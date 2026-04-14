ଆସନ୍ତାକାଲି ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ 'ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ'; ଜନତା ମୈଦାନରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ମୋକିମ
ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ମୋକିମ । ଦୁଇ ଫେଲ ପିଲା ସଙ୍ଗାତ ବସିବା ଭଳି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୋକିମ । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ସାହୁ/ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : April 14, 2026 at 4:22 PM IST
କଟକ/ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମୈଦାନରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ମୋକିମ । ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଜର ନୂଆ ଦଳ 'ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ'ର ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ସମାବେଶ କରାଯିବ । ବିଶେଷ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଦଳ ଆଗକୁ ବଢିବ ବୋଲି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଇଂ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦଳରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ।
'ଦୁଇ ଫେଲ ପିଲା ସଙ୍ଗାତ ବସିବା ଭଳି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ପର୍କ'
ଯୁବକମାନେ ଆଗକୁ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହ ସରକାର ଚଳାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ । ଏହି କ୍ରମରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ମୋକିମ । କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ଯୁବକ ଏହି ସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଦଳର ମୁଖିଆ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ମୋକିମ । ଦୁଇ ଫେଲ ପିଲା ସଙ୍ଗାତ ବସିବା ଭଳି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୋକିମ ।
ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଇଂ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ କହନ୍ତି, 'ନୂଆଦଳ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯିବ । ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, ଆମ ସହ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ । ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବଗମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା, ଏକ ଯୁବ ଓଡିଶା ଗଠନ କରିବା ଏହି ଦଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ । ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିରେ ରୁଚି ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ପାଉ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ । ଏକ ଜେନ୍-ଜି ଦଳ ଗଠନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଦଳ ଗଠନ କରାଯିବ । ଦଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟକଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱର ହେବ । ନୂଆ ଧାରାରେ ଗଠନ ହେବ ଓଡିଶା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏହି ଦଳ କାମ କରିବ । ଯେମିତିକି ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦଳ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଉଭା ହେବ ସେନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ । ଯଦିଓ ଏହି ଦଳ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ କରି ସାରିଛି ତଥାପି ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ସମାବେଶ, ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରେ ।'
'ବିଜେପିର B ଟିମ ଭାବରେ କାମ କରିପାରେ ଏହି ନୂଆ ଦଳ'
ରାଜନୀତି ବିଶାରଦ ରାଧାରମଣ ଦାଶ ନାୟକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, 'ଏହି ନୂତନ ଦଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଚାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସେହିପରି ରହି ନପାରେ ମାତ୍ର ବିଜେଡିର ଅନେକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏହି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ବିଜେପିର B ଟିମ ଭାବରେ କାମ କରିପାରେ ଏହି ନୂଆ ଦଳ ।'
'ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ ଖୋଲଲା ପରି ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଢା ଯାଉଛି'
ମୋକିମଙ୍କ ନୂଆ ଦଳକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା କହନ୍ତି, 'ଆଜିକାଲି ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ ଖୋଲଲା ପରି ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଢା ଯାଉଛି । ସେମିତି ମୋକିମ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦଳ ଗଢିଛନ୍ତି । ସେଥିରେ ନୂଆ କିଛି ନାହିଁ ।'
ରାଜନୀତି ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁୟାୟୀ, ମୋକିମଙ୍କ ଦଳ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ୮ରୁ ୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିଜ ଭିତ୍ତି ମଜବୁତ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତା ହେବାରୁ ସେହି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଖାସ ନଜର ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ୨୦୨୭ ପୌର ଓ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନଜରରେ ରଖି ମୋକିମ ତା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ନିର୍ବାଚନୀ ମଞ୍ଚରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ବିଜେଡିର ୨୫ ବର୍ଷର ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ନେଟୱର୍କ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର 'ମୋଦି ବ୍ରାଣ୍ଡ' ନୂଆ ଦଳ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ । ଇତିହାସ କୁହେ, ୨୦୦୦ ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟରମାନେ 'ତୃତୀୟ ସମ୍ମୁଖ୍ୟ' ପ୍ରୟାସକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଆସିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ 'ଓଡିଶା ଗଣ ପରିଷଦ' କିମ୍ବା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 'ଆମ ଓଡ଼ିଶା' ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ଓଡିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ କିମ୍ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ 'ତୃତୀୟ ସମ୍ମୁଖ୍ୟ' ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଭଙ୍ଗିପାରିବ ତ ?
ଯଦି ଏହି ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୟାସମାନେ ୨୦୨୭ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ସବୁଠୁ ବେଶି କ୍ଷତି କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡିକୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି , ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିକୁ ଆଉ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିପାରେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ/ ଭୁବନେଶ୍ବର
