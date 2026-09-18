ଆଇନ ନିକିତିରେ ଝୁଲୁଛି ନିୟମିତକରଣ ! ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ବି ମିଳିଲାନି ନିୟମିତ ନିଯୁକ୍ତି
ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନି ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିୟମିତକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 18, 2026 at 10:17 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଘୋଷଣା ହେଲା, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା । ହେଲେ ନିୟମିତ ହୋଇପାରିଲେନି ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ । ଆଇନଗତ ଜଟିଳତା ମଧ୍ୟରେ ଅଟକି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିୟମିତକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ଗାନ୍ଧି ମାର୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଥିଲେ ଶତାଧିକ ଶିକ୍ଷକ । ଏହାସହ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ।
ଯୋଜନାଭିତ୍ତିକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୨ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ତେବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବି ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିୟମିତ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ସଂଘର ଦାବି:
ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲାରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରି ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ନିୟମିତକରଣ ପଥରେ ଥିବା ଆଇନଗତ ବାଧା ଦୂର କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସଂଘ ଦାବି କରିଛି । ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଯୋଜନାଭିତ୍ତିକ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ।
କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସଭାପତି ଶେଷଦେବ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି,"ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି । ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ । ସରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅଣଦେଖା କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଯଦି ସରକାର ଆମର ଦାବି ନଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପୁଣି ତେଜିବ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ; ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ, ନିଯୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ୪,୫୫୮ ଶିକ୍ଷକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ; 'ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, ଦରକାର ସମାଧାନ'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର