ETV Bharat / state

ଜୁନିଅର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର; ୨୦୨୩-୨୪ରେ ନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ ନିୟମିତ

୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରୁ ଲେଭଲ୍‌-V(A) ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍‌ ଭାବେ ନିୟମିତକରଣ; ରାଜ୍ୟର ୧୩,୭୪୦ ସ୍କିମାଟିକ୍‌ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଉପକୃତ ହେବେ। ବିକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ

Odisha Junior Teachers
୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରୁ ଲେଭଲ୍‌-V(A) ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍‌ ଭାବେ ନିୟମିତକରଣ; ରାଜ୍ୟର ୧୩,୭୪୦ ସ୍କିମାଟିକ୍‌ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଉପକୃତ ହେବେ। (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 1, 2026 at 5:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ଜୁନିଅର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ୨୦୨୩-୨୪ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତ ସ୍କିମାଟିକ୍‌ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିୟମିତକରଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍କିମାଟିକ୍‌ ନିୟମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏବେବି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଜୁନିଅର ଟିଚର୍‌ମାନଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍‌ ଭାବେ ନିୟମିତ କରାଯିବ।

ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନୋଟିଫିକେସନ ଅନୁସାରେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ଠାରୁ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୟାଡରର ଲେଭଲ୍‌-V(A) ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍‌ ଭାବେ ନିୟମିତ କରାଯିବ।

Odisha Junior Teachers
୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରୁ ଲେଭଲ୍‌-V(A) ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍‌ ଭାବେ ନିୟମିତକରଣ; ରାଜ୍ୟର ୧୩,୭୪୦ ସ୍କିମାଟିକ୍‌ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଉପକୃତ ହେବେ। (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ନିୟମିତକରଣ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସେବାକାଳକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯୋଗଦାନ ତାରିଖଠାରୁ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସେବାକୁ ସ୍କିମାଟିକ୍‌ ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍‌ ସେବା ଭାବେ ବିଚାର କରାଯିବ। ଏହି ସମୟକୁ ନିୟମିତ କ୍ୟାଡରର ସିନିୟରିଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିୟମିତ ସେବା ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗଣନା କରାଯିବ ନାହିଁ।

ନିୟମିତକରଣ ପରେ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ଠାରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଲେଭଲ୍‌-V(A) ଅନୁସାରେ ନିୟମିତ ଦରମା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ସେବା ସୁବିଧା ପାଇବେ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏହି ସୁବିଧା ଲାଗୁ ହେବ।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ୨ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଓଡ଼ିଶା ଗେଜେଟ୍‌ରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ୨୦୨୩-୨୪ ବର୍ଷରେ ନିଯୁକ୍ତ ଏହି ବର୍ଗର କିଛି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ପାଖାପାଖି ୧୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଗତବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସ୍କିମାଟିକ୍‌ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମାସିକ ୧୧ ହଜାର ୧୦୦ ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ୧୬ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା।

ସେହିପରି ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ EPF ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ୧୪୪୩ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୯୫୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କିମାଟିକ୍‌ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମାସିକ ଅବଦାନ ପୂର୍ବରୁ ୧୨ ହଜାର ୫୪୩ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ୧୭ ହଜାର ୯୫୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ୧୩ ହଜାର ୭୪୦ ଜଣ ସ୍କିମାଟିକ୍‌ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୮୯ କୋଟି ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡ଼ିବ।

ଏବେ ନୂଆ ନିୟମିତକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ୨୦୨୩-୨୪ରେ ନିଯୁକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଜୁନିଅର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍‌ ଭାବେ ନୂଆ ପରିଚୟ ମିଳିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରୁ ONGCର ଗ୍ୟାସ୍ ସନ୍ଧାନରେ 3 ଓଡ଼ିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ବଡ଼ ଭୂମିକା, 'ଓଡ଼ିଶା ହୋଇପାରିବ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SCHEMATIC TEACHERS REGULAR
ODISHA TEACHER REGULARISATION
ODISHA JUNIOR TEACHERS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.