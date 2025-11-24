ETV Bharat / state

କାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କ୍ରୟ, କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ

ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ । ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା । 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ମଣ୍ଡି । ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି ।

Kharif Paddy procurement in Odisha
ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 24, 2025 at 8:57 PM IST

3 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର)ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କ୍ରୟ । ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେବେ ଚାଷୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାନଜୀତି । କଟ୍‌ନୀ ଛଟନୀ ଚାଷୀ ଓ ମିଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିତିରି କଥା ବାବଦରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିରୋଧୀ । ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ।

ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)

କାଲିଠୁ ଧାନ କ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ:
ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନକ୍ରୟ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ । ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଗୁଡିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପରେ ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯିବ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେୟମୁକ୍ତ ନମ୍ବର:

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ତରଫରୁ ଦେୟମୁକ୍ତ ନମ୍ବର ୧୯୬୭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ । ରାଜ୍ୟରେ ୩ ହଜାର ୧୩୪ଟି ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆଦି ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ସାମିଲ ହେବେ । ୧୪୧୯ କଷ୍ଟମ୍ ମିଲର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ । କଟ୍‌ନୀ ଛଟନୀ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ପୋଲିସ୍ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲିବା ସହ ନିୟମିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବ ।

24 ଘଣ୍ଟିଆ ସିସିଟିଭି ଅଧିନରେ ମଣ୍ଡି:

ରାଜସ୍ବ, ସମବାୟ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ, ପରିବହନ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ, ସମବାୟ ନିବନ୍ଧକ, ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ, ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଅଧିକାରୀ ଆଦିଙ୍କୁ ନେଇ ଆନ୍ତଃ ବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ଵୟକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେପରି ଧାନ ଆସିବନି, ପ୍ରତି ମଣ୍ଡିରେ କେତେ ଚାଷୀ କେଉଁଦିନ କେତେ ଧାନ ବିକିଲେ ସେନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ମଣ୍ଡିରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସିସିଟିଭି ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ଏନେଇ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନକ୍ରୟ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି । ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ଶୌଚାଳୟ ଭଳି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଠିକ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମିଲ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଧାନ କିଣା ଉପରେ ତୀକ୍ଷଣ ନଜର ରଖିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପରେ ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯିବ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।"

କଟନୀ ଛଟନୀ ଉପରେ ନଜର:

କଟ୍‌ନୀ ଛଟନୀ ବାବଦରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,"କଟ୍‌ନୀ ଛଟନୀ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୀକ୍ଷଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଚାଷୀ ଆଉ ମିଲରଙ୍କ ଭିତରେ ସଲା ସୁତୁରା ହୋଇ କଟ୍‌ନୀ ଛଟନୀ ଯଦି କରିବେ ତେବେ ସରକାର ସେଠି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।"

କଟ୍‌ନୀ ଛଟନୀ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ:

ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜନୀତି । କଟ୍‌ନୀ ଛଟନୀ ବାବଦରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତା । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ଆସନ୍ତାକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର)ଠାରୁ ଧାନ କିଣା ହେବ । ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବରଗଡ଼ରେ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଗୋଦାମ ଖାଲି ନଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉଛି । ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଉଛି । ତେବେ ସରକାର ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଧାନ କିଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ କେତେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କଟ୍‌ନୀ ଛଟନୀ ଚାଷୀ ଓ ମିଲରଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତେବେ ସରକାର ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସରକାରଙ୍କ କାମ ।"

ସରକାର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କରୁନାହାଁନ୍ତି:

ସେହିଭଳି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆ ସରକାର ଆସୁ ଆସୁ କହିଥିଲେ କଟ୍‌ନୀ ଛଟନୀହେବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଗତ ରବି ଓ ଖରିଫ ଋତୁରେ ସବୁଠି କଟ୍‌ନୀ ଛଟନୀ ହେଲା । ସରକାର ଯେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁ ନାହାନ୍ତି | ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସରକାର ସେନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହେବେ l"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

PADDY PROCUREMENT POLITICS
KATNI CHHATNI IN MANDI
ODISHA PADDY MANDI
ଧାନ ମଣ୍ଡି ଓଡିଶା
KHARIF PADDY PROCUREMENT ODISHA

