସରେ ୧୪ଟି ରାଜ୍ୟ ପଛରେ ପଡିଛି । ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଅପାରଗତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗର ବିଫଳତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି ।"
'ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରୁନି ଶାସକ ଦଳ'
ଲେନିନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବାରମ୍ୱାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଆସୁଛି । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେଉନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ୨୮ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଆସିଛି । ଓଡିଶାକୁ ଏକ ନମ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଛି ।"
'ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ'
"ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସହିତ ଗୃହ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଗତ ୧୮ ମାସରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଂସା ମାମଲା ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । NCRB ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ହିଂସା ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ୭୭୩ ଥିବାବେଳେ ଗତ ୧୮ ମାସରେ ୨୪୮୩ଟି ମାମଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗୃହ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଡ଼ ଲେନିନ ମହାନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର