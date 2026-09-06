ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଇବେ ତ ସରକାର ? ମିଲ୍ରେ ଜାଗା ନାହିଁ, FCI ଧାନ ଉଠାଉନି
FCI ଚାଉଳ ଉଠାଉ ନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ସରକାର । ମିଲ ଖାଲି ନଥିବାରୁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : September 6, 2026 at 3:18 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚଳିତ ଥର ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । କାରଣ ଏଫସିଆଇ (Food Corporation of India) ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଚାଉଳ ଉଠାଇବା କଥା ଉଠାଉ ନାହିଁ । ନିକଟରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ମିଲ୍ରେ ଜାଗା ନଥିବାରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଧାନ ପଡି ରହିଛି । ନୂଆ ଧାନ ଆସିଲେ ଆସିଲେ କେଉଁଠି ରହିବ ସେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢିଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଇବେ ନା ନାହିଁ ? ତାହାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଯୋଗାଣମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ସ୍ବର ମିଳାଇଲେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ:
ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ କମ୍ ଚାଉଳ ଉଠାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର । ଗତବର୍ଷର ଚାଉଳ ଫାଙ୍କା ନହେଲେ ମିଲର୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ଚାଉଳ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଡେଲ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ସରକାର୍ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଧାନ ରଖିବାକୁ ସରକାର୍ 38ଟି ମଣ୍ଡି ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ପରେ କାମ ଓବିସିସିକୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି । କୌଣସି ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେବେନି ସରକାର୍ ସବୁ ଧାନ ଉଠାଇବେ । କେନ୍ଦ୍ର ସହ ପ୍ରତିଦିନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ସମାଧାନ ହେବ ।’
ମିଲରେ ପଡ଼ିଛି ଦୁଇ ବର୍ଷର ଧାନ:
ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ପାଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦୀପକ ରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏବେ ବି ଗତ ୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୫ ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ମିଲରେ ପଡି ରହିଛି । ସେହିପରି ଗତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୫-୨୭ ଖରିଫ ଋତୁରେ ସରକାର୍ ୭୭ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ତଥା ୫୨ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ଚାଉଳରୁ ମାତ୍ର ୪୫ ପ୍ରତିଶତ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ରବି ଋତୁର ଗୋଟିଏ ଦାନା ବି ସରକାର୍ ସଂଗ୍ରହ କରିନାହାନ୍ତି । ଏବେ ବି ମିଲରେ ପ୍ରାୟ ୪୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ପଡ଼ି ରହିଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଚଳିତ ଋତୁରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।’
କେତେ ଚାଷୀ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ ?
ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ଖରିଫ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ଋତୁରେ ଏଯାବତ୍ ପ୍ରାୟ ୨୧ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ 25-26 ବର୍ଷର ଖରିଫ ଏବଂ ରବିର ଚାଉଳ ମିଲରେ ପଡ଼ି ରହିଛି । ତୁରନ୍ତ ଚାଉଳ ଉଠାଇବାକୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଥିଲା ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ । ଗତ ବର୍ଷର ଉଭୟ ଖରିଫ ଏବଂ ରବି ମିଶାଇଲେ ମୋଟ 70 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ବଳକା ପଡ଼ି ରହିଛି । ଏହାକୁ ଖାଲି କରିବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରିବ ।
ଏହା ସହ ବକେୟା ପାଉଣା, ମିଲିଂ ଚାର୍ଜ ଭଳି 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଏମଡିଙ୍କୁ ଭେଟି ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଇସ ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ । ସରକାର୍ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲା ସଂଘ । ଏବେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ମିଲ ଖାଲି କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛି ସଂଘ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଏଫସିଆଇ ଚାଉଳ ନେବାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ବିରୋଧୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାତ୍ସଲ୍ୟ
ଗଜପତିରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ! ମାସକୁ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଲୁଟ୍, ଆକ୍ସନ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର