ବ୍ରିକ୍ସ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମିଳିବ କୋରାପୁଟ କଫିର ସ୍ୱାଦ, ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ
ଏନେଇ ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ମିନତୀ ସିଂହ
Published : September 12, 2026 at 2:41 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ୧୮ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା କୋରାପୁଟ କଫି । ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା କିଟ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ କଫି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆରାବିକା କଫି ଟାଇଗର ବ୍ରାଇଟକୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସମବାୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ ପକ୍ଷରୁ ଟାଇଗର ବ୍ରାଇଟ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡର ୧୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଯାଇଛି।
ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏନେଇ ନିଜର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ "ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଓଡିଶା ବିଷୟରେ କହି ଆସୁଛି । ଆମ ରାଜ୍ୟର ସୁଯୋଗ, ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଆଜି ବ୍ରିକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ କୋରାପୁଟ କଫି ଓଡ଼ିଶା କାହାଣୀର ଆଉ ଏକ ଦିଗକୁ ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଦେଖିବା ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅଟେ। ଏହା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିକଳ୍ପିତ ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲର ପ୍ରକୃତ ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । ଯାହା ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦର ଶକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେ ଆମ ଲୋକଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଆମ ମାଟିର ସମୃଦ୍ଧତା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଓଡ଼ିଶା ଯାହାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣୁ । ଯାହା ନିଜ ମାଟି ସହ ଜଡ଼ିତ, ନିଜ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ନିଜର କାହାଣୀ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ।"
ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, କାଶୀପୁର, ଦଶମନ୍ତପୁର, ନନ୍ଦପୁର, ଲାମତାପୁଟ, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ପଟାଙ୍ଗୀ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ କୋରାପୁଟ କଫି ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରାଣ୍ଡ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିଚିତି ବ୍ରାଣ୍ଡ୍କୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବ।
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ କହିଛନ୍ତି, "କୋରାପୁଟ କଫି କେବଳ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ମାଟିର ସମୃଦ୍ଧତା । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କୃଷି-ଜଳବାୟୁ ପରିସ୍ଥିତିର ଅନନ୍ୟତା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆମ ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ବ୍ରିକ୍ସ ପରି କୂଟନୈତିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛୁ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ବିଷୟ।"
କୋରାପୁଟର କଫି ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିକ୍ସରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ନେଇ ନିଜର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍କୁ ବଡ଼ ମଞ୍ଚକୁ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଞ୍ଜିସିଲ୍ ଗାଁର କଫି ଚାଷୀ ବିନ୍ଦ୍ୟା ବଡ଼ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ରିକ୍ସ କିଟ୍ରେ ଏହା ସାମିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଫି ବ୍ରାଣ୍ଡ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବଜାର ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ଖୁସି ଏବଂ ଆଶାବାଦୀ। ଏହି କଫି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବାସ ଓ ସ୍ୱାଦ ଦେବ ନାହିଁ ବରଂ ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ।"
ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ ୯୨୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଆଦିବାସୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ଏହି କୋରାପୁଟ କଫିକୁ ଧୋଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବା ସହ ଏକ ଲାଇଟ୍-ମିଡିୟମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଭଜା କରାଯାଇଛି । ଯାହା କଫିକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଦ ଓ ସୁବାସ ଦେଇଥାଏ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଉପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର; ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଏକାଠି ହେବେ ମୋଦି, ଜିନପିଙ୍ଗ, ପୁଟିନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ BRICS SUMMIT : ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗ୍, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା