ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଗର୍ଜିଲା ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ: ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଓ ବେକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ
ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଓ ବେକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : July 13, 2026 at 10:00 PM IST
OJC roars in Lower PMG, ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଓ ବେକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ । ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ।
ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂରଣ ପରେ ମାଳ ମାଳ ବିଫଳତାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ସ୍ବରକୁ ଶାଣିତ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳାର ଅବନତି, ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ବଢୁଥିବା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଭିଡ଼ ହିଂସା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଚାପ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ।
ନବଗଠିତ ଦଳର ସଭାପତି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜୋରଦାର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ । ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧି ମାର୍ଗରେ ଗର୍ଜିଛି ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ । ଦଳର ସଭାପତି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକ, ମହିଳା ଓ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ।ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେଉଛି । ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ, ହତ୍ୟା, ଲୁଟ୍, ଭିଡ଼ ହିଂସା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭୟ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ।
ଦଳ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଉଦବେଗଜନକ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାପରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଯାଇଛି । ସମ୍ପ୍ରତି ଜଣେ ମହିଳା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଚାପ ସହ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ।
ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ କହିଛନ୍ତି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି ଓ ସୁଶାସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଲୋୱାର ପିଏମଜିରେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରୁଥିବା ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ।
ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଇଥିବା ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ବେକାର ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଥିବା କଥିତ ଚାପକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ଦଳର ସଭାପତି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଯଦି ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବ । ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସରକାରୀ ପକ୍ଷର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ । ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା କଥା କହି ଆସୁଛନ୍ତି ।
ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଯେତିକି ତୀବ୍ର ହେଉଛି, ସେତିକି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା, ନିଯୁକ୍ତି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟୁଟ ରଖିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଏହି ଅଭିଯୋଗର କିପରି ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ହାତରେ ଡବା ଧରି ଚାନ୍ଦା ମଗା ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ, ଜବାବ ରଖିଲେ ମେୟର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଗର୍ଜିଲେ ମୋକିମ; କହିଲେ, ସବୁ ଥାନା ଘେରାଉ କରିବ ଓଜେସି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର