ETV Bharat / state

ଓଡିଶା-ଜାପାନ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ; ତୋତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଚୁକ୍ତି, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ

ଓଡ଼ିଶା-ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜାପାନର ତୋତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶର ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

odisha_japan_friendship_mou
ଓଡ଼ିଶା-ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 11, 2026 at 9:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି । ଜାପାନର ତୋତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶ ସହ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସହଯୋଗ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍‌ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ଜାପାନର ତୋତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶିଞ୍ଜୀ ହିରାଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ।

odisha_japan_friendship_mou
ଓଡ଼ିଶା-ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଶା-ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଜାପାନର ତୋତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶର ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ତୋତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ଶିଞ୍ଜି ହିରାଇ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଓଡ଼ିଶା ଓ ତୋତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶର ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଓ ଟୋଟୋରି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍କିଲ୍ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବଢିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ । ଉଦ୍ୟୋଗ, ନବସୃଜନ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ।

odisha_japan_friendship_mou
ଓଡ଼ିଶା-ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)



ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁ ପୁରୁଣା । ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଜାପାନର ତୋତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଏକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସହ ଦୁଇଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MOU) ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି । ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଟୋଟୋରି ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ, ବାଣିଜ୍ୟିକ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ । ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି, ଶିଳ୍ପ ଓ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ।"



ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ, ଶିଳ୍ପ, ଉଦ୍ୟୋଗ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସଂସ୍କୃତି, ପରିବେଶ ଓ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହଯୋଗ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଳ୍ପ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାୟ ୮୦ ଜଣ ଜାପାନୀ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତୋତ୍ତୋରି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଓ ଜାପାନୀ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ।

odisha_japan_friendship_mou
ଓଡ଼ିଶା-ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନର ବିଶ୍ୱାସ, ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଓ ସଭ୍ୟତାଗତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ଏହି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଚୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଓ ଟୋଟୋରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଭାଗିତାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ । ଓଡ଼ିଶାର ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍‌, ଶିଳ୍ପ କ୍ଲଷ୍ଟର ଓ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳରେ ଜାପାନୀ ନିବେଶକମାନେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗିଦାରୀ, ନିଯୁକ୍ତି, ଛାତ୍ର ବିନିମୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠୋସ୍ ପରିଣାମ ମିଳିବା ଉଚିତ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଡୋ ନିସିନ୍, ନିପ୍ପନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଜେଏଫ୍‌ଇ ଷ୍ଟିଲ୍‌, କ୍ରୋସାକି, ଟିୱାଇକେ, ୟୋକୋହାମା, ଆଇଏଚ୍‌ଆଇ ଓ ଟୋରେ ଭଳି ଜାପାନୀ କମ୍ପାନୀର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଟୋଟୋରି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶିଞ୍ଜି ହିରାଇ ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।



ଜାପାନର ତୋତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶିଞ୍ଜୀ ହିରାଇ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏବଂ MOU ଆମ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ । ଏହା ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ସହାୟକ ହେବ । ଆଜି ଆମ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଉଛୁ । ଓଡ଼ିଶା ସହ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ । ଆମେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିନିଧ ଦଳ ସହ ଆସିଛୁ । ଜାପାନର ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ସହ ଆମର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ଏହି ସହଯୋଗ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା । ଆମେ ପରସ୍ପରର ସଂସ୍କୃତି, ଇତିହାସ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ବାଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ । ଭାରତ ଦିନକୁ ଦିନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ।"

odisha_japan_friendship_mou
ଓଡ଼ିଶା-ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)



ଶିଳ୍ପ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ତୋତ୍ତୋରି ସହ ଏହି ସହଭାଗିତା ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗ, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଓ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜଭୁତ କରିବ । ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ଓ ନର୍ସିଂ କେୟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାପାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତାଲିମ ସହ ଜାପାନୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହା ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାପାନରେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷୁଦ୍ର, ଲଘୁ ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜାପାନ ସହ ବୈଷୟିକ ସହଭାଗିତା, ମିଳିତ ଉତ୍ପାଦନ, ବଜାର ସୁଯୋଗ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଦାନପ୍ରଦାନର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।



ପ୍ରଥମ ଚୁକ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତୋତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶର ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଯୋଗ, ମେଣ୍ଟରିଂ, ଆକ୍ସିଲେରେଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଓ ନୂଆ ବଜାରର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୁକ୍ତି ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଓ ତୋତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶର ମଧ୍ୟରେ ନିହୋନ୍ ଏଡୁଟେକ୍‌ର ସହଭାଗିତାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ, ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଓ ନର୍ସିଂ କେୟାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃତ୍ତିଗତ ତାଲିମ, ଜାପାନୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।

odisha_japan_friendship_mou
ଓଡ଼ିଶା-ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)



କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ, କୋଲକାତାସ୍ଥିତ ଜାପାନର କନସୁଲ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଇଶିକାୱା ୟୋଶିହିସା, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା, ଜାପାନର ତୋତ୍ତୋରି ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଦେଶର ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ପରେ ଜାପାନୀ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ କଳାଭୂମିରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଜାପାନର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପାରମ୍ପରିକ ପରିବେଷଣକୁ ନେଇ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ।

odisha_japan_friendship_mou
ଓଡ଼ିଶା-ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶା-ଜାପାନ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗକୁ ନୂଆ ଦିଗ; ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଲିଡର ଏବଂ ଓନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

JAPAN ODISHA PARTNERSHIP
TOTTORI PREFECTURE
WORLD SKILL CENTER
ଓଡିଶା ଜାପାନ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.