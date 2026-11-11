ଓଡିଶା-ଜାପାନ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ; ତୋତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଚୁକ୍ତି, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ
ଓଡ଼ିଶା-ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜାପାନର ତୋତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶର ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 11, 2026 at 9:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି । ଜାପାନର ତୋତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶ ସହ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସହଯୋଗ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ଜାପାନର ତୋତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶିଞ୍ଜୀ ହିରାଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା-ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜାପାନର ତୋତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶର ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ତୋତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ଶିଞ୍ଜି ହିରାଇ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଓଡ଼ିଶା ଓ ତୋତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶର ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଓ ଟୋଟୋରି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍କିଲ୍ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବଢିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ । ଉଦ୍ୟୋଗ, ନବସୃଜନ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ପୁରୁଣା । ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଜାପାନର ତୋତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଏକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସହ ଦୁଇଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MOU) ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଟୋଟୋରି ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ, ବାଣିଜ୍ୟିକ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ । ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି, ଶିଳ୍ପ ଓ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ।"
ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ, ଶିଳ୍ପ, ଉଦ୍ୟୋଗ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସଂସ୍କୃତି, ପରିବେଶ ଓ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହଯୋଗ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଳ୍ପ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାୟ ୮୦ ଜଣ ଜାପାନୀ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତୋତ୍ତୋରି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଓ ଜାପାନୀ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନର ବିଶ୍ୱାସ, ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଓ ସଭ୍ୟତାଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ଏହି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଚୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଓ ଟୋଟୋରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଭାଗିତାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ । ଓଡ଼ିଶାର ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଶିଳ୍ପ କ୍ଲଷ୍ଟର ଓ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳରେ ଜାପାନୀ ନିବେଶକମାନେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗିଦାରୀ, ନିଯୁକ୍ତି, ଛାତ୍ର ବିନିମୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠୋସ୍ ପରିଣାମ ମିଳିବା ଉଚିତ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଡୋ ନିସିନ୍, ନିପ୍ପନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଜେଏଫ୍ଇ ଷ୍ଟିଲ୍, କ୍ରୋସାକି, ଟିୱାଇକେ, ୟୋକୋହାମା, ଆଇଏଚ୍ଆଇ ଓ ଟୋରେ ଭଳି ଜାପାନୀ କମ୍ପାନୀର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଟୋଟୋରି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶିଞ୍ଜି ହିରାଇ ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜାପାନର ତୋତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶିଞ୍ଜୀ ହିରାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏବଂ MOU ଆମ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ । ଏହା ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ସହାୟକ ହେବ । ଆଜି ଆମ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଉଛୁ । ଓଡ଼ିଶା ସହ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ । ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିନିଧ ଦଳ ସହ ଆସିଛୁ । ଜାପାନର ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ସହ ଆମର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ଏହି ସହଯୋଗ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା । ଆମେ ପରସ୍ପରର ସଂସ୍କୃତି, ଇତିହାସ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ବାଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ । ଭାରତ ଦିନକୁ ଦିନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ।"
ଶିଳ୍ପ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ତୋତ୍ତୋରି ସହ ଏହି ସହଭାଗିତା ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗ, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଓ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜଭୁତ କରିବ । ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ଓ ନର୍ସିଂ କେୟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାପାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତାଲିମ ସହ ଜାପାନୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହା ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାପାନରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷୁଦ୍ର, ଲଘୁ ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜାପାନ ସହ ବୈଷୟିକ ସହଭାଗିତା, ମିଳିତ ଉତ୍ପାଦନ, ବଜାର ସୁଯୋଗ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଦାନପ୍ରଦାନର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମ ଚୁକ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତୋତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶର ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଯୋଗ, ମେଣ୍ଟରିଂ, ଆକ୍ସିଲେରେଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଓ ନୂଆ ବଜାରର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୁକ୍ତି ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଓ ତୋତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶର ମଧ୍ୟରେ ନିହୋନ୍ ଏଡୁଟେକ୍ର ସହଭାଗିତାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ, ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଓ ନର୍ସିଂ କେୟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃତ୍ତିଗତ ତାଲିମ, ଜାପାନୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, କୋଲକାତାସ୍ଥିତ ଜାପାନର କନସୁଲ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଇଶିକାୱା ୟୋଶିହିସା, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା, ଜାପାନର ତୋତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଦେଶର ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ପରେ ଜାପାନୀ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ କଳାଭୂମିରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଜାପାନର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପାରମ୍ପରିକ ପରିବେଷଣକୁ ନେଇ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶା-ଜାପାନ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗକୁ ନୂଆ ଦିଗ; ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଲିଡର ଏବଂ ଓନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର