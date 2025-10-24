ଗହୀରମଥାରେ ମାଛଧରା ଉପରେ କଟକଣା; ଜୀବିକା ହାରାଇ ଦାଦନ ମୁହାଁ ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ
ଗହୀରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ମାଛଧରା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିବ। ଜୀବିକା ସନ୍ଧାନରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ।
Published : October 24, 2025 at 9:19 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Olive Ridley Breeding Gahiramatha କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗହୀରମଥା ବେଳେଭୂମିରେ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କ ଭିଡ ଜମିବ । ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସ୍ବର୍ଗ ଭାବେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଥିବା ଗହୀରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ତେଣୁ ଅଲିଭ ରିଡଲେର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପଦ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନଜରରେ ରଖି 7 ମାସ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛଧରା ଓ ଟ୍ରଲର ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଏ । ମାଛଧରା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିବା ଫଳରେ ରୋଜଗାର ହରାଇ ବସନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ । ତେଣୁ ଜୀବନ ଜିଇଁବା ପାଇଁ ଜୀବିକା ସନ୍ଧାନରେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ।
7 ମାସ କାହିଁକି ଲାଗିଥାଏ କଟକଣା:
ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ଗହୀରମଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ । ଗହୀରମଥାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛ ଏଠାକୁ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ମେ' 31 ଯାଏଁ 7 ମାସ ଧରି 1437 ବର୍ଗ କି.ମି. ପରିମିତ ଗହୀରମଥା ସମେତ ଧାମରା ମୁହାଣରୁ ଦେବୀ ମୁହାଣ ଯାଏଁ 160 କି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗିଥାଏ । ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ମାଛଧରା ଓ ଟ୍ରଲର ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବା ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଥାଏ । ଏଥିସହ ଏହି ବିରଳ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାବୁବାଲି ଓ ଅଗରନାସୀରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇ ଉଭୟ କଇଁଛମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବେଆଇନ ମାଛ ମାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ଟ୍ରଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଏ।
ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦାଦନ ଯିବା ଏକମାତ୍ର ଭରଷା:
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ 2026 ମସିହା ମେ' ମାସ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନବିଭାଗ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ କଟକଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଜୁନ 1 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ମୁକ୍ତ ମାଛ ଧରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ମାଛ ମାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଥାଏ । ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ମାଛ ମାରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜୀବିକା ସନ୍ଧାନରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ।
ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ସରକାରୀ ସହାୟତା:
ଏନେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ରଞ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ମାଛ ମାରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରେ । ମାଛ ମରା ବନ୍ଦ ହେଲେ ମୁଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ । ସରକାର 9 ମାସ ଧରି ମାଛ ମାରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଥାନ୍ତି । ମାଛ ଯାଆଁଳ ଦେବା ପାଇଁ 2 ମାସ (ସ୍ୱଳ୍ପ କଟକଣା) ଆଉ କଇଁଛମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ 7 ମାସ କଟକଣା ରହିଥାଏ । କଟକଣା ସମୟରେ ଆମ ପଖରେ କୌଣସି କାମ ନଥାଏ । କଇଁଛଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାମିଲନାଡୁ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥାଉ । ସେଠାରେ କିଏ କପଡା କାମ ତ ଆଉ କିଏ ନିଜ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିଥାନ୍ତି । ମାଛ ମାରିବା ବନ୍ଦ ରହୁଥିବାରୁ ବର୍ଷକୁ ଆମକୁ ସରକାର 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଦେଇଥାନ୍ତି । ଯାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ।"
ସେହିପରି ଅନ୍ୟଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସୁଜୟ ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମାଛ ମାରି ସେଥିରୁ ରୋଜଗାର କରେ । ଅନ୍ୟ ସମୟ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଚାଲିଯାଏ । କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ ଆସିଲେ ମାଛ ମରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଥାଏ । ଆମ ନିଜର ଚାଷ ଜମି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥାଉ ।"
ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଥିବା ପରିବାରର ମୁଖିଆ କ'ଣ କୁହନ୍ତି:
ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ପାଇ ବର୍ଷକ ସାତମାସ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଅଭାବୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାରର ଜଣେ ବୟସ୍କା ମହିଳା ଦେବିବାଳା ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 10 ଜଣ । ମୋର ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛି । ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ ମାଛ ମାରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ । ଡଙ୍ଗା ନେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିବା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପଳାଇବ । ଏଠାରେ କିଛି କାମ ମିଳୁନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି । 7 ମାସ ମାଛ ମରିବା ବନ୍ଦ କରି ସରକାର ପରିବାର ପିଛା 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଉଛି । କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କାରେ ପରିବାର ଚଳିପାରୁ ନାହିଁ ।"
ସରକାରୀ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି:
ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବ୍ୟାନ ହେବ ମାଛମରା । ନଟିକାଲ ମାଇଲ ବ୍ୟାନ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗିରଫ ହେବାର ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତେବେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳଦସ୍ୟୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବଳି ପଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଖରିନାସୀ ବୋଟ ଆସୋସିଏସନ ସଭାପତି ଭକ୍ତରଞ୍ଜନ ମାହାଳି କୁହନ୍ତି, "ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ରାମନଗର, ଖରିନାସୀ, ଜମ୍ବୁ, ବତୀଘର, ସୁନୀତି ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳିଥାନ୍ତି । ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ମାଛଧରା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । ସରକାର ପରିବାର ପିଛା 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଖୁବ କମ । ଏହାକୁ 30 ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ । ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କଲାରସିପ ପ୍ରଦାନ ସହ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମେଡିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ ।"
ଖରିନାସୀ ବୋଟ ଆସୋସିଏସନ ସଭାପତି ଭକ୍ତରଞ୍ଜନ ମାହାଳିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, Omfra Act ଅନୁଯାୟୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ 5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛଧରା ମନା ରହିଥାଏ । ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛ ନଭେମ୍ବର କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗହୀରମଥା ଆସିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପରିଚୟ ପାଇଛି । କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଭିଯାନ ହୋଇଥାଏ ଓ ସଚେତନ କରାଯାଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଇଁଛର ଓଜନ 50 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଫଳରେ କଇଁଛମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ହାଲୁକା ଜାଲରେ ପଡିନଥାନ୍ତି । କଇଁଛମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରଲର ମାଡରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରମାଣ ହୋଇସାରିଛି । ତେଣୁ ବେଆଇ ଟ୍ରଲର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଫିସିଂ ବ୍ୟାନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର 60ରୁ 70 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ..
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା: ବିରଳ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ପହିଲାରୁ କଟକଣା
ଦାଦନ ମୁହାଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ପ୍ରବାସୀ ସହାୟତା ରଥ ଉଦଘାଟନ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:
ଆଉ ସପ୍ତାହେ ପରେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡି ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରବାସୀ ସହାୟତା ରଥକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ତେବେ ଦାଦନ ଯିବାକୁ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର.ଆୟାର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏହି ସହାୟତା ରଥ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇ ପାରିବା ସେନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା