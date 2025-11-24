କାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କ୍ରୟ, କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ
ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ । ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା । 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ମଣ୍ଡି । ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି ।
Published : November 24, 2025 at 8:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର)ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କ୍ରୟ । ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେବେ ଚାଷୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାନଜୀତି । କଟ୍ନୀ ଛଟନୀ ଚାଷୀ ଓ ମିଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିତିରି କଥା ବାବଦରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିରୋଧୀ । ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ।
କାଲିଠୁ ଧାନ କ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ:
ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନକ୍ରୟ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ । ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଗୁଡିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପରେ ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯିବ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେୟମୁକ୍ତ ନମ୍ବର:
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ତରଫରୁ ଦେୟମୁକ୍ତ ନମ୍ବର ୧୯୬୭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ । ରାଜ୍ୟରେ ୩ ହଜାର ୧୩୪ଟି ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆଦି ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ସାମିଲ ହେବେ । ୧୪୧୯ କଷ୍ଟମ୍ ମିଲର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ । କଟ୍ନୀ ଛଟନୀ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ପୋଲିସ୍ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲିବା ସହ ନିୟମିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବ ।
24 ଘଣ୍ଟିଆ ସିସିଟିଭି ଅଧିନରେ ମଣ୍ଡି:
ରାଜସ୍ବ, ସମବାୟ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ୍ ପ୍ରଶାସନ, ପରିବହନ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ, ସମବାୟ ନିବନ୍ଧକ, ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ, ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଅଧିକାରୀ ଆଦିଙ୍କୁ ନେଇ ଆନ୍ତଃ ବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ଵୟକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେପରି ଧାନ ଆସିବନି, ପ୍ରତି ମଣ୍ଡିରେ କେତେ ଚାଷୀ କେଉଁଦିନ କେତେ ଧାନ ବିକିଲେ ସେନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ମଣ୍ଡିରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସିସିଟିଭି ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଏନେଇ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନକ୍ରୟ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି । ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ଶୌଚାଳୟ ଭଳି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଠିକ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମିଲ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଧାନ କିଣା ଉପରେ ତୀକ୍ଷଣ ନଜର ରଖିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପରେ ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯିବ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।"
କଟନୀ ଛଟନୀ ଉପରେ ନଜର:
କଟ୍ନୀ ଛଟନୀ ବାବଦରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,"କଟ୍ନୀ ଛଟନୀ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୀକ୍ଷଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଚାଷୀ ଆଉ ମିଲରଙ୍କ ଭିତରେ ସଲା ସୁତୁରା ହୋଇ କଟ୍ନୀ ଛଟନୀ ଯଦି କରିବେ ତେବେ ସରକାର ସେଠି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।"
କଟ୍ନୀ ଛଟନୀ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ:
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜନୀତି । କଟ୍ନୀ ଛଟନୀ ବାବଦରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତା । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ଆସନ୍ତାକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର)ଠାରୁ ଧାନ କିଣା ହେବ । ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବରଗଡ଼ରେ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଗୋଦାମ ଖାଲି ନଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉଛି । ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଉଛି । ତେବେ ସରକାର ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଧାନ କିଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ କେତେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କଟ୍ନୀ ଛଟନୀ ଚାଷୀ ଓ ମିଲରଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତେବେ ସରକାର ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସରକାରଙ୍କ କାମ ।"
ସରକାର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କରୁନାହାଁନ୍ତି:
ସେହିଭଳି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆ ସରକାର ଆସୁ ଆସୁ କହିଥିଲେ କଟ୍ନୀ ଛଟନୀହେବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଗତ ରବି ଓ ଖରିଫ ଋତୁରେ ସବୁଠି କଟ୍ନୀ ଛଟନୀ ହେଲା । ସରକାର ଯେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁ ନାହାନ୍ତି | ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସରକାର ସେନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହେବେ l"
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର