ପ୍ରତିବାଦ କିମ୍ବା ରିଲ୍ସ ନୁହେଁ; ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସିଲେଇ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା Gen-Z ଯୁବତୀଙ୍କ ନୂଆ ଦେଶଭକ୍ତି,ପାଠପଢ଼ା ସହ କରୁଛନ୍ତି ରୋଜଗାର
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ଗୋଲରାହାଟ ଗାଁରେ ଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ୨୫ ଜଣ ଜେନ-ଜି ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : August 13, 2026 at 6:10 PM IST
KENDRAPARA GEN Z WOMEN, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: 'କଲେଜରୁ ପଠା ପଢ଼ା ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ବଳକା ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଟୁଥିଲା । ଏବେ ସମୟକୁ ଅପଚୟ ନକରି ସିଲେଇ ମେସିନରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରୁଛି । " କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ଅଞ୍ଚଳର କଲେଜ ପଢୁଆ ଝିଅ ନଫିସା ନାଜ । ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ତ୍ରିିରଙ୍ଗା ତିଆରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ନଫିସା । ସେ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରି, ନିଜ ବଳକା ସମୟକୁ ସଠିକ ଉପଯୋଗ କରିବା ସହ, ଏଥିରୁ ରୋଜଗାର କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ପାରିଛନ୍ତି ।
ଡେରାବିଶ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ ୩ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ (Plus Three Ist Year) କଳା ଛାତ୍ରୀ ଲିଜା ମଲିକ । ସେ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଲିଜା ପ୍ରାୟ ୭ ହଜାରରୁ ୮ ହାଜର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । କେବଳ ନଫିସା କିମ୍ବା ଲିଜା ନୁହନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ୧୦୦ ଜଣ ମହିଳା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ।
ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର, ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଦାବିରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ GEN Z (1997ରୁ 2012 ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଯୁବକ-ଯୁବତୀ) ଅଭିଯାନ ଚଲାଇଥିବା ବେଳେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ ଅଞ୍ଚଳରେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଯୁବତୀମାନେ, ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଲିଜା ମଲିକ କୁହନ୍ତି "ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ମୋବାଇଲରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା, ଦେଶର ଗୌରବ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଶ୍ରେୟସ୍କର । ଏଠାରେ ଆମ ପିଢ଼ିର ପାଖାପାଖି ୨୫ ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ।"
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ଗୋଲରାହାଟ ଗାଁରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମୋଟ ୭୨ ଜଣ ସଦସ୍ୟା ଜାତୀୟ ପତାକା ସିଲେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୫ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବତୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ ୧୮ରୁ ୨୯ ବର୍ଷ । ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି । ପାଠପଢ଼ା ସହ ବଳକା ସମୟରେ ସିଲେଇ କାମ କରିବା ସହ ଭଲ ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜେନ-ଜି (Gen-Z)ଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭଶୀଳ କରିଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମୟ ଅପଚୟ ନକରି ପାଠପଢ଼ା ସହ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଜେନ-ଜି (ଯୁବତୀ) । କେବଳ ଯେ ଆତ୍ମନିର୍ଭଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ମହିଳାମାନେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ବର୍ତ୍ତା ନେଇ, ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କଲେଜ ପଢୁଆ ଜେନ-ଜି । ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମେ, ପରେ ଯେକୌଣସି କାମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏମାନେ । ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଏମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ।
18 ବର୍ଷୀୟା ନଫିସା ନାଜ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ (Chemistry) ସମ୍ମାନ (Hons) ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ 'ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା' ଯୋଜନାରେ ତ୍ରରିଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନଫିସା । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, " କଲେଜରୁ ଫେରିବା ପରେ ଏଠାକୁ ଆସି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରି କରେ । ମୁଁ ଦିନକୁ ୧୦୦ ରୁ ୨୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରି କରିପାରୁଛି ।"
ଆଗଭଳି ଆଉ ଗୁଳିଗୁଲଜ ନୁହେଁ ବର୍ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ Gen-Z ମୁସରତ ଜହାଁ ଅଖତରୀ । ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଥିବା ୨୫ ଜଣ 'ଜେନ-ଜି'ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ମୁସରତ । ସେ କୁହନ୍ତି, "ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ 'ଜେନ୍-ଜି' (ଯୁବପିଢ଼ି) ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି । ଯୁବପିଢ଼ି କଲେଜ ପଢ଼ା ସହିତ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରି ପାରିବେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ନିଜର ସମୟ ଓ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ କାମ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିପାରିବେ ।"
'ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରୁ ବାହାରି ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ'
ମୁସରତ ଜହାଁ ଅଖତରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ବିବାଦ ଚାଲିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଜାଲରେ ନ ଫସି ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସି କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ । ଯେପରି ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ବହନ କରିପାରିବେ । ଲୋକେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ କେବଳ ଚାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରିଲ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି । ଏବେ "ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ (ୱାର୍) ଚାଲିଛି" ବୋମା ଗୁଳିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନାହିଁ । ତେଣୁ ଯୁବପିଢ଼ି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରୁ ବାହାରି, ନିଜ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ।"
ଡେରାବିଶ ଗୋଲରାହାଟ ଗାଁରେ ଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବର୍ଷସାରା କିଛି ନା କିଛି ସିଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି କାମ ଗତ ମାସ (ଜୁଲାଇ) ୨୭ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହାପରେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଆସି ସାରିଛି । ଯୁବତୀ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସିଲେଇ ଶିଖାଇବା ସହ କାମ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଉତ୍ପାଦ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟ ରେଶମା ବେଗମ । ସେ କୁହନ୍ତି " ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରି ପାଇଁ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଆସି ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଦୂରେଇ ରହି ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶ ଅଞ୍ଚଳର ଜେନ-ଜି (Gen-Z) ଯୁବତୀମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି !
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା