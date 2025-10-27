ETV Bharat / state

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ମହାବାତ୍ୟାକୁ 26 ବର୍ଷ । 1999 ଅକ୍ଟୋବର 29ରେ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟିଥିବା ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନର କ୍ଷତ ଏବେବି ଶୁଖିନି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ାର ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକେ ଓ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ।

26th anniverasry of devstating 1999 Super Cyclone
26th anniverasry of devstating 1999 Super Cyclone (File pic)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 27, 2025 at 1:33 PM IST

4 Min Read
ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ସେବେ ବି ଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ, 1999 ମସିହା । ଏବେ ବି ସମାନ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ, 2025 । ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛି । ଯଦିଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଣ୍ଡଉପରେ 'ମୋନ୍ଥା'ର ସେମିତି କିଛି ବିପଦ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା 26 ବର୍ଷ ତଳର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି । ଅଢ଼େଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା (Super Cyclone)ର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ।

26th anniverasry of devstating 1999 Super Cyclone (ETV Bharat Odisha)

1999 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ବଳ ଗୋଟାଇ ମାଡି ଆସିଥିଲା ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ମହାବାତ୍ୟା । ଅଖି ପିଛୁଳାକେ କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଉଜାଡି ଦେଇଥିଲା ସବୁକିଛି । 300 କିମି ବେଗ ପବନ ଆଗରେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲେ ବିରାଟ କାୟ ବୃକ୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରଦ୍ୱାରା । ହଜାର ହଜାର ମଣିଷଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାବାତ୍ୟା, ତାର କରାଳ କୋପ ତାଣ୍ଡବରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲା ।

1999 ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ମହାବାତ୍ୟାର କରାଳ ରୂପକୁ ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେଦିନର କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ମନରେ କୋହ ଆସୁଛି । ଏହି ମହାବାତ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଷିକା କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଛାତି ଥରି ଉଠୁଛି । ଆଖି ଆଗରେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ, ଗାଁର ବୟସ୍କ, ବଳିଷ୍ଠ ଯୁବକ ଓ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆଜି ବି ୨୬ ବର୍ଷ ପରେ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି । 1999 ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ କିପରି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା, ତାର ଅଙ୍ଗେନିଭା କଥା 'ଇଟିଭି ଭାରତ' କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଜନ ପ୍ରତିନିଧି । ସେ ସମୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପରି ନଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି । କେବଳ ରେଡିଓ ଖବର ମାଧ୍ୟମ ଥିବାରୁ ଲୋକେ ସତର୍କ ହୋଇପାରିନଥିଲେ । ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସତର୍କତା ପାଇଁ ଠୋସ ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ମହାବାତ୍ୟା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ-

୧୯୯୯ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅବିଭକ୍ତ ଗୋଗୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣିଖିଆ ଗାଁରେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା । ଗାଁର ପାର୍ବତୀ କିଶକୁଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଝିଅ, ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କ ସମେତ ୪ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭାସିଯାଇଥିଲା ସମୁଦ୍ରର ଅକାତ ଜଳରେ । ସେହି ଗାଁର ସୁରେଶ ସୋରେନଙ୍କ ମାଆ, ଝିଆରୀ ଓ ପୁତୁରାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟାରେ । ସେହିପରି ବାବୁଲି ଟୁଡୁଙ୍କ ପୁଅ ମଣ୍ଟୁ ଟୁଡୁ, ସାଖି ହାଁସଦା, କିସୁନ ସୋରେନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଫୁଲମଣି ସୋରେନ ଓ ମାଦ ହେମ୍ବ୍ରମଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୬ ଜଣ ଶିଶୁ, ୫ଜଣ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ପୁରୁଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ପାଣିଖିଆ ଗାଁର ୧୨ ଜଣ ।

ମହାକାଳପଡ଼ା ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା । ଏଥିରେ ପରିବାରର 4 ଜଣଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଗୋଖାଖଟି ଗାଁର ସରୋଜକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ କୁହନ୍ତି, "ମୋତେ ଏବେ ୫୮ ବର୍ଷ ବୟସ , ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ ୩୨ ବର୍ଷର ଯୁବକ ଥିଲି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ରେ ଦିନ ତମାମ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ପବନ ଓ ଘଡଘଡି ସାଙ୍ଗକୁ ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା । ଏଥିରେ ଭାସି ଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ମୋ ଦାଦା, ମାଆ, ପୁଅ ଓ ଝିଅ । ସେମାନେ ଗାଆଁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ, ହଠାତ ବର୍ଷା ବଢିବା ଓ ପବନ ଜୋରରେ ବହିବା କାରଣରୁ ଏକ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ମାଡରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ସେହିପରି ବରକନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତର ୧୧ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା । ଆଜି ବି ୧୯୯୯ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୨୯ ତାରିଖ କଥା ମନେ ପଡିଗଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଆସେ ।"


୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟା ଓ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିବା ଗାଆଁର ଦୃଶ୍ୟ-


୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ଗାଁ ହେଉଛି ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତେନ୍ତୁଳିକନ୍ଦା ଗାଁ । ମହାବାତ୍ୟାରେ ଏହି ଗାଁର ସର୍ବାଧିକ ୨୩ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ସମଗ୍ର ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ୪୦୦ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କୁହନ୍ତି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ।


ତତ୍କାଳୀନ ରାମନଗର ସରପଞ୍ଚ ବିଜୟ ଶୁକ୍ଳା କୁହନ୍ତି, "1999 ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ ରାମନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ ତାରିଖରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ରେ ଯାଇ ଛାଡିଲା । ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଲୋକେ ଭାସି ଯାଉଥାନ୍ତି, କଚ୍ଚା ଘର ଗୁଡିକର ଚାଳ ଉଡି ଯାଉଥାଏ ହେଲେ କିଛି କରିବାର କ୍ଷମତା ଆମ ପାଖରେ ନଥାଏ । ଆମ ବ୍ଲକରେ ମହାବାତ୍ୟାରେ ଅନ୍ୟୁନ ୪୦୦ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା । ତେନ୍ତୁଳିକନ୍ଧା, ଆଖଡାଶାଳି, ଗୋଖାଖଟି ଭଳି ଗାଁକୁ ମହାଵାତ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଲା । ମହାବାତ୍ୟା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏରସମା ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବା ପରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପଶି ଆସି ପ୍ରଚୁର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହ ଧ୍ବଂସଲୀଳା ଘଟାଇଥିଲା। । ରାମନଗର, ପଲ୍ଲୀଗଡ଼, ବରଜ ବାହାକୁଦ, ପିତାପାଟ, ବତୀଘର, ଖରିନାସୀ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ 1999 ମହାବାତ୍ୟା ସମୟ ଏବଂ ପରର ଚିତ୍ର ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ବିଜୟ ଶୁକ୍ଳା । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଅକ୍ଟୋବର 28ରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ବଂସ ରଚିଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା । ପାଣିରେ ଭାସୁଥିଲେ ମୃତ ଦେହ, କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଗୋରୁଗାଈ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ । ସବୁଠୁ ହୃହୟ ବିଦାରକ ଥିଲା 'ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନାଚେନ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ।'

"ଭୋକ ଉପାସରେ ଆମେ ନଦୀବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବ୍ଲକକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଖି ଗାମୁଛା ଦେଖାଇବା ପରେ 4ଟି ପୁଡ଼ିଆ ପକାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସମେତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା । ସେଇଠି ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ ମଣିଷ, ଗାଈଗୋରୁ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଆସୁଥିବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ସେଠାରେ ନଖାଇ ଆମେ ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚିିଥିଲୁ । ସେଠାରେ ନିଜେ ବିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ । କାରଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ ।" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ ଶୁକ୍ଳା।

ମହାବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ?

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲିକ କୁହନ୍ତି, "୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟାରୁ ଆମେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛେ । ଗତ ୨୬ ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଲୋକମାନଙ୍କ ସଚେତନତା ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶୂନ ମୃତ୍ୟୁ (ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି)କୁ ଆମେ ସଫଳ କରୁଛୁ। ମହାବାତ୍ୟା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର ଓ ନଦୀକୂଳିଆ, ତେଣୁ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

