ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓଡିଶା ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍; ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 38700 କୋଟି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ, ମିଳିବ 20200 ନିଯୁକ୍ତି
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶିଳ୍ପ ଜଗତରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।
Published : December 18, 2025 at 11:44 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରେ ଓଡିଶା ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଦୁଇ ଦିନିଆ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ । ଏହାସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଏପଟେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଦ୍ୱାରା ଓଡିଶା ପାଇଁ ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍-
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶିଳ୍ପ ଜଗତରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ଓଡ଼ିଶାରେ ୩୮, ୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନା । ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୦ ହଜାର ୨୦୦ ଚାକିରି ସମ୍ଭାବନା । ଔଷଧ, ଡାକ୍ତରୀ ସରଞ୍ଜାମ, ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜୀ ନେଇ ଆଲୋଚନା । ବସ୍ତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା । ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହ ୱାନ୍-ଟୁ-ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।
Hon’ble @CMO_Odisha Shri @MohanMOdisha arrived in #Hyderabad for the Odisha Investors’ Meet. The visit includes strategic MoU signings and focused G2B engagements.#InvestInOdisha #InvestInFuture #SamrudhOdisha pic.twitter.com/4KGQRDwAyw— Invest Odisha (@InvestInOdisha) December 18, 2025
ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଔଷଧ, ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ, ସବୁଜ ଶକ୍ତି, ବୟନଶିଳ୍ପ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାମଗ୍ରୀ, ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଉପାଦାନ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦନ ସମେତ ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଏକକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଆଲୋଚନାରେ ନୂତନ ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ଉପସ୍ଥିତି ବିସ୍ତାର କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ମୋଟ 15ଟି ସରକାରୀ-ବ୍ୟବସାୟ (G2B) ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଡୋରାମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଜିନ୍ଦଲ ପଲି ଫିଲ୍ମସ୍ (ବିରଳ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ), ABI ସୋଆଟେକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ), ମାରୁତି (ଧାତୁ ଏବଂ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କ୍ଷେତ୍ର) ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
Hon’ble CM Shri @MohanMOdisha & Hon’ble Minister Shri @SampadSwainBJP (Industries & SDTE) met Mr. Rahul Singh, ED, Businesses Development, and Mr. Manish Kumar Agarwal, CFO, @IndoramaCorp to explore investment opportunities in textiles & petrochem manufacturing.#InvestInOdisha pic.twitter.com/5TzoRdKZgZ— Invest Odisha (@InvestInOdisha) December 18, 2025
ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ପ୍ରାୟ 19,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟ 7,500 ଲୋକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି 19,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 12,700 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ସାତୋଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା।
ଆଜି ଇନଭେଷ୍ଟରସ ମିଟ୍ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍ । ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କ ସହିତ ହେବ ଆଲୋଚନା । ଏହାସହିତ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ’ର ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
