ଓଡ଼ିଶାରେ କମ ରହିବ ଏଲ-ନିନୋର ପ୍ରଭାବ; ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ
ଏଲ-ନିନୋ ଜନିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଜଳସେଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 15, 2026 at 8:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖରିଫ ଫସଲ ଋତୁ-୨୦୨୬, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆକଳନ ଓ ଏଲ-ନିନୋ ଜନିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବର ମୁକାବିଲା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଓଡ଼ିଶାରେ କମ ରହିବ ଏଲ-ନିନୋର ପ୍ରଭାବ । ତଥାପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଜଳସେଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ।
ଖରିଫ ଫସଲ ଋତୁ-୨୦୨୬ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି, ଆକଳନ ଏବଂ ଏଲ୍-ନିନୋ ଜନିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବର ମୁକାବିଲା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆଜି ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଏଲ-ନିନୋର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଏଲ ନିନୋ ହେଉଛି ମହାସାଗରୀୟ ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟ ଏକ ଜଳବାୟୁଜନିତ ଘଟଣା । ଯାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପାଣିପାଗ ଓ ବର୍ଷାର ପରିମାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
ବୈଠକରେ ଆଇଏମଡି ପକ୍ଷରୁ ଦୈନିକ, ସାପ୍ତାହିକ, ମାସିକ ଏବଂ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ ସଂପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ କେତେକ ଅଂଚଳରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ଅଂଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଆଇଏମଡି ଆକଳନ ଓ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଲ-ନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଦେଶରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସାଧାରଣଠୁ କିଛି କମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆଧାରରେ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଲ-ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ପଡ଼ିବନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ ଏଲନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଥିବା ବର୍ଷା ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣରୁ କିଛି ପରିମାଣ କମିପାରେ । କିଛି ବଢି ପାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିପାରେ । କିନ୍ତୁ ଏଲନିନୋ ପ୍ରଭାବରୁ କମ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏଥିନେଇ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି, ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦର ନିରନ୍ତର ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି । ଏହା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସାମଗ୍ରିକ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଓ ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିରନ୍ତର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏହି କମିଟି ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା, ଖରିଫ ଓ ରବି ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ପ୍ଲାନିଂ, ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏଥିରେ ଜଳ ସଂପଦ ବିଭାଗ ନୋଡାଲ ବିଭାଗ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ସମେତ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ । ଏଲନିନୋ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ ରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଜଳର ସୁବିନିଯୋଗ, ଜଳ ସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋ ଳସେଚନ ପ୍ଲାନିଂ, ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ଖରିଫ- ୨୦୨୬ ପାଇଁ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ କୃଷି ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମେ ୨୭ରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏଲନିନୋର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ, ଚଳିତ ବର୍ଷ କୃଷି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି ସମୃଦ୍ଧି ହେଲପ ଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି ସଂପର୍କିତ ସୂଚନା ଓ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ କୃଷି ବିଭାଗ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମେ ୨୯ ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
କୃଷି ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ଖରିଫରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ୫୭.୮୮ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ୩୯.୦୪ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ୨ ଲକ୍ଷ ୬୬ ହଜାର ୭୮୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିହନ ଯୋଗାଣର ଯୋଜନା ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାର ୭୮୭ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ବିହନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଆବଶ୍ୟକ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ୧୪ ହଜାର ୩୫୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିହନ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି । ଖରିଫ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଠକ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କରାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ।
ସାର ଉପଲବ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କିତ ସମୀକ୍ଷାରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ୧୧ ଲକ୍ଷ ୪୩ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରକୁ ସାର ଯୋଗାଣ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିଛି । ସାର ଯୋଗାଣ ସଂପର୍କିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକସ୍ତରରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସ୍କ୍ୱାଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଢଉ କରାଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମନ୍ୱୟରେ ସାର ଯୋଗାଣ ସଂପର୍କିତ ନିୟମିତ ତଦାରଖ ବୈଠକ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସମନ୍ୱୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍ ହେଲେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭୂତଳ ଜଳ ଭରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ଯେଉଁଠି ଭୂତଳ ଜଳ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ତାହାର ପୁନଃଭରଣ ପାଇଁ ସଚେତନ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବୈଠକରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡଃ.ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶୋଭା ଶର୍ମା, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ, ଆଇଏମଡି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡଃ.ମନୋରମା ମହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତିଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ୧୧ ଶହରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଏଲନିନୋ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ; ଲୋକସେବାକୁ ସହଜଲବ୍ଧ ଓ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଜାରି ରହିବ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର