ହାତରେ ଡବା ଧରି ଚାନ୍ଦା ମଗା ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ, ଜବାବ ରଖିଲେ ମେୟର
ଚାନ୍ଦା ଡବା ଧରି, ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ଆଜି ଓଜେସି ପକ୍ଷରୁ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ- ସିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : June 30, 2026 at 10:25 PM IST|
Updated : June 30, 2026 at 10:45 PM IST
Odisha Janata Congress protest, କଟକ : କଟକରେ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ (ଓଜେସି)ର ଡଵା ଧରି ଚାନ୍ଦାମଗା ଆନ୍ଦୋଳନ । ଚାନ୍ଦା ଡବା ଧରି, ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ଆଜି ଓଜେସି ପକ୍ଷରୁ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ- ସିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ସିଏମସି ଅଧିକାରୀ, ବିଶେଷକରି ମେୟର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମରୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା କହି ଏଭଳି ଚାନ୍ଦା ଡବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି ଓଜେସି । ମେୟରଙ୍କ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସହରରେ ପରିମଳ ଓ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେଉଛି ବୋଲି ଓଜେସି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ସେପଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମେୟର କହିଛନ୍ତି, ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ସହରରେ ଅନେକ ଜଳାଶୟ ପୋତି କୋଠା ତିଆରି କରିଥିଵା କାରଣରୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ।
କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଫିସ ଆଗରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି ଓଜେସି । ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ନୂତନ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଡଵା ଧରି ଚାନ୍ଦା ମାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ବିକ୍ଷୋଭ ସ୍ଥଳରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ନୋଟ୍ ଉଡାଇ ସିଏମସି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା । ଓଜେସି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସହରର ପରିମଳ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଓ ଅନ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ କାମ ନାଁରେ ଵ୍ୟାପକ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହେଉଛି । ଏସବୁ ଟଙ୍କାର ସିଙ୍ଘ ଭାଗ ସିଏମସି ଅଧିକାରୀ ଓ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଓଜେସି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ମେୟର ପୂର୍ବରୁ ବାମପନ୍ଥୀ ସଙ୍ଗଠନ ପାଇଁ ଡଵା ଧରି ଚାନ୍ଦା ମାଗୁଥିଲେ । ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ସେହିଭଳି ଚାନ୍ଦା ନେଇ ମେୟର ମାଲାମାଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ଗିରିବାଳା ବେହେରା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହିସଵୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ କମିଶନରଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅପ୍ରିତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସିଏମସି କମିଶନର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ମେୟରଙ୍କ ଚାମ୍ବର ଅଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଓଜେସି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାରୋଲରେ ଆସି ଛୁ ମାରିଥିଲା, 9 ବର୍ଷ ପରେ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଜୀବନ କଏଦୀ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଆସୁଥିଲେ ସାବଧାନ ! ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ହଜିଲେଣି 66 ରୋଗୀ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ