ଓଡ଼ିଶା-ଜାପାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ଦିଗ: 10ରୁ ଟୋଟୋରି ପ୍ରିଫେକ୍ଚର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ, ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ
ଗସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜାପାନ ସହ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 5, 2026 at 10:54 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶିଳ୍ପରୁ ନବସୃଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା-ଜାପାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ । ଜାପାନର ଟୋଟୋରି ପ୍ରିଫେକ୍ଚରର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶିଞ୍ଜି ହିରାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ନଭେମ୍ବର ୧୦ରୁ ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ । ୧୧ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷା, ଉଦ୍ୟୋଗ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାପାନୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ବଢ଼ୁଥିବା ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ଉନ୍ନତ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ସମ୍ଭାବନା ଜାପାନୀ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଡୋ-ନିସିନ୍ ଭଳି ଜାପାନୀ କମ୍ପାନୀର ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ସହଭାଗିତାର ସଫଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । ଏହା ସହ ଇସ୍ପାତ ଓ ସବୁଜ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାପାନୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହ ହୋଇଥିବା ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ଗତି ଦେଇଛି ।
ନଭେମ୍ବର ୧୧ରେ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ ଦିଗରେ ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳ କିପରି ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିପାରିବେ, ସେନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେବ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଳାଭୂମିରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଟୋଟୋରିର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆୟୋଜିତ ହେବ । ନଭେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫେରିଯିବେ । ଏହି ଗସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ନିବେଶ ଓ ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜାପାନ ସହ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
ଶିଳ୍ପ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସୁଯୋଗ ଆଧାରରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ ହେଉଛି । ଟୋଟୋରି ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ । ଉତ୍ପାଦନ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସହଭାଗିତା ଗଠନ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ।"
ସେହିପରି ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଗସ୍ତ ଟୋଟୋରି ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ପରିବେଶ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନିକଟରୁ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ବୈଠକ, ଶିଳ୍ପ ପରିଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସହଯୋଗର ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଅର୍ଣ୍ଣବ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍: କହିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକଳନ ପାଇଁ ଲାଗିବ ଆହୁରି ୭ ଦିନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର